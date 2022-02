Le Canada rétablit les exportations de pommes de terre de table de l'Île-du-Prince-Édouard vers Porto Rico





OTTAWA, ON, le 8 févr. 2022 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui que les États-Unis ont accepté de reprendre les importations de pommes de terre de table de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) à Porto Rico à compter de demain. Le gouvernement du Canada a adopté une approche scientifique avec les États-Unis afin de fournir les garanties nécessaires à la reprise du commerce des pommes de terre fraîches de haute qualité de l'Î.-P.-É. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) collabore avec l'industrie pour mettre en oeuvre les exigences d'importation à Porto Rico, y compris l'étiquetage et la traçabilité.

La reprise des exportations de pommes de terre de table de l'Î.-P.-É. vers Porto Rico constitue une première étape importante du rétablissement de l'accès au marché pour l'Î.-P.-É. En 2020, les exportations de pommes de terre de table de l'Î.-P.-É. vers Porto Rico étaient évaluées à 12 millions de dollars. Les exportations de pommes de terre de table de l'Î.-P.-É. vers Porto Rico représentent un risque négligeable de transmission de la gale verruqueuse de la pomme de terre, étant donné que Porto Rico ne produit pas de pommes de terre commerciales et que des mesures d'atténuation des risques solides et efficaces sont en place. De plus, les pommes de terre de l'Î.-P.-É. sont un aliment de base important pour de nombreuses familles de Porto Rico, en raison de leur grande qualité et de leur prix abordable.

L'Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) des États-Unis cherche actuellement à accélérer son analyse concernant l'importation de pommes de terre de table de l'Î.-P.-É sur le territoire continental des États-Unis. L'ACIA continue d'avoir des discussions techniques sur une base régulière avec l'APHIS afin de lui fournir les renseignements et les données scientifiques dont il a besoin pour rétablir le commerce.

Le gouvernement du Canada continuera d'adopter une approche Équipe Canada et de discuter avec les États-Unis de leurs préoccupations sur le plan scientifique, ce qui constitue la meilleure option pour une réouverture la plus rapide possible du marché de la pomme de terre aux États-Unis.

« La reprise des exportations de pommes de terre de table de l'Î.-P.-É. vers Porto Rico est une étape importante pour rétablir l'accès au marché de la province. Cette question a touché la vie de tant d'insulaires, qu'il s'agisse d'exploitations familiales multigénérationnelles, d'emballeurs, de transformateurs, d'expéditeurs, etc. Aujourd'hui, les producteurs et les productrices de l'Î.-P.-É., qui travaillent dur, peuvent enfin se sentir soulagés de savoir que leurs pommes de terre de haute qualité pourront à nouveau être exportées. Nous savons qu'il y a encore du travail à faire, et c'est pourquoi nous continuerons à nous engager avec nos partenaires américains dans une approche scientifique pour rétablir le commerce des pommes de terre de table de l'Î.-P.-É. dans tout le territoire continental des États-Unis. »

- L'honorable Marie?Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La réouverture par les États-Unis de l'accès à Porto Rico est une bonne nouvelle pour nos producteurs de pommes de terre et une bonne nouvelle pour l'Île-du-Prince-Édouard. Ces derniers mois ont été incroyablement difficiles, et il s'agit d'une première étape d'une importance cruciale pour la reprise des échanges. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour que nos pommes de terre de classe mondiale retraversent la frontière et nous continuerons à nous battre pour rétablir l'accès au reste du marché américain. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants, ministre associé de la Défense nationale

«?Le rétablissement de l'accès à ce marché est un dénouement positif. Nous devons poursuivre nos efforts pour regagner le plus rapidement possible l'accès aux autres marchés d'exportation des États-Unis. L'Île-du-Prince-Édouard produit des pommes de terre salubres de qualité mondiale, y compris des pommes de terre de semence, que d'autres marchés souhaitent cultiver. Nous devons faire tomber les obstacles et dissiper les préoccupations afin de rétablir immédiatement cette filière importante de l'industrie de la pomme de terre.?»

- Heath MacDonald, député de Malpeque, Île-du-Prince-Édouard

«?Cette bonne nouvelle vient confirmer que l'approche de notre gouvernement en réaction à la fermeture de la frontière était la bonne pour assurer un accès à long terme aux marchés des États-Unis en fonction des données scientifiques.?»

- Robert J. Morrissey, député d'Egmont, Île-du-Prince-Édouard

«?Les producteurs de pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard ont grandement souffert de la décision des États-Unis de fermer leur frontière. L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour eux et, bien sûr, pour toute la population de l'Île. J'espère sincèrement que l'approche directe, unifiée et raisonnée à l'égard des États?Unis qui a mené à ces retombées positives se révélera une formule gagnante pour la pleine réouverture des marchés pour nos pommes de terre de calibre mondial.?»

- Sean Casey, député de Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

La gale verruqueuse de la pomme de terre est causée par un champignon présent dans le sol qui peut rester à l'état de dormance dans un champ pendant plus de 40 ans. Elle n'a aucun effet nuisible sur la santé humaine ou la salubrité des aliments; cependant, elle peut avoir une incidence sur le rendement économique des producteurs de pommes de terre en réduisant leurs récoltes et en rendant les pommes de terre invendables.

Les pommes de terre de table sont lavées avant d'être exportées et un inhibiteur de germination leur est appliqué, ce qui réduit davantage le risque de propagation de la gale verruqueuse.

En vertu du Règlement sur la protection des végétaux du Canada , l'ACIA peut uniquement délivrer des certificats d'exportation si les exigences du pays importateur sont respectées.

du , l'ACIA peut uniquement délivrer des certificats d'exportation si les exigences du pays importateur sont respectées. Le 22 novembre 2021, le ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA) a demandé à ses services frontaliers de refuser l'entrée de toute cargaison de pommes de terre de semence, de consommation et de transformation en provenance de l'Île-du-Prince-Édouard.

Le 20 décembre 2021, le gouvernement du Canada met à disposition jusqu'à 28 millions de dollars pour aider l'Î.-P.-É. à gérer ses surplus de pommes de terre.

met à disposition jusqu'à 28 millions de dollars pour aider l'Î.-P.-É. à gérer ses surplus de pommes de terre. Les producteurs ont accès à une série de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) qui les aident à gérer les risques menaçant la viabilité de leur exploitation. Le coût de ces programmes est partagé selon un ratio de 60:40 entre le gouvernement fédéral et la province.

