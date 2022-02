La plateforme d'optimisation de l'expérience AB Tasty annonce l'intégration de Microsoft Dynamics 365 Commerce





NEW YORK, 9 février 2022 /PRNewswire/ -- AB Tasty, une entreprise internationale d'optimisation de l'expérience et de feature management, a annoncé aujourd'hui un nouvel ajout à son écosystème avec l'intégration de Microsoft Dynamics 365 Commerce. AB Tasty est l'une des premières plateformes d'optimisation de l'expérience (EOP) à intégrer directement Dynamics 365 Commerce pour offrir des expériences d'achat en ligne personnalisées, fluides et pertinentes.

« AB Tasty et Microsoft Dynamics 365 Commerce partagent un objectif commun : permettre aux équipes marketing et e-commerce de gérer efficacement leurs activités et d'offrir une expérience d'achat optimisée à leurs clients », a déclaré Alix de Sagazan, cofondatrice et co-PDG D'AB Tasty.

« Grâce à cette intégration, les entreprises peuvent facilement valider leurs idées, éliminer les approximations et prendre des décisions fondées sur des données - tout cela dans le but d'offrir à leurs clients des expériences innovantes et des points de contact personnalisés », ajoute Alix de Sagazan.

Compte tenu de l'évolution dynamique et rapide des comportements d'achat, les entreprises doivent faire preuve de souplesse dans leurs réponses aux demandes des consommateurs en optimisant en permanence leur site internet. Que les entreprises d'e-commerce souhaitent améliorer les taux de conversion, augmenter la valeur des commandes ou réduire les appels au service client, la solution intuitive et low-code d'AB Tasty permet aux équipes marketing de tester et de valider leurs idées et d'accélérer la mise sur le marché.

Et pour la première fois, des milliers de clients qui utilisent déjà Dynamics 365 Commerce peuvent tirer parti de l'EOP d'AB Tasty pour tester les points de contact numériques, depuis les images des pages de produits et les placements de call-to-action, jusqu'aux promotions personnalisées - tous les résultats étant rassemblés dans un seul tableau de bord pour faciliter la prise de décisions fondées sur les données et ayant un impact élevé sur l'ensemble de l'entreprise.

« Notre intégration de Microsoft Dynamics 365 Commerce offre une opportunité unique aux utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités d'expérimentation et de personnalisation en un seul endroit. Les utilisateurs peuvent désormais être plus souples dans leurs activités, tout en créant un parcours d'achat omnicanal pour leurs clients finaux - deux éléments indispensables dans le paysage actuel de l'e-commerce, de plus en plus concurrentiel », a déclaré Jean-Yves Simon, VP Product chez AB Tasty.

L'intégration d'AB Tasty permet aux entreprises d'expérimenter, d'analyser et de déployer uniquement les meilleures stratégies d'optimisation pour offrir des expériences d'achat optimales. L'intégration permettra également aux spécialistes du marketing :

D'intégrer facilement AB Tasty grâce à l'implémentation de tags dans Dynamics 365 Commerce en moins de 5 minutes.

De valider l'expérience client par l'expérimentation. Les entreprises peuvent tout tester, de l'optimisation des landing page à l'efficacité des applications tierces.

De créer des expériences client hautement personnalisées grâce à la personnalisation individuelle, afin de fournir des informations pertinentes aux bons clients au bon moment.

D'apporter une agilité opérationnelle aux vitrines numériques pour s'adapter rapidement à l'évolution des comportements des consommateurs.

« Nous sommes heureux d'accueillir AB Tasty en tant que fournisseur d'optimisation d'expérience disponible pour nos clients via Microsoft AppSource », a déclaré Balaji Balasubramanian, directeur général du Business Applications Group chez Microsoft. « L'expérimentation et l'optimisation continues jouent un rôle énorme dans la création de superbes expériences d'achat, et l'intégration d'AB Tasty à Microsoft Dynamics 365 Commerce apportera l'expérimentation directement aux vitrines numériques des clients de Microsoft », poursuit Balasubramanian.

L'intégration est disponible immédiatement sur la plateforme d'AB Tasty pour plus de 900 clients dans le monde. Pour plus de renseignements, consultez : Microsoft AppSource.

À propos d'AB Tasty

AB Tasty est un leader mondial en matière de solutions de gestion, d'expérimentation et de personnalisation des fonctionnalités, permettant aux entreprises de valider des idées, tout en maximisant l'impact, en minimisant les risques et en accélérant la mise sur le marché. Plus de 900 entreprises utilisent les solutions AB Tasty et Flagship pour aligner leurs équipes marketing, produits et techniques et garantir une efficacité accrue, des coûts réduits et des expériences optimales pour l'utilisateur final. Fondée en 2013 à Paris, AB Tasty s'adresse aux entreprises qui cherchent à utiliser l'expérimentation contrôlée pour mettre en oeuvre uniquement les meilleures idées dans le but de mieux servir leurs clients finaux. AB Tasty compte 11 bureaux dans le monde et plus de 250 employés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.abtasty.com/fr.

Contact presse

Annie Nguyen

annie.nguyen@abtasty.com

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 08:00 et diffusé par :