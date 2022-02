Archipelago annonce ses tarifs pour agents de voyages en vigueur dans ses hôtels à Cuba





Des tarifs spéciaux sont offerts dans plusieurs destinations vacances pour des séjours incroyables

SANTA CLARA, Cuba, 8 février 2022 /CNW/ - Archipelago, le plus important groupe de gestion hôtelière privé et indépendant de l'Asie du Sud-Est, invite les voyageurs internationaux à prendre leurs vacances tant attendues à Cuba, destination idéale pour partir à l'aventure après près de deux années de restrictions de voyage.

Ayant comme objectif de soutenir la croissance de l'industrie du tourisme à Cuba et de présenter au public ses hôtels qui ouvriront bientôt leurs portes, Archipelago a récemment annoncé les tarifs pour agents de voyages en vigueur dans quatre hôtels à Cuba. Le GRAND ASTON Cayo Las Brujas appliquera un tarif de 50 dollars américains par personne et par nuit, en formule tout compris, pour tous les agents de voyages. Le GRAND ASTON La Habana, qui ouvrira ses portes le 1er avril, proposera un tarif de 50 dollars américains par personne et par nuit en formule chambre et petit déjeuner. Les 2 autres hôtels ASTON appliqueront un tarif de 40 dollars américains par chambre et par nuit. La différence de prix est due au fait que l'ASTON Costa Verde Beach Resort, situé à Holguin, utilise un tarif tout compris, tandis que l'ASTON Panorama, situé au coeur de La Havane, proposera une formule chambre et petit déjeuner. Les tarifs seront en vigueur pour les réservations et les séjours jusqu'au 30 novembre 2022.

« Nos hôtels à Cuba sont situés au coeur de sites touristiques célèbres, offrent des vues époustouflantes, disposent d'employés professionnels et appliquent des protocoles de santé stricts. Nous avons également reçu du Conseil mondial du voyage et du tourisme le sceau « Safe Travels », une marque de reconnaissance visant à procurer aux visiteurs un sentiment de sécurité et de tranquillité d'esprit. Nous avons hâte de rencontrer tous les visiteurs de nos hôtels à Cuba », a déclaré John Flood, président et chef de la direction d'Archipelago.

Afin de faire une réservation, veuillez envoyer un courriel à l'adresse LasBrujasFDKR1@astonhotels.co.cu pour le GRAND ASTON Cayo Las Brujas Beach Resort and Spa, à l'adresse lahabanainfo@astonhotels.co.cu pour le GRAND ASTON La Habana, à l'adresse jefe.reservas@astoncostaverde.co.cu pour l'ASTON Costa Verde Beach Resort et à l'adresse reservas@panorama.co.cu pour l'ASTON Panorama. Pour en savoir plus sur nos tarifs spéciaux pour agents de voyages, veuillez communiquer avec notre directeur du développement des affaires au Canada à l'adresse info@surep.ca.

Lien vers les images et les vidéos : veuillez cliquer ici.

À propos d'Archipelago

Archipelago International est le plus important groupe de gestion hôtelière privé et indépendant de l'Asie du Sud-Est, qui exploite plus de 150 hôtels, et plus de 50 autres établissements sont en cours de construction en Asie du Sud-Est, dans les Caraïbes et au Moyen-Orient. Ses hôtels de confiance jouissent d'une solide réputation. Les 20 000 chambres du groupe sont réparties dans plus de 60 destinations et mettent en vedette des marques comme ASTON, Collection by ASTON, The Alana, Huxley, Kamuela, Harper, Quest, NEO, favehotels et Nordic. Visitez le archipelagointernational.com.

