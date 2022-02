Grâce au partenariat de Roku avec GlobalLogic, le cap des 150 applications développées est désormais atteint





GlobalLogic Inc., société du groupe Hitachi, et leader de l'ingénierie numérique, a annoncé que dans le cadre de son partenariat de développement avec Roku, elle avait à ce jour développé plus de 150 canaux sur la plateforme Roku. Cette étape est le résultat de près de dix ans de travail direct avec les structures et outils de développement d'applications, de Roku. Cette connaissance spécifique à la plateforme positionne GlobalLogic comme un développeur reconnu pour mettre sur le marché des canaux Roku plus performants, rapidement et à moindre coût.

Le Centre d'excellence (Center of Excellence, CoE) OTT de GlobalLogic compte en son sein des équipes mondiales d'ingénieurs numériques travaillant dans l'industrie des médias et du divertissement depuis 2013. Les ressources du CoE comprennent des développeurs d'applications spécialisées, des ingénieurs de plateforme, des studios numériques complets et des services de test permettant de faire passer le contenu des fournisseurs de médias, du concept au cloud pour les téléspectateurs.

Au sein du CoE, GlobalLogic héberge un laboratoire Roku (le Roku Lab) international dont la fonction est de veiller à ce que ses avantages technologiques soient accessibles à tous les clients, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Ce laboratoire est responsable de la production de plus de 150 solutions de streaming de haute qualité et riches en fonctionnalités, actuellement utilisées sur tous les types de plateformes d'utilisateurs finaux et dans l'ensemble des zones géographiques prises en charge par Roku. Plus précisément, le Roku Lab offre une maîtrise approfondie du cadre BrightScript de Roku, des conceptions d'écran modélisées et personnalisées, la fonction Roku Pay, le Roku Advertising Framework (RAF), et des exigences de certification rigoureuses.

Pour accélérer le déploiement des services de streaming de Roku, GlobalLogic exploite également d'autres ressources internes telles que :

Accélérateurs de solutions OTT : développement de canaux et TestLab (tests automatisés)

Assurance qualité : meilleures pratiques et outils d'automatisation

Tests dans le cloud pour surveiller la performance et l'évolutivité

Cadres de référence pour la création d'applications multiplateformes

« Le streaming est désormais la principale modalité dans laquelle les consommateurs regardent la télévision, les films, le sport et les actualités. Cela a entraîné une demande accrue d'accès transparent à des bibliothèques de contenu massives, via de nombreuses plateformes de visualisation, prises en charge par divers modèles de monétisation. Si l'on y ajoute le fait que les audiences sont désormais basées dans le monde entier, il est clair que les fournisseurs de médias sont désormais face à un défi technologique beaucoup plus complexe », a déclaré Arun Mukunda, vice-président et responsable mondial de la division Médias et Divertissements, chez GlobalLogic. « Notre relation de longue date avec Roku, et les jalons récemment franchis démontrent notre capacité à aider les marques mondiales à créer et à lancer, rapidement et avec succès, des services de streaming D2C (direct-to-consumer). »

Pour en savoir plus ou contacter GlobalLogic au sujet d'un projet Roku, rendez-vous sur https://www.globallogic.com/about/partners/roku/.

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) est un chef de file de l'ingénierie numérique. Nous aidons les marques à concevoir et à créer des produits, des plateformes et des expériences numériques innovants pour le monde moderne. En intégrant conception stratégique, ingénierie complexe et savoir-faire en matière de données, nous aidons nos clients à imaginer ce qui est possible et à accélérer leur transition vers les activités numériques de demain. Depuis son siège social situé dans la Silicon Valley, GlobalLogic exploite des studios de conception et des centres d'ingénierie dans le monde entier, faisant ainsi bénéficier de sa vaste expérience ses clients des secteurs suivants : automobile, communications, services financiers, soins de santé et sciences de la vie, fabrication, médias et divertissement, semi-conducteurs et technologies. GlobalLogic est une société du groupe Hitachi opérant sous le nom de Hitachi, Ltd. (TSE : 6501), qui contribue à une société durable offrant une meilleure qualité de vie en stimulant l'innovation par le biais des données et de la technologie en tant qu'Entreprise d'innovation sociale.

GlobalLogic est une marque commerciale de GlobalLogic. Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits ou services sont des marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs.

