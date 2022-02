Me Sophie Gagnon parmi le Top 25 des femmes d'influencetm au Canada





Femme d'influence et dirigeante d'exception

MONTRÉAL, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Juripop est fière d'annoncer que sa directrice générale, Me Sophie Gagnon, figure au prestigieux Top 25 des femmes les plus influentes au Canada de Women of InfluenceTM 2022.

Leader et agent de changement remarquable, Me Gagnon a été honorée pour avoir permis à Juripop d'atteindre des sommets impressionnants dans sa mission visant un accès à la justice pour toutes les personnes, en plus de faire tomber de nombreuses barrières sociales, ce qui a eu un impact déterminant au cours de l'année dernière en termes de lutte à l'exclusion et aux inégalités.

Son classement dans le Top 25 Women of Influencetm de 2022 se veut une reconnaissance inestimable de son travail acharné et de son engagement à briser le plafond de verre pour contribuer à construire un environnement meilleur pour les futures femmes leaders.

Rappelons que le programme annuel de prix Top 25 Women of Influence est une célébration des modèles féminins les plus accomplis au Canada. Les lauréates représentent une variété de secteurs, d'étapes de carrière et de contributions à l'avancement des femmes.

Un modèle juridique différent et inspirant

Juripop, qui se distingue par ses services juridiques créatifs, rigoureux et accessibles ne cesse d'innover pour que toutes les personnes puissent faire valoir leurs droits. L'organisme a été particulièrement proactif dans les dernières années. Parmi ses réalisations majeures, Women of Influence a souligné la réalisation d'un projet pilote de 15 mois lors duquel Juripop a offert des conseils juridiques gratuits aux personnes ayant vécu des violences à caractère sexuel, ainsi que la mise en place d'une banque d'avocat.e.s spécialisé.e.s en violences sexuelles et conjugale.

«?Femme de tête déterminée et inspirante, Sophie a contribué à propulser Juripop vers de nouveaux sommets, en plus d'accroitre de manière significative la présence de l'organisation dans l'espace public québécois. Grâce à son approche authentique et sa rigueur, elle s'est rapidement imposée comme une leader clé pour notre organisation. Toute l'équipe de Juripop se joint à moi pour la féliciter chaleureusement?», affirme Me Pascale Pageau, présidente de Juripop.

«?C'est pour moi un honneur de figurer parmi le Top 25 des femmes d'influence au pays, aux côtés de femmes si inspirantes. Juripop travaille activement au développement de son modèle d'affaires afin d'offrir des services juridiques abordables à un plus grand nombre de personnes et les dernières années nous ont appris à être plus persévérants que jamais. La pandémie a creusé les inégalités et a accentué plusieurs obstacles d'accès à la justice au Québec. Le travail que nous réalisons chaque jour pour surmonter ces obstacles est une source de motivation au quotidien. Cette reconnaissance, que je partage avec toute notre équipe, témoigne de la portée de notre travail », conclut Me Sophie Gagnon.

