EXFO collabore avec Red Hat pour offrir une solution d'assurance de services adaptative pour la 5G dans le nuage





La combinaison d'Active ?-Verifier d'EXFO et d'OpenShift de Red Hat permettra aux fournisseurs de services de mieux répondre aux attentes élevées des utilisateurs grâce à des applications infonuagiques cruciales

QUÉBEC, le 9 févr. 2022 /CNW/ - EXFO, qui regroupe les experts en matière de tests, de monitoring et d'analytique du secteur des communications, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'alliait à Red Hat, chef de file mondial des solutions logicielles libres pour entreprises, afin de libérer tout le potentiel de la 5G pour les fournisseurs de télécommunications et les entreprises clientes. La solution d'assurance de services Nova Active ?-Verifier d'EXFO peut désormais être déployée comme un conteneur certifié par Red Hat sur OpenShift de Red Hat dans des environnements infonuagiques hybrides. Ainsi, les clients ont accès à une plateforme de tests native en nuage leur offrant une visibilité complète sur leurs réseaux mobiles, de la périphérie au coeur et au nuage, ce qui est crucial pour assurer la performance des réseaux 5G générateurs de revenus.

Selon une étude menée conjointement par Heavy Reading et EXFO, 88 % des opérateurs de réseaux mobiles (ORM) prévoient déployer la 5G autonome d'ici deux ans. Parties intégrantes de la 5G, l'informatique en périphérie mobile et l'infonuagique sont essentielles pour assurer une fiabilité à toute épreuve et une faible latence, des caractéristiques primordiales pour les applications basées sur l'internet des objets et l'industrie 4.0. Or, près des deux tiers des problèmes de réseau viennent aujourd'hui de l'infrastructure infonuagique virtualisée, ce qui rend l'assurance de services incontournable si l'on veut pouvoir intervenir rapidement pour analyser les causes fondamentales et corriger les défauts. C'est pourquoi les fournisseurs de services exigent maintenant une visibilité exhaustive de la performance réseau pour l'ensemble des fonctions virtuelles et natives en nuage.

La solution Nova Active ?-Verifier d'EXFO vient combler l'écart en matière de visibilité entre la couche service et la couche réseau dans les réseaux 5G hybrides et les infrastructures infonuagiques. Les ORM peuvent ainsi détecter, diagnostiquer et résoudre les problèmes grâce aux tests utilisant des conteneurs infonuagiques natifs. La solution est certifiée par Red Hat comme conteneur pouvant être déployé sur OpenShift de Red Hat, et sa valeur a été démontrée par un partenariat avec l'un des grands opérateurs nord-américains.

« Avec l'avancée des technologies mobiles, et plus particulièrement de la 5G, dans toutes les industries de la planète, les fournisseurs de services doivent plus que jamais évoluer et s'adapter en faisant preuve d'une efficacité accrue », explique Honoré LaBourdette, vice-présidente, écosystème des télécommunications, des médias et des réseaux de périphérie chez Red Hat. « OpenShift de Red Hat est la meilleure plateforme Kubernetes pour entreprises sur le marché; elle permet d'établir des bases flexibles et évolutives pour garantir la connectivité future, du coeur à la périphérie. Nous sommes heureux de collaborer avec EXFO en certifiant sa solution d'assurance de services, qui élargira l'éventail de choix des clients et bonifiera le soutien infonuagique offert aux fournisseurs de services. »

« Grâce à la solution de tests actifs d'EXFO et à l'orchestration en environnement infonuagique neutre de Red Hat, les fournisseurs pourront mettre à profit l'assurance de services adaptative afin d'exploiter pleinement le potentiel de la 5G », affirme Claudio Mazzuca, vice-président, partenariats et alliances stratégiques chez EXFO. « Voilà des outils indispensables pour obtenir une visibilité de haute précision sur les réseaux en nuage, dont dépend la performance de la 5G. Les opérateurs de réseaux pourront ainsi générer des revenus auprès des entreprises et de l'industrie, tout en offrant à leur clientèle une expérience exceptionnelle. »

À propos d'EXFO

EXFO développe des solutions de test, de monitoring et d'analytique plus intelligentes pour l'industrie mondiale des communications. Nous sommes les conseillers de confiance des opérateurs de réseaux fixes et mobiles, des centres de données à très grande échelle et des chefs de file dans le secteur de la fabrication, du développement et de la recherche. Ils comptent sur nous pour leur fournir une visibilité accrue et de l'information de qualité supérieure sur les performances du réseau, en plus d'assurer la fiabilité de leurs services et de garantir la meilleure expérience usager. S'appuyant sur nos 35 années d'innovation, le mélange unique d'équipements, de logiciels et de services d'EXFO permet des transformations plus rapides et assurées liées à la 5G, aux réseaux natifs en nuage et à la fibre optique.

Red Hat, le logo de Red Hat et OpenShift sont des marques commerciales ou déposées de Red Hat, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays.

