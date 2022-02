Lightspeed annonce la possibilité de vente directe et de publicité sur TikTok au moyen d'Ecwid





Les commerçants peuvent relier leur compte à TikTok et faire croître leurs ventes grâce à l'intégration

MONTRÉAL, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD), la plateforme commerciale tout-en-un permettant aux commerçants à travers le monde de simplifier, adapter et fournir des expériences client exceptionnelles, a annoncé aujourd'hui que les commerçants Lightspeed eCommerce utilisant l'intégration récemment acquise Ecwid peuvent désormais vendre aux consommateurs directement sur TikTok.

« Lightspeed a fait l'acquisition d'Ecwid en 2021 dans le cadre d'une stratégie visant à créer une plateforme unique pour le commerce omnicanal sans tête », a déclaré Ruslan Fazlyev, directeur général de Lightspeed eCommerce. « Le commerce sur les réseaux sociaux en est un élément clé, et TikTok est la plateforme la plus populaire pour la vente sociale. Nous nous réjouissons à la perspective que nos commerçants puissent profiter de cette intégration pour faire croître leurs ventes et leur clientèle. »

Avec des utilisateurs ayant lancé des tendances virales à l'aide des mots-clics #TikTokMadeMeBuyIt et #AsSeenOnTiktok, TikTok crée un nouveau changement de paradigme dans le comportement d'achat. Selon un sondage réalisé par Adweek-Morning Consult , 49 % des utilisateurs de la plateforme TikTok ont déclaré avoir acheté quelque chose après en avoir vu une publicité, une promotion ou une évaluation sur la plateforme. Ce partenariat permet aux commerçants de tirer profit facilement du pouvoir du commerce de communauté de TikTok et de rejoindre ainsi leur clientèle en pleine croissance.

« L'expérience de magasinage sur TikTok est fondée sur la découverte. Nous avons vu des commerces de toutes les tailles utiliser notre plateforme comme point de vente créatif pour attirer de nouveaux publics et, au bout du compte, générer des ventes », a déclaré Melissa Yang, chef de l'écosystème des partenariats chez TikTok. « Nous sommes ravis de travailler avec ce groupe innovateur de partenaires et de faire en sorte qu'il soit plus facile que jamais pour leurs commerçants de se faire découvrir par notre communauté. »

Cette annonce arrive quelques mois après une intégration initiale d'Ecwid qui permettait la gestion des publicités sur TikTok directement à partir de la plateforme Lightspeed. La vente directe sur TikTok For Business est maintenant offerte à certains clients d'Ecwid by Lightspeed aux États-Unis et au Royaume-Uni.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York (NYSE: LSPD) et à celle de Toronto (TSX: LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus de renseignements, visitez le fr.lightspeedhq.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Sécurities and Exchange Committee, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

