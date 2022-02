Importante victoire en évaluation des emplois pour le SCFP dans le secteur de la santé





MONTRÉAL, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), par le biais de son Service de l'évaluation des emplois, remporte une importante victoire pour les technicien.ne.s en génie biomédical qu'il représente au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

Le litige a commencé dès la création de ces postes en 2008. Le SCFP, l'APTS et la CSN alléguaient que ces personnes devaient être classées au rangement 18. Le Conseil du trésor leur octroyait plutôt le rangement 17.

Après un long processus d'évaluation, les parties ne sont jamais parvenues à une entente. La cause a été portée en arbitrage et la décision vient tout juste de tomber : l'arbitre a donné raison aux organisations syndicales.

Désormais, le salaire des technicien.ne.s sera enfin bonifié au rangement 18. Une rétroactivité, à partir de 2008, leur sera également versée.

« Nous sommes contents pour nos membres. Cela fait des années que nous nous battons pour réparer cette iniquité. Nous remercions nos membres pour la patience dont ils ont fait preuve tout au long du processus », se réjouit Maxime Ste-Marie, président de la section locale 5425.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 26 285 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

