S.PELLEGRINO SOUTIENT LES CHEFS DE DEMAIN AVEC LA CINQUIÈME ÉDITION DU CONCOURS YOUNG CHEF ACADEMY





Les chefs canadiens peuvent poser leur candidature dès maintenant pour le concours régional S.Pellegrino Young Chef Academy de 2022-23

TORONTO, le 9 févr. 2022 /CNW/ - S.Pellegrino a le plaisir d'annoncer le retour de la compétition S.Pellegrino Young Chef Academy. Pour une cinquième année, cette excitante initiative de niveau mondial offrira une occasion unique aux jeunes chefs émergents de se lancer dans une aventure au cours de laquelle le mentorat et la créativité culinaire seront au rendez-vous. L'édition 2022-23 du concours S.Pellegrino Young Chef Academy sera divisée en deux phases : les compétitions régionales et la Grande finale mondiale. Elle offrira aux jeunes chefs une expérience inspirante et éducative, leur donnant une visibilité nationale et un prestige au niveau professionnel.

Étant donné le climat actuel qui touche les communautés culinaires, S.Pellegrino demeure déterminée à soutenir l'industrie culinaire en faisant briller les talents émergents. S'appuyant sur son premier Collectif de chefs de 2021, S.Pellegrino Canada continue de créer et de mettre en oeuvre des projets visant à faire progresser l'avenir de la gastronomie, dont la compétition régionale du concours Young Chef Academy qui permet aux jeunes chefs canadiens d'avoir accès à une communauté culinaire mondiale.

Le Canada est l'une des 16 régions où se déroulera la phase régionale du concours, qui offrira à des Canadiens talentueux l'occasion d'être encadrés par des chefs canadiens de renom, d'interagir avec eux et d'apprendre. Les finalistes régionaux s'affronteront à la Grande Finale mondiale en 2023, qui sera l'édition la plus importante à ce jour grâce à l'appui des 300 jeunes chefs et mentors de 50 pays ayant participé au concours précédent.

« Les fermetures imposées pendant la pandémie menacent le gagne-pain des jeunes chefs au Canada et partout au monde, et S.Pellegrino est fière de soutenir la communauté culinaire d'une manière significative et efficace. Nous sommes heureux d'annoncer la cinquième édition du concours S.Pellegrino Young Chef Academy et nous invitons les jeunes chefs canadiens à s'inscrire à la compétition régionale avant de participer à la finale mondiale », a déclaré Paul De Larzac, président de Nestlé Waters Canada. « Le concours et la S.Pellegrino Young Chef Academy soutiennent la communauté culinaire et les chefs de demain en leur offrant du mentorat et une orientation, et en soutenant la créativité et l'inclusivité dans le monde de la gastronomie. »

Les jeunes chefs âgés de 18 à 30 ans et comptant au moins un an d'expérience en restaurant ont jusqu'au 30 avril 2022 pour s'inscrire au concours S.Pellegrino Young Chef Academy de 2022-23. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site : www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com. En s'inscrivant, les chefs devront faire part de leur expérience et soumettre la recette d'un plat unique capable de communiquer leur vision personnelle, leurs compétences uniques et leur créativité. Toutes les conditions de participation sont énoncées sur le site Web. Comme pour les éditions précédentes, les candidatures seront évaluées lors de la première phase de sélection par l' école internationale de cuisine italienne ALMA , qui dressera la liste des candidats retenus pour participer aux finales régionales. Les finalistes régionaux choisis seront officiellement en lice pour le titre convoité de S.Pellegrino Young Chef 2022-23. Les candidats s'affronteront également pour trois autres prix, qui récompenseront les stratégies utilisées par les jeunes chefs pour créer un changement positif par l'entremise de la nourriture.

Les quatre prix sont les suivants :

S. Pellegrino Young Chef Academy : c'est le prix principal du concours, qui est décerné par un vote des Septs sages, un jury prestigieux de chefs de renommée internationale. Le lauréat devra faire preuve de compétences techniques incomparables et d'une véritable créativité. Le jeune chef talentueux devra aussi posséder une profonde conviction personnelle à l'égard de la gastronomie qui saura convaincre le jury de sa capacité à devenir un catalyseur de changement positif.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour vous inscrire au concours, visitez le site : www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com

À propos de S.Pellegrino et d'Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna et Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks sont des marques de commerce internationales de Sanpellegrino S.p.A., dont le siège social est situé à Milan, en Italie. Vendus dans plus de 150 pays en succursale et par des distributeurs répartis sur les cinq continents, ces produits représentent l'excellence et la qualité en vertu de leurs origines et incarnent parfaitement le style italien dans le monde entier en alliant plaisir, santé et bien-être. Fondée en 1899, Sanpellegrino S.p.A. est chef de file du secteur des boissons en Italie avec sa gamme d'eaux minérales et de boissons non alcoolisées. En tant que grand producteur italien d'eau minérale, elle s'est toujours efforcée d'améliorer ce bien essentiel pour la planète et travaille de façon responsable et passionnée afin d'assurer l'avenir de cette ressource.

