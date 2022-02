OPSENS NOMME BRAD DAVIS COMME NOUVEAU CHEF DE LA COMMERCIALISATION





Brad Davis dirigera la commercialisation mondiale alors qu'OpSens poursuit sa croissance

QUÉBEC, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - OpSens inc. (« OpSens » ou la « Société ») (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF), une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, a annoncé aujourd'hui que Brad Davis assurera le rôle de chef de la commercialisation et dirigera l'équipe responsable de la commercialisation mondiale et de l'expansion des opérations commerciales aux États-Unis. Il se rapportera à Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens.

Brad Davis occupait auparavant le poste de vice-président marketing mondial, économie et remboursement en soins de santé chez Cardiovascular Systems, Inc. (CSI). Au cours de son mandat de près de sept ans chez CSI, la société a triplé les revenus d'athérectomie coronaire et a augmenté les revenus d'athérectomie périphérique plus rapidement que le marché pour atteindre la première place dans le marché de l'athérectomie aux États-Unis, en développant simultanément de nouvelles catégories de produits. Avant CSI, Brad a occupé des rôles commerciaux de responsabilité croissante chez Guidant et Boston Scientific de 2000 à 2014. Brad est titulaire d'un MBA en marketing et gestion stratégique de la Kelley School of Business de l'Université de l'Indiana et d'un BS en administration des affaires de l'Université du Kansas.

"Nous sommes heureux d'accueillir Brad dans l'équipe d'OpSens pour diriger nos efforts de commercialisation à l'échelle mondiale," a déclaré Louis Laflamme. "Brad a bâti une carrière remarquable dans le domaine de l'instrumentation médicale cardiovasculaire, apportant plus de 21 années d'expérience en ventes, marketing et stratégie. Cette expérience s'avérera déterminante dans la croissance de nos opérations commerciale, alors que nous nous préparons à commercialiser notre SavvyWire pour le remplacement transcathéter de la valve aortique, ou procédure TAVI ou TAVR, prévu plus tard cette année. Je me réjouis du leadership de Brad et de l'avancement de notre solide stratégie de commercialisation."

"Je suis ravi et honoré de me joindre à l'équipe d'OpSens," a déclaré M. Davis. "L'OptoWire est déjà reconnu comme le fil guide de pression le plus précis et le plus convivial avec plus de 150 000 patients traités. Avec le lancement prochain du SavvyWire, nous offrirons la première et unique solution intelligente à un seul fil pour un TAVI minimaliste en fournissant des mesures de pression continues et une stimulation rapide fiable pour livrer la valve en toute sécurité. Je suis impatient de m'associer à l'équipe d'OpSens et à nos clients pour servir davantage de patients dans le besoin, ce qui, en retour, créera de la valeur pour les actionnaires."

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la mesure de la sténose coronarienne en cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 150 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

