Andersen Global renforce sa présence dans les îles Vierges britanniques





Suite à sa récente expansion dans les îles Vierges britanniques (IVB), Andersen Global accroît la dimension de sa plateforme sur le territoire, grâce à l'intégration du cabinet collaborateur Chorus International Services (BVI) Limited (Chorus-Global).

Créé en 2019, Chorus-Global est un fournisseur de services financiers, spécialisé dans la prestation de services aux entreprises, services fiduciaires, services de gouvernance, services réglementaires et services aux fintechs, basé dans les IVB. Le cabinet, dirigé par son fondateur Nicholas Lane, dessert un large éventail de clients exigeants parmi lesquels des personnes morales, des clients privés, des familles fortunées, des institutions et des investisseurs.

« Nous nous engageons à nouer des relations durables avec nos clients, en maintenant la transparence, ainsi qu'en veillant à comprendre et répondre aux besoins et objectifs individuels de nos clients », a déclaré Nicholas Lane. « La plateforme d'Andersen Global nous permettra d'assurer des services fluides et complets, à l'heure où les besoins de nos clients ne cessent de se développer et s'étendre au-delà des frontières, à travers divers domaines de spécialisation. »

Et Mark Vorsatz, président d'Andersen Global, et PDG d'Andersen, d'ajouter : « Chorus-Global assure une prestation sans faille, des services leaders sur le marché, grâce à son approche axée sur le client, et son engagement en faveur de la bonne gestion. Nicholas et son équipe offrent des solutions intégrées de premier ordre, et ajoutent de la profondeur à l'extrémité orientale de notre plateforme caribéenne. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 9 000 professionnels à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 327 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

