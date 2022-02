La plateforme roumaine de cryptomonnaie Tradesilvania.com nomme Mihaela Dr?goiu, ancienne responsable de la direction de la supervision et du contrôle de l'unité d'intelligence financière (FIU) en Roumanie (ONPCSB) au poste de directrice des risques et des affaires réglementaires





CLUJ-NAPOCA, Roumanie, 9 février 2022 /PRNewswire/ -- Tradesilvania, la plateforme premium pour les investissements en cryptomonnaies et en actifs numériques a annoncé l'expansion de l'équipe de gestion de la conformité de la société avec Mme Mihaela Anamaria Dragoiu.

Mihaela Anamaria Dragoiu est l'ancienne responsable de la direction de la prévention, de la supervision et du contrôle de la FIU en Roumanie (ONPCSB) avec plus de 20 ans d'expérience dans l'institution.

Elle a été impliquée dans le développement continu du cadre juridique (législation primaire et secondaire) dans ce domaine, y compris la loi 129/2019, qui définit les exigences légales pour l'autorisation/l'enregistrement des échanges cryptographiques et des fournisseurs de portefeuilles numériques et les établit en tant qu'entités déclarantes en Roumanie. Au cours de la même période, Mihaela Anamaria Dragoiu était membre et représentante de la FIU en Roumanie auprès de la Commission pour l'autorisation des opérations de change au sein du ministère roumain des Finances.

Mihaela Anamaria Dragoiu aidera l'équipe de Tradesilvania à développer et à adapter le cadre de conformité juridique de la société aux dernières exigences légales en Roumanie et dans l'Union européenne. Avec plus de 21 ans d'expérience en matière de réglementation acquise au sein de l'unité d'intelligence financière (FIU) en Roumanie, Mme Dragoiu contribuera aux efforts de Tradesilvania pour développer davantage son cadre de gestion des risques et les procédures KYK/KYT spécifiques aux actifs numériques.

« Attirer les meilleurs experts en conformité de notre entreprise est une étape naturelle pour notre équipe. Avec l'aide de Mme Dragoiu, la mission de Tradesilvania de développer une infrastructure d'investissement numérique innovante en partenariat avec les institutions financières classiques a été réalisée », a déclaré M. Ciprian Dobrescu, PDG de Tradesilvania.

Mihaela Anamaria Dragoiu, directrice des affaires réglementaires, a indiqué : « Je suis ravie de rejoindre l'équipe de Tradesilvania et de poursuivre ensemble le développement du cadre de conformité dans ce contexte de croissance accélérée innovante des services blockchain en Roumanie. Notre objectif est de soutenir le dialogue à long terme avec les institutions publiques et d'être un fournisseur d'éducation gratuite pour tous les participants au marché des actifs numériques en Roumanie et dans l'Union européenne. »

Tradesilvania offre un accès 24 h/24 et 7 j/7 à 47 cryptomonnaies et 107 paires disponibles pour les transactions automatiques via une application Web et mobile, ainsi que des services OTC (hors cote), une gestion des actifs virtuels, une garde et une infrastructure financière blockchain pour ses clients, particuliers, entreprises et institutions.

Tradesilvania

Nicu Marian Rusu

contact@tradesilvania.com ; (+4) 031 631 3186

https://tradesilvania.com/en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1741824/Tradesilvania.jpg

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 02:00 et diffusé par :