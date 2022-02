TELUS s'associe à Google Cloud et à NXN Digital pour rendre les villes plus sécuritaires, plus vertes et plus intelligentes





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 09 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS s'associe à Google Cloud et à NXN Digital pour offrir des technologies d'Internet des objets (IdO) de prochaine génération qui sont durables, efficaces, sécuritaires et novatrices, et qui dynamiseront les entreprises, les collectivités et leurs résidents grâce à un vaste écosystème de solutions centrées sur les gens. Cette alliance stratégique combine la force et la vitesse des réseaux de pointe de TELUS, l'infrastructure et l'analyse de données de Google Cloud ainsi que la plateforme numérique pour ville intelligente de NXN Digital afin de permettre aux quartiers et villes de toutes tailles d'améliorer la vie de leurs citoyens. Que ce soit grâce à des technologies qui permettent une signalisation routière dynamique réduisant les embouteillages et les émissions, ou en utilisant les données pour une planification urbaine plus efficace et intelligente, ces trois organisations transforment nos villes dans un monde de plus en plus numérique.



« Aujourd'hui, nous célébrons le premier anniversaire de notre partenariat de 10 ans avec Google Cloud ainsi que notre collaboration stratégique avec NXN et réitérons notre engagement envers les villes canadiennes et en leur fournissant l'infrastructure et les technologies de prochaine génération dont elles ont besoin pour optimiser leurs activités, améliorer le niveau de sécurité des résidents, réduire les coûts et créer un avenir plus sain et durable, affirme Tony Geheran, vice-président à la direction et chef de l'exploitation à TELUS. En tirant parti de nos partenariats stratégiques ainsi que de la vitesse fulgurante, de la fiabilité et de la faible latence de notre réseau 5G de classe mondiale, nous créons des conditions gagnantes pour les Canadiens. »

Combiner la puissance de Google Cloud et la technologie de jumeau numérique (digital twin) de NXN Digital permettra à TELUS d'être le point de contact unique pour un vaste éventail de technologies intelligentes grâce à une expérience fluide complète. Celle-ci assurera l'interopérabilité entre les capteurs et appareils IdO, les plateformes de gestion et l'infrastructure en nuage, tous propulsés par la connectivité de premier plan de TELUS.

« Nous nous appuyons sur notre alliance stratégique avec TELUS pour créer des villes plus durables et efficaces en tirant parti de l'évolutivité, de la fiabilité et de l'intelligence de notre nuage, affirme Amol Phadke, directeur général, Solutions pour l'industrie des télécommunications, Google Cloud. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre nos projets d'innovation conjointe avec TELUS et de soutenir la transformation numérique des villes canadiennes grâce aux données, à la 5G et à l'informatique en périphérie mobile. »

« Nous sommes fiers de nous associer à TELUS pour fournir de l'intelligence de données, des renseignements géospatiaux ainsi que des capacités de jumeau numérique par l'entremise d'une infrastructure et d'un réseau en nuage de pointe qui permettront aux municipalités de prendre des décisions plus éclairées, déclare Amol Phadke, président-directeur général, NXN Digital. Nos services numériques intelligents et notre plateforme de gestion fournissent l'agilité dont les quartiers, les municipalités et les centres urbains ont besoin pour adopter rapidement des technologies de l'avenir et éliminer le cloisonnement des données grâce à une plateforme cohérente qui connecte facilement les systèmes, la technologie IdO et les sources de données. Notre carrefour d'innovation façonne activement les villes de l'avenir et améliore l'efficacité, la concurrence et la qualité de vie. »

Des solutions intelligentes pour une ville plus saine, sécuritaire et durable

« Nos solutions pour villes intelligentes et nos réseaux primés transforment le fonctionnement des villes en leur permettant de prendre des décisions axées sur les données, d'économiser de l'énergie, de réduire les délais d'intervention d'urgence, d'améliorer la sécurité de la collectivité et de surveiller la circulation à des fins d'efficacité opérationnelle, affirme Navin Arora, vice-président à la direction à TELUS et président à TELUS Solutions d'affaires. En nous associant à des chefs de file ayant fait leurs preuves, nous sommes en mesure d'étendre les capacités de nos technologies au sein des collectivités urbaines et rurales par l'entremise de projets qui rendent nos communautés et nos entreprises plus efficaces, productives et sécuritaires. »

Les technologies pour villes intelligentes de TELUS sont ancrées dans quatre piliers :

Durabilité des infrastructures et environnementale

L'amélioration de l'efficacité opérationnelle d'une municipalité améliore la qualité de vie des citoyens et contribue à ses objectifs de durabilité. Ces solutions pour villes intelligentes comprennent des systèmes d'éclairage connectés, des solutions de surveillance environnementale, et des technologies de gestion de l'énergie, de la qualité des routes et des déchets.



Transport intelligent

Des capteurs, des caméras et d'autres dispositifs sont intégrés aux routes, aux trottoirs et aux pistes cyclables, ou à proximité de ceux-ci, pour fournir des données qui sont traitées par un logiciel novateur afin d'améliorer la circulation en temps réel. Ces données aident également à prendre des décisions avisées concernant les infrastructures et la planification urbaine, l'optimisation des parcs de véhicules et les moteurs économiques, tels que les centres touristiques populaires.



Sécurité publique

Les systèmes vidéo avancés font partie des solutions pour villes intelligentes qui contribuent à la sécurité publique. Ces systèmes offrent non seulement une solution de sécurité sur place, mais ils fournissent aussi des analyses de vidéos et de données. Ils sont utiles en cas de situation d'urgence ou de gestion des incidents, réduisent les délais d'intervention et renforcent la sécurité publique. Ces solutions comprennent également les communications pour missions critiques et les technologies de travail connecté qui améliorent la sécurité des employés à distance ou en mode hybride.



Santé

Les appareils intelligents et les soins de santé virtuels contribuent à alléger le fardeau sur notre système de santé grâce à une exécution et à des processus transparents, ce qui rend les soins de santé plus accessibles et offre aux professionnels de la santé des outils qui leur permettent de se concentrer sur ce qui est le plus important : prendre soin des patients. Par exemple, les objets connectés permettent aux ambulanciers de communiquer avec les médecins par l'entremise d'un réseau sécurisé comme s'ils se trouvaient eux aussi dans l'ambulance.



Pour en savoir plus sur les solutions pour villes intelligentes de TELUS, veuillez consulter telus.com/municipalite .

