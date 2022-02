Renouvellement du consortium IRT Nanoelec





GRENOBLE, France, 9 février 2022 /PRNewswire/ -- L'institut de recherche technologique Nanoelec a récemment renouvelé son accord de consortium et l'ensemble des contrats spécifiques liant ses 22 partenaires. Le consortium accueille à cette occasion deux nouveaux partenaires : Iroc Technologies et Diabeloop.

L'institut de recherche technologique Nanoelec est un consortium d'acteurs des secteurs privé et public. Sa mission est d'aider les entreprises à créer de la valeur et à différencier leur offre dans les domaines de la transition numérique. Nanoelec contribue à la compétitivité de la filière microélectronique, en particulier en France. Il est basé à Grenoble, un pôle de premier rang mondial pour la recherche, l'innovation et la production dans cette filière.

Une nouvelle convention avec les pouvoirs publics

En novembre 2020, l'IRT Nanoelec avait renouvelé sa convention avec l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. « Grâce à cette confiance réaffirmée et aux résultats obtenus au cours des neuf dernières années dans les technologies de base telles que l'empilement de puces, la photonique sur silicium et la cybersécurité, nous avons défini une série de feuilles de route pour la période 2021-2025, afin de cibler des domaines d'applications clés pour les industriels partenaires de notre consortium », explique Hughes Metras, Directeur de Nanoelec.

Un nouvel accord avec 22 partenaires

En 2021, 22 partenaires des secteurs privé et public ont renouvelé les contrats-cadres les liant à la nouvelle phase lancée cette même année. « Cette confiance renouvelée de la part de nos partenaires élargit un cadre collaboratif ouvert, qui est l'ADN même de notre institut », souligne Hughes Metras. « La diversité de notre consortium, qui rassemble des équipes académiques locales et des acteurs industriels clés de l'écosystème incluant de grands Groupes, des ETI, des PME et des start-up, nous permet d'envisager l'avenir avec confiance et ambition, tout en poursuivant nos missions de développement et de diffusion technologique, et d'ingénierie de formation », ajoute-t-il.

Deux nouveaux partenaires

Diabeloop a rejoint le consortium en septembre 2021. Cette société développe des solutions de délivrance automatisée d'insuline permettant à des personnes avec un diabète de réguler leur glycémie à la place du pancréas défaillant. Créée en 2015, elle a mis au point le premier dispositif médical connecté en boucle fermée qui, grâce à l'intelligence artificielle, mime les fonctions pancréatiques. Dans le cadre du programme Nanoelec/Pulse, Diabeloop souhaite renforcer son approche des questions de fonctionnalité, authentification et respect de la vie privée, et explorer de nouvelles stratégies de sécurisation.

Iroc Technologies a également rejoint le consortium en septembre 2021. « Spin-off » du laboratoire Tima (CNRS, Institut Polytechnique de Grenoble (INP) et Université Grenoble Alpes (UGA)), cette société développe une gamme de services pour l'industrie de la microélectronique dans le domaine de la fiabilité. En prenant part au programme Nanoelec/Caractérisation, Iroc souhaite renforcer sa R&D et son expertise sur les effets des irradiations, en particulier dans le cas où les composants électroniques sont affectés par des Single Event Effects (SEE).

De nouvelles feuilles de route

Conjointement élaborés par des représentants des mondes de l'enseignement et de l'industrie, et basés sur de grands défis technologiques, nos programmes de R&D couvrent la conception et le développement de nouveaux processus, composants et systèmes.

Initialement focalisés sur des feuilles de route technologiques, ces programmes abordent désormais des domaines d'application spécifiques :

Images & photons : capteurs photoniques, écrans nouvelle génération et imageurs intelligents basés sur des technologies d'intégration 3D et de nouvelles architectures

Confiance numérique : technologies de cybersécurité pour les objets connectés, caractérisation et tenue aux radiations des composants et systèmes par les grands instruments

Nanoelec mène également des programmes d'ingénierie de formation et de diffusion technologique. Avec le soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes et du pôle de compétitivité Minalogic, les équipes de Nanoelec combinent des approches d'innovation ouverte à des méthodes de développement technologique plus classiques pour diffuser leurs technologies auprès des PME de tous les secteurs des biens et services, de l'industrie et des infrastructures, de la consommation grand public, des transports, de l'environnement et de la santé.

CHIFFRES CLÉS

Consortium de 22 membres (fin 2021)

295 partenaires depuis 2012, dont 218 PME et 23 acteurs étrangers

Budget annuel moyen de 54 M?

214 emplois ETP (équivalent temps plein) en 2021

6 startup créées

224 brevets et 46 solutions logicielles déposés depuis 2012

544 publications et communications scientifiques ou techniques depuis 2015

28 participations à des projets européens (11 actifs en 2021)

Faits marquants scientifiques et techniques : https://irtnanoelec.fr/wp-content/uploads/2021/07/IRT-Scientific_technical_Highlights-WEB.pdf

Nanoelec fait partie des instituts de recherche technologique (IRT) et pour la transition énergétique (ITE) mis en place par le gouvernement français et financés par le Programme d'investissements d'avenir (PIA). Ces instituts fédèrent les acteurs académiques et industriels autour de projets de R&D et d'innovation destinés à doper la compétitivité de l'économie française. L'IRT Nanoelec est membre de la FIT, l'association des Instituts français de recherche technologique : https://www.french-institutes-technology.fr/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1743162/Consortium_Nanoelec.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1682193/IRT_NANOELEC_Logo.jpg

Contact presse : francois.legrand@cea.fr

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 05:30 et diffusé par :