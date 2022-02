La Plateforme de compétences ABC offre de nouveaux cours axés sur les Compétences pour réussir





TORONTO, le 9 févr. 2022 /CNW/ - ABC Alpha pour la vie Canada (ABC) est fière d'annoncer que son portail d'apprentissage en ligne, la Plateforme de compétences ABC, a élargi son programme en y incluant des cours ayant pour but de développer les Compétences pour réussir.

Les Compétences pour réussir comprennent les aptitudes fondamentales pour développer d'autres compétences et connaissances ainsi que les habiletés importantes à l'entretien d'interactions sociales fructueuses. Elles se chevauchent et s'influencent entre elles, ainsi qu'avec d'autres compétences techniques et habiletés fondamentales.

Ces compétences, que le gouvernement du Canada a recensées dans le cadre d'une analyse des compétences réalisée en réponse à l'évolution du marché du travail et aux besoins changeants en matière de compétences, comprennent la lecture, l'écriture, le calcul, les compétences numériques, la résolution de problèmes, la communication, la collaboration, l'adaptabilité et la créativité et l'innovation.

La Plateforme de compétences ABC a été lancée à l'automne 2020 afin de permettre aux utilisateurs d'accéder de manière asynchrone aux programmes de littératie pour adultes d'ABC sans avoir à quitter la maison. Le programme FORCES Compétences au travail a récemment été élargi de manière à aborder chacune des Compétences pour réussir dans le but d'aider les apprenants adultes à acquérir les compétences générales clés nécessaires pour trouver un emploi intéressant. Le programme FORCES Compétences au travail est présenté grâce au soutien de son commanditaire fondateur, Canada Vie.

Avec l'ajout des cours axés sur les Compétences pour réussir, la Plateforme de compétences ABC offre maintenant 22 cours en ligne. Treize cours sur les compétences professionnelles sont actuellement offerts, et trois autres seront offerts au cours des mois à venir. Des cours sur les compétences financières et civiques sont également offerts, et des cours sur la littératie numérique sont prévus pour 2022 et 2023.

La Plateforme de compétences ABC présente en outre de nouvelles fonctionnalités, notamment un portail pour les enseignants, où ceux-ci peuvent créer des « salles de classe virtuelles » pour les apprenants, et un autre pour les organismes, où ceux-ci peuvent faire le suivi de plusieurs cours avec plusieurs enseignants et groupes d'apprenants.

« L'ajout de cours axés sur les Compétences pour réussir à la Plateforme de compétences ABC est une mesure essentielle pour aider les Canadiens à acquérir les compétences nécessaires pour intégrer un marché du travail en pleine évolution, affirme Elizabeth Robinson, directrice des programmes chez ABC Alpha pour la vie Canada. Grâce à l'ajout du portail des enseignants et de celui des organismes, les organismes de promotion de la littératie pourront également aider les apprenants à acquérir les compétences nécessaires pour obtenir un emploi intéressant et réussir leur apprentissage. »

La Plateforme de compétences ABC a été élaborée selon un modèle de conception simple qui plaira aux apprenants souhaitant améliorer leurs compétences en littératie numérique et leurs compétences en milieu de travail. Elle est fondée sur les principes de conception et langage clairs et favorise une navigation accessible, de la configuration d'un compte jusqu'à l'apprentissage.

« Canada Vie investit dans les initiatives d'éducation qui visent à accroître la littératie et à fournir les compétences essentielles à la réussite, affirme Debbie Down, directrice des relations avec la communauté chez Canada Vie. Nous sommes donc fiers d'appuyer la Plateforme de compétences ABC, car nous voulons aider les Canadiens à réaliser leur plein potentiel. Ensemble, nous pouvons avoir un effet positif dans nos collectivités. »

Pour en apprendre davantage sur la Plateforme de compétences ABC ou pour créer un compte gratuit afin de commencer l'apprentissage, allez à plateformedecompetencesabc.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie CanadaMD est un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à renforcer les organisations qui oeuvrent à promouvoir l'apprentissage chez les adultes en concevant et en appuyant l'utilisation de matériel et de ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et leur niveau d'alphabétisation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la littératie familiale ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le www.abcalphapourlavie.ca.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

