Plus de 300 biotechs émergentes optimisent leurs lancements à l'aide de Veeva Vault PromoMats





Les équipes marketing, communication, et réglementaires accélèrent la commercialisation en réduisant les délais de création et d'approbation de contenus digitaux

BARCELONE, Espagne, 9 février 2022 /PRNewswire/ -- Des centaines d'entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques utilisent Veeva Vault PromoMats pour la gestion de leurs contenus, améliorant ainsi leurs opérations commerciales et le lancements de leurs produits. Plus de 300 biotechs émergentes dans le monde, dont la moitié en Europe, ont choisi la plateforme de contenu commercial Veeva Vault PromoMats pour simplifier le processus d'approbation médical, juridique et réglementaire (MLR) et le DAM (Digital Asset Management).

« Les biotechs émergentes sont à l'origine d'innovations spectaculaires dans le domaine scientifique et médical », affirme Ian Hale, vice-président de la stratégie pour le contenu commercial chez Veeva Europe. « Nous sommes fiers de collaborer avec des sociétés innovantes et d'accompagner leur croissance avec des solutions de contenu souples et conformes, qui évoluent avec elles et renforcent l'efficacité de leurs processus de commercialisation. »

Alors que les professionnels de santé interagissent désormais sur un nombre croissant de canaux, les start-ups biopharmaceutiques doivent créer toujours plus de contenu, plus rapidement. Afin d'innover pour mettre au point des nouveaux traitements de plus en plus spécialisés et de lancer des produits dans un contexte de concurrence accrue, elles doivent apporter aux professionnels de santé le contenu pertinent pour accompagner leurs patients et prendre les bonnes décisions pour leur santé.

Vault PromoMats renforce la visibilité, la maîtrise et la conformité tout au long de la chaîne de valeur du contenu numérique. En contribuant à éliminer les opérations de duplication et de gestion des ressources via plusieurs systèmes, cette plateforme s'adapte aux contraintes des petites et moyennes entreprises agiles, dont les acteurs clés doivent souvent assumer différents rôles.

Voici ce que les sociétés émergentes de l'industrie pharmaceutique déclarent au sujet de Vault PromoMats :

« Pour proposer des expériences de qualité à l'aide du contenu, nous devons fournir au client ce qu'il veut, quand et où il veut. En nous appuyant sur Veeva Vault PromoMats, nous avons décidé de remplacer le modèle traditionnel « push » contre une alternative axée sur les clients et privilégiant les interactions avec ceux-ci, », explique Mubasher Hassan, responsable de la gestion du contenu au niveau mondial chez Grünenthal.

« Les entreprises ont tendance à produire beaucoup de contenu numérique, mais sa mise à disposition en vue de sa réutilisation est en général extrêmement difficile. Pour y parvenir, il faut améliorer les processus, la gouvernance et le DAM. Tout cela est rendu possible avec une stratégie de contenu modulaire », poursuit-il.

« Nous recherchions un système adapté à chaque pays sans nécessiter de reconfiguration excessive. Avec Vault PromoMats, nous disposons des fonctionnalités de collaboration à un niveau global et de l'automatisation de la traçabilité, tout en bénéficiant d'une souplesse suffisante pour nous adapter aux cas particuliers qui peuvent se présenter », indique Agnès Keltie, responsable de la conformité en charge des affaires médicales au niveau global chez Norgine.

Les entreprises émergentes qui souhaitent en savoir plus peuvent consulter la page veeva.com/eu/vault-promomats-emerging-pharma/.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels Cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits, et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 100 clients, allant des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu/fr.

