La solution Cyara Accelerator est désormais disponible sur la Genesys AppFoundry





Cyara, fournisseur de la plateforme primée d'assurance automatisée de l'expérience client (CX), a annoncé aujourd'hui que sa solution Cyara Accelerator était désormais disponible sur la Genesys AppFoundry, plus grande place de marché dédiée du secteur, spécialisée dans les solutions d'expérience client. L'AppFoundry permet aux clients de Genesys de tous les segments de marché de découvrir et déployer rapidement une large gamme de solutions qui facilitent les interactions avec les consommateurs, mobilisent les employés et optimisent leurs effectifs.

Cyara permet aux clients de Genesys de proposer facilement des expériences clients sans faille grâce à des tests et des contrôles automatisés, qui simulent les interactions avec les clients dans le monde réel, sur des canaux de réponse vocale interactive (RVI), de voix et numériques. La solution de la société accélère la migration vers le cloud, améliore la qualité tout au long du cycle de développement et garantit que le nouveau centre d'appel fonctionne comme prévu.

« Grâce à l'assurance et aux tests automatisés de CX, les équipes informatiques d'entreprise s'assurent que la qualité de l'expérience du client soit maintenue tout au long du processus de migration vers le cloud, et de toutes les mises à jour logicielles ultérieures », a déclaré James Isaacs, président de Cyara. « Cyara se focalise sur la délivrance d'un produit exceptionnel à ses clients et partenaires, afin de les aider à améliorer la CX ainsi qu'à accroître la satisfaction des clients. »

Grâce à Cyara Accelerator, les clients de Genesys Cloud CXtm peuvent accélérer leurs déploiements cloud et assurer de meilleurs résultats. Dans le même temps, Cyara garantit la délivrance continue d'expériences de centre d'appel de qualité, grâce à ses capacités automatisées de contrôle et de test de la CX. Cyara présente également des résultats en temps réel dans un tableau de bord facile à parcourir, afin que les équipes informatiques puissent repérer exactement là où les clients de centre d'appel rencontrent des problèmes techniques.

L'intégration/application de Cyara est désormais disponible avec Genesys Cloud CX, solution tout-en-un et première plateforme de centre d'appel dans le cloud public au monde, qui aide les organisations à fournir de meilleures expériences à leurs clients et employés. Grâce à son solide ensemble de fonctionnalités ainsi qu'à ses interfaces de programmation d'applications ouvertes (API), Genesys Cloud CX est une solution flexible, évolutive et conçue pour une innovation rapide.

En tant qu'application premium sur la Genesys AppFoundry, les clients de Genesys ont l'avantage de voir leur abonnement au Cyara Accelerator inclus sur leur facture Genesys, ce qui simplifie la gestion des prestataires.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités et avantages spécifiques de l'intégration Genesys Cloud de Cyara, rendez-vous sur appfoundry.genesys.com/filter/genesyscloud/listing/3ec01fed-72d1-4f31-98c5-ac3f8c34af55.

À propos de Cyara

En tant que fournisseur leader mondial de plateformes d'assurance CX automatisée, Cyara accélère la livraison de parcours clients sans faille, sur les canaux numériques et vocaux, tout en réduisant le risque de défaillances lors du contact direct avec la clientèle. Tous les jours, les marques les plus connues au monde font confiance à la plateforme de Cyara pour donner le sourire aux clients, à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cyara.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

