BREITLING redéfinit le service vente des boutiques de luxe grâce à l'application mobile POS FairyMo





FairyMo Retail Tech, fournisseur d'une application de point de vente moderne et cloud-native, collabore actuellement avec BREITLING (horloger de luxe suisse) afin de mettre en oeuvre un système POS pour iPad destiné à ses boutiques à travers la Grande Chine et l'Asie du Sud-Est. L'outil de vente à la fois tout-en-un, efficace et simple, optimise les activités et responsabilise les employés du magasin.

BREITLING a choisi FairyMo POS afin de redéfinir le service vente des boutiques de luxe grâce à l'application POS FairyMo pour iPad. À partir de cette application de vente pour iPad, les employés des boutiques peuvent accéder en temps réel à un inventaire automatisé et précis tout en gérant le réapprovisionnement, le transfert et les solutions matérielles en matière de produits. Grâce à un processus de règlement intuitif et une solution de paiement intégrée, les employés des boutiques sont en mesure d'offrir à tous les clients une expérience d'achat fluide et transparente.

« La vraie valeur de la technologie numérique réside dans la responsabilisation des clients et des utilisateurs. L'application mobile de point de vente FairyMo est un outil très simple, qui responsabilise le personnel de vente de nos boutiques lors du processus d'interaction avec le client ou lors de l'exécution de tâches relatives à la gestion de la boutique, améliorant ainsi l'engagement et l'efficacité », déclare Antonio Carriero, directeur du numérique et de la technologie chez BREITLING.

« Grâce à son architecture microservices API first, notre système s'intègre facilement à l'infrastructure technologique existante de nos clients, garantissant une mise en oeuvre rapide, sécurisée et flexible », déclare Nora Fang, fondatrice de FairyMo. « Nous avons brillamment fourni l'ensemble des solutions intégrées pour BREITLING dans le cadre d'une réunion trimestrielle et pour plusieurs régions. »

À propos de BREITLING :

Breitling SA est une société d'horlogerie suisse basée à Grenchen, en Suisse. Les montres BREITLING sont élaborées dans un souci de style et de précision. Depuis 1884, BREITLING conçoit des chronographes innovants et mondialement connus pour leur qualité, leur précision et leurs performances.

À propos de FairyMo :

FairyMo est une société de Retail Technologies, dont le siège social est situé à Shanghai. L'application de vente au détail FairyMo connecte les professionnels qui disposent d'un point de vente physique, en ligne, hors ligne et B&C (brick and click), et permet aux propriétaires de marques et aux détaillants de vendre leurs produits n'importe où et n'importe quand.

