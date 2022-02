Danske Bank choisit le SaaS de SunTec pour mettre en oeuvre sa plateforme de gestion des frais dans le cadre de sa modernisation numérique fondamentale





SunTec Business Solutions, société numéro 1 mondiale en tarification et facturation, a annoncé aujourd'hui avoir été choisie par Danske Bank, une banque multinationale danoise, pour son programme de gestion des frais à l'échelle de l'entreprise. SunTec déploiera sa solution Xelerate, indépendante du cloud, dans un modèle SaaS, afin de moderniser les processus de gestion des frais et de la facturation de la banque.

La solution Xelerate de SunTec permettra à Danske Bank d'accéder à des produits et à une tarification via des API, de garantir un délai de commercialisation plus rapide, et de fournir des options groupées flexibles. Cela permettra d'améliorer les processus de vente et ainsi d'aboutir à une meilleure expérience client, caractérisée par davantage de transparence et d'options de tarification flexibles.

Nicolaj Gudbergsen, vice-président principal et directeur de l'activité bancaire numérique fondamentale chez Danske Bank a déclaré : « La mise en oeuvre des capacités de tarification appropriées constitue une étape essentielle dans la transformation du moteur bancaire fondamental de Danske Bank. SunTec fournit une plateforme qui soutient notre feuille de route en matière de produits, apporte la technologie flexible dont nous avons besoin, et nous permet de numériser nos flux de travail tandis que nous nous développons à plus grande échelle. »

Nanda Kumar, PDG et fondateur de SunTec, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir été choisis par Danske Bank, et impatients de déployer notre solution cloud native pour mettre en oeuvre la plateforme de gestion des frais dans le cadre de sa modernisation numérique fondamentale. Au travers de cette collaboration, nous permettrons à Danske Bank de mettre en oeuvre des modèles de tarification innovants et axés sur le client. »

Grâce à la plateforme primée Xelerate, la banque bénéficiera d'une agilité, d'une réduction des fuites de revenus, et d'une amélioration de l'expérience client.

À propos de SunTec:

SunTec est la société numéro 1 mondiale en tarification et facturation, qui crée de la valeur pour les entreprises via ses produits basés sur le cloud. Plus de 130 clients, répartis dans plus de 45 pays, font confiance à SunTec pour leur fournir tarification, facturation, produits, offres et programmes de fidélité hautement personnalisés, pour plus de 400 millions de clients finaux. Les produits SunTec reposent sur la plateforme brevetée Xelerate, basée sur des micro-services, cloud native et indépendante du cloud, et sont fournis sur site, dans le cloud privé et sous forme de logiciel en tant que service (sofware as a service, SaaS). SunTec est présente sur plusieurs marchés internationaux, notamment en Allemagne, en Australie, au Canada, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Singapour, et en Inde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web www.suntecgroup.com ou adressez-nous un courriel à l'adresse marketing@suntecgroup.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 03:05 et diffusé par :