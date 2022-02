Des milliers de secrétaires et adjointes recherchées au Québec





MONTRÉAL, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La pénurie de personnel que connaissent plusieurs secteurs d'activités touche aussi de plein fouet des professions administratives que l'on ne soupçonnerait pas. Les secrétaires et les adjointes, spécialisées ou non, sont recherchées par milliers. C'est ce que constate le site d'emplois niché Secrétaire-inc, qui affiche en moyenne plus de 6000 annonces d'emploi administratif, en plus de voir le nombre de recrutements assistés que son équipe mène exploser dans ces spécialités.

Quelle est l'étendue de ces besoins, et comment influencent-ils les conditions de travail des professionnels ? Pour le savoir, Secrétaire-inc a procédé à une analyse de ses mandats et mené un sondage parmi ses utilisatrices. La première démarche a démontré que tous les corps de métiers, des secrétaires-réceptionnistes aux adjointes exécutives, en passant par les agentes en soutien administratif, les techniciennes en comptabilité ou les secrétaires médicales et juridiques, sont touchés par des pénuries de travailleuses.

« Jamais auparavant, nous n'aurions mené de chasse de têtes pour trouver une adjointe juridique, ou même une réceptionniste », confirme Souad Mallouh, directrice du département Acquisition de Talents de Secrétaire-inc.

Dans les faits, le salaire annuel médian des réceptionnistes (40 858 dollars) et des secrétaires (44 070 dollars) tend à la hausse, après être pendant des années demeuré dans une fourchette de 25 000 dollars pour les fonctions de base à 40 000 dollars pour les métiers plus spécialisés. D'ailleurs, selon le sondage mené par Secrétaire-inc, 48,64% des répondantes indiquent gagner un salaire annuel qui va de 40 000 à 60 000 dollars.

De plus, si seulement 6,61 % des secrétaires et des adjointes interrogées par Secrétaire-inc gagnent plus de 60 000 dollars par an, il y a lieu de croire qu'elles seront rapidement plus nombreuses à bénéficier de conditions aussi avantageuses, car elles sont de plus en plus mobiles et ouvertes aux opportunités. Le sondage montre en effet que près de 54% d'entre elles se rendent sur la plateforme Secrétaire-inc au moins une fois par semaine et, surtout, que 42,80% de ces visites sont associées à de la consultation d'offres d'emploi et 50,28 % à de la recherche active d'emploi. Ce sont qui plus est des personnes formées (plus de 90% de ces professionnelles disposent d'un diplôme professionnel, collégial ou universitaire), et elles disposent à plus de 46% de plus de 10 ans d'expérience.

Il n'est donc pas étonnant que les salaires évoluent à la hausse dans ces professions. Parmi les récents mandats de recrutement menés par l'équipe de Secrétaire-inc, il n'est plus rare de voir des salaires annuels de secrétaires-réceptionnistes dépasser les 50 000 dollars, et pour les postes nécessitant plus de spécialisation, comme les adjointes juridiques, ces montants peuvent bondir.

« Une candidate qui s'attendait à un salaire de 58 000 dollars s'est vue offrir un montant de 70 000 dollars par un de nos clients pour s'assurer qu'elle accepterait d'y travailler. C'est du jamais vu à ce niveau de responsabilités ! » s'exclame Mme Mallouh.

Outre des salaires concurrentiels, les conditions de travail sont nettement plus avantageuses qu'auparavant dans le secrétariat et le soutien administratif. Les mandats de recrutement menés par Secrétaire-inc indiquent des assurances collectives complètes, des heures de travail flexibles, l'option du télétravail, ou encore le nombre de semaines de vacances souhaité dès le début de l'entrée en fonction des candidates. Dans certains cas de figure, des programmes santé et bien-être, des gyms à même les entreprises, des formations continues payées et des participations à des REER font aussi partie des avantages sociaux que l'on peut proposer aux professionnelles en administration.

« L'ensemble de ces éléments prouve l'importance d'un moteur spécialisé comme Secrétaire-inc, qui suit en temps réel les conditions sur le marché du travail administratif, estime son président René Lewandowski. Nous avons à coeur de trouver les meilleurs candidats pour les entreprises, et à l'inverse les meilleures opportunités de carrière pour les travailleurs du milieu. Dans la conjoncture actuelle de pénurie de main-d'oeuvre, ce rôle d'intermédiaire est crucial.»

Avec plus de 150 000 visites et 180 000 pages vues mensuellement, Secrétaire-inc est le 1er site d'emplois au Québec en secrétariat, en soutien administratif et en métiers de bureau. Il offre à la fois de l'affichage d'annonces d'emplois, du contenu spécialisé et une gamme complète de services de recrutement, de chasse de têtes et de marketing numérique. Il fait partie, avec le site d'information juridique Droit Inc et plusieurs sites Web d'emplois nichés, du Groupe Velan Média.

