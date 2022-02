Shippeo s'étend en Amérique Du Nord





Shippeo, leader mondial de la visibilité en temps réel du transport, a annoncé le développement de ses opérations nord-américaines et d'une équipe de direction aux Etats-Unis ainsi que l'amélioration de sa plateforme de visibilité multimodale centrée sur le client. Ces améliorations structurelles permettront d'accompagner les clients opérant à l'échelle mondiale et la clientèle nord-américaine croissante de l'entreprise.

En cette période de forte perturbation des supply chains, alors que les données de visibilité sont une bouée de sauvetage permettant aux entreprises de gérer de manière proactive les flux de transport, Shippeo va accélérer le nombre d'intégrations directes et sécurisées avec de nouveaux transporteurs et prestataires logistiques basés aux États-Unis. Ceci renforcera le réseau mondial, complet et neutre de partenaires de Shippeo et augmentera le flux de données de visibilité fournies à ses clients.

En donnant la priorité aux clients et à leur écosystème de fournisseurs, Shippeo a acquis une position de leader en Europe et au Moyen-Orient avec plus de 130 clients, dont des marques mondiales telles que Coca-Cola, Schneider Electric, Sappi, Kuehne + Nagel, ThyssenKrupp et Saint-Gobain. Pour preuve, 97 % des clients de Shippeo recommandent la plateforme de visibilité Shippeo sur Gartner Peer Insights.*

L'objectif de Shippeo est de fournir à ses clients les données de visibilité essentielles, nécessaires pour améliorer leur agilité et efficacité opérationnelles, renforcer l'exécution de leur supply chain et offrir une meilleure expérience à leurs clients.

Christopher Mazza et Brian Shultz, deux poids lourds de l'industrie, rejoignent l'équipe dirigeante de Shippeo et dirigeront l'initiative de croissance de Shippeo aux États-Unis.

« C'est le meilleur moment pour renforcer la position de Shippeo sur le marché nord-américain. L'analyse des données de visibilité est essentielle pour aider les entreprises à gérer de manière proactive leurs problèmes de supply chain, surtout en ce moment, avec les problèmes actuels du marché et des infrastructures qui continuent de perturber la fiabilité des flux de transport et des processus logistiques. Nous sommes ravis de proposer des solutions de visibilité Shippeo améliorées et innovantes pour soutenir et renforcer les supply chains de nos clients mondiaux et des entreprises nord-américaines », a déclaré Lucien Besse, Directeur général de Shippeo.

*Dégagement de responsabilité Gartner : au 2 février 2022, sur la base de 92 avis sur le marché des plateformes de visibilité du transport en temps réel. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes les plus élevées ou une autre désignation. Les publications de Gartner se composent des avis de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

