Pour renouveler World View, Dale Hipsh est nommé président de Tourisme et Exploration





Dans la foulée de l'annonce de son entrée dans le secteur du tourisme spatial, World View, le leader de l'exploration stratosphérique, a annoncé aujourd'hui la nomination de Dale Hipsh au poste de président de Tourisme et Exploration. Après avoir passé les 35 dernières années à bâtir un héritage d'excellence dans l'industrie hôtelière, et à créer des expériences client sur mesure, à travers le monde, l'ancien vice-président senior des hôtels chez Hard Rock International s'attaque à la dernière frontière, la lisière de l'espace. Sa nomination marque une étape cruciale dans la mission de World View visant à créer des expériences touristiques spatiales extraordinaires qui permettent aux clients de redécouvrir la Terre.

Pendant son mandat chez Hard Rock International, M. Hipsh était considéré comme un visionnaire du secteur, ayant dirigé l'expansion mondiale rapide de la marque pendant plus d'une décennie. Sa perspective novatrice, sa réflexion stratégique et son engagement envers l'authenticité ont créé des destinations d'accueil inégalées, notamment à Ibiza, en Espagne, à Punta Cana, en République dominicaine, à Goa, en Inde, à Amsterdam, aux Pays-Bas, et à Dalian, en Chine. Il apporte cette même passion et ingéniosité à World View. En supervisant toutes les opérations de tourisme spatial et d'accueil, il aidera à guider les efforts d'ingénierie et de conception ainsi que le développement de partenariats stratégiques pour garantir un voyage inégalé aux invités de World View.

« Chez World View, notre philosophie est d'inspirer, de créer et d'explorer de nouvelles perspectives pour un avenir radicalement amélioré. Le savoir-faire de Dale dans l'engagement client haut de gamme, sa vaste expérience dans l'hospitalité, et son approche unique de l'expérience client sont des atouts essentiels pour offrir à nos clients un voyage entièrement transformationnel. Son rôle de leadership en tant que président de Tourisme et Exploration est crucial pour nous aider à réaliser notre mission », a déclaré Ryan Hartman, président et chef de la direction, de World View.

Tout au long de sa carrière, M. Hipsh a persisté en tant que pionnier, rêvant de destinations de voyage avant-gardistes et concrétisant des expériences telles que, l'Atlantis Paradise Island Resort, le Grand Hyatt Wailea, et les hôtels Hard Rock à travers le monde, dont le Hard Rock Hotel New York qui devrait ouvrir ses portes en avril. Alors que World View ne cesse d'innover dans le secteur en pleine évolution du tourisme spatial et de l'observation à haute altitude, M. Hipsh jouera un rôle clé en tant que membre de l'équipe de direction, en élaborant une stratégie d'hospitalité complète, depuis les spatioports de World View au sol jusqu'aux commodités à bord de la capsule, et plus encore.

« Je suis honoré de rejoindre World View alors que la Société s'engage dans cette entreprise de transformation », a confié M. Hipsh. « Certains des plus grands moments de ma carrière ont été de repousser les limites de ce que nous pensions possible en matière d'hospitalité. Maintenant, nous réinventons la façon dont les gens perçoivent notre planète. J'ai hâte de travailler avec ces esprits brillants et de faire partie de cette vision consistant à construire un monde meilleur pour les générations futures. »

Avant Hard Rock International, M. Hipsh a occupé des postes de direction chez Hyatt Hotels Corporation ; The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC et Sun International. Sa carrière a toutefois commencé beaucoup plus tôt, quand il a découvert les subtilités de l'industrie au sein des opérations hôtelières de sa famille, en Floride et au Nevada. Après avoir obtenu son diplôme de l'université d'État de Floride, il a gravi sans relâche les échelons, de l'entretien ménager à la direction, cultivant une passion pour la création d'expériences immersives et la prestation d'un service de qualité supérieure à tous les niveaux de l'expérience client.

Sous la direction de M. Hipsh, le programme de tourisme spatial de World View lancera ses premiers vols commerciaux au début de 2024, qui décoleront depuis l'une des merveilles du monde, notamment le Grand Canyon et la Grande Barrière de Corail. Les vols emporteront huit participants et deux membres d'équipage de World View dans un ballon stratosphérique à pression nulle et une capsule spatiale pressurisée à 100 000 pieds d'altitude, soit, près de 23 miles au-dessus de la Terre, pour une expérience transformatrice qui durera de six à 12 heures. Chaque vol sera équipé d'options de restauration et de boissons, de sièges luxueux et ergonomiques, et d'immenses fenêtres d'observation. Les participants découvriront et s'immergeront pleinement dans la beauté, la fragilité, l'histoire et l'importance des zones entourant chaque lieu, tout comme de la Terre elle-même.

