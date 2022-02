Avis aux médias - Le gouvernement dépose à nouveau un projet de loi visant à renforcer les mesures prévues pour protéger la santé des Canadiens et l'environnement





GATINEAU, QC, le 8 févr. 2022 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, tiendra une conférence de presse virtuelle pour faire une annonce importante au sujet de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Il sera en compagnie de M. Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud. Des experts techniques seront également présents pour répondre aux questions des médias concernant les aspects techniques du projet de loi.

Activité : Annonce et conférence de presse virtuelles Date : Le mercredi 9 février 2022 Heure : 15 h 30 (HNE) Lieu : Webinaire sur Zoom

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à l'activité auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

Remarque : Pour optimiser la qualité du son, les journalistes sont priés d'utiliser des écouteurs ou un casque d'écoute dotés d'un microphone ou, si possible, une ligne terrestre. Il faudrait éviter d'utiliser le mode mains libres pour poser des questions.

