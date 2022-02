Le gouvernement du Canada accroît les occasions de bénévolat pour les jeunes Canadiens





Les jeunes ont fait partie des populations les plus touchées par les répercussions économiques de la COVID-19. Le gouvernement du Canada tient à assurer leur inclusion dans toutes les sphères de la relance économique du Canada.

Service jeunesse Canada se trouve au coeur de cette approche. Il fait la promotion de la participation citoyenne chez les jeunes âgés de 15 à 30 ans en leur offrant d'excellentes occasions de faire du bénévolat. Les jeunes peuvent également recevoir des microsubventions pour diriger leurs propres projets de bénévolat. Depuis son lancement en 2018, Service jeunesse Canada a distribué plus de 4 800 microsubventions et géré plus de 19 000 occasions de bénévolat dans les communautés partout au pays. SJC a travaillé avec 99 organismes locaux et régionaux, et avec 14 organismes nationaux afin d'offrir des possibilités de bénévolat uniques aux jeunes.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, a lancé un appel de propositions ouvert comptant de multiples volets qui s'appuiera sur la réussite passée de Service jeunesse Canada, en élargissant sa portée et en assurant la participation d'un nombre supérieur de jeunes Canadiens partout au pays.

Cet appel de propositions accorde la priorité aux organisations qui mettent l'accent sur les populations autochtones et mal desservies, et qui sont représentées par ces populations. Il visera des thèmes importants pour les jeunes, dont la réconciliation, le fait de bâtir un Canada inclusif, la préservation de l'environnement, le renforcement de la résilience et d'autres thèmes que les jeunes participants jugent importants pour eux et pour leurs communautés.

On invite les organisations qui comptent de l'expérience de travail auprès des jeunes Canadiens ou qui ont déjà conçu des programmes à leur intention à présenter une demande en se rendant sur la page [LIEN] d'ici le 22 mars 2022 dans l'un des quatre volets suivants :

Occasions de bénévolat à l'échelle nationale

Occasions de bénévolat à l'échelle régionale

Micro-subventions

Micro-subventions - diversité

Le gouvernement du Canada soutient un mouvement national visant à créer une culture de service bénévole au Canada en outillant les jeunes pour qu'ils prennent part à des occasions uniques de faire preuve de leadership, d'acquérir de l'expérience utile et de nouvelles compétences et d'enrichir leurs réseaux personnel et professionnel. Service jeunesse Canada compte parmi les nombreuses initiatives fédérales visant à aider les jeunes à s'offrir un meilleur avenir, à eux-mêmes ainsi qu'à leur famille et à leur communauté.

Les organisations intéressées peuvent présenter une demande entre le 8 février et le 22 mars 2022, à Canada.ca/Servicejeunessecanada

Citation

« Tout au long de la pandémie, les jeunes ont mis la main à la pâte de nombreuses manières et ont été des agents de changement dans leur communauté. Avec l'appel de propositions de Service jeunesse Canada, nous pouvons aider encore plus de jeunes à transformer leur passion en leadership. J'invite les organismes à jouer un rôle quand vient le temps d'offrir aux jeunes des occasions uniques de réussir et de briller. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

Les faits en bref

Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada a investi jusqu'à 314,8 millions de dollars sur cinq ans dans Service jeunesse Canada , et une somme de 83,8 millions de dollars par année lui est consacrée.

a investi jusqu'à 314,8 millions de dollars sur cinq ans dans Service jeunesse , et une somme de 83,8 millions de dollars par année lui est consacrée. Plus de 174 millions de dollars sont investis au titre de Service jeunesse Canada en 2022- 2023 et 2023-2024, dont la majeure partie sera consacrée aux organismes qui font une demande dans le cadre de l'appel de propositions.

en 2022- 2023-2024, dont la majeure partie sera consacrée aux organismes qui font une demande dans le cadre de l'appel de propositions. Par « jeunes mal desservis », Service jeunesse Canada renvoie aux minorités visibles ou populations racisées, aux membres de la communauté LGBTQ2, aux personnes en situation de handicap, aux membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire, aux jeunes vivant en milieu rural ou dans une région éloignée et aux jeunes issus de ménages à faible revenu.

