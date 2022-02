Triangle Life nomme Jon Hack au poste de conseiller auprès du conseil d'administration, pour les prochaines levées de capitaux





Triangle Life Ltd. (« Triangle Life »), fournisseur de produits d'assurance vie, destinés à des particuliers fortunés (High-Net-Worth, « HNW ») à travers le monde, via sa filiale en pleine propriété, Triangle Life Insurance Co Ltd., a annoncé aujourd'hui la nomination de Jon Hack en tant que conseiller auprès du conseil d'administration, pour les prochaines levées de capitaux de la Société. M. Hack apporte un large éventail de compétences et d'expérience dans le domaine de la création de valeur en assurance vie et levée de capitaux.

« Jon constitue un atout formidable pour Triangle Life, grâce à ses connaissances et son expérience sur les marchés de l'assurance, de la banque et des capitaux », a déclaré Niall O'Hare, PDG de Triangle Life. « Le conseil d'administration de Triangle Life est impatient de travailler avec Jon, à l'heure où nous concluons notre levée de capitaux aux côtés de partenaires qui s'inscrivent dans la stratégie de Triangle Life. »

M. Hack est directeur fondateur et ancien directeur général de Resolution Life, groupe mondial d'assurance vie, spécialisé dans l'acquisition et la gestion de portefeuilles de polices d'assurance vie. Avant de rejoindre Resolution Life, M. Hack a été directeur général et responsable du groupe, chargé des institutions financières européennes, chez Lazard.

« Servir Triangle Life est l'occasion de soutenir une équipe hautement expérimentée, avec de solides antécédents, dans le cadre d'une opportunité de croissance structurelle sur le marché mondial de l'assurance vie. Niall et l'équipe de Triangle Life ont identifié une lacune importante sur le marché pour les particuliers HNW à la recherche d'une assurance vie sur mesure. La croissance constituant un défi pour la plupart des groupes d'assurance, Triangle Life bénéficie de l'opportunité exceptionnelle de gagner des parts de marché significatives, à un point de risque attractif », a commenté M. Hack.

À propos de Triangle Life

Triangle Life Insurance Co Ltd. est constituée aux Bermudes et immatriculée en tant qu'assureur de catégorie C conformément aux conditions de l'Insurance Act de 1978 et des réglementations connexes. La Société fournira une gamme complète de solutions personnalisées pour répondre aux complexités en perpétuelle évolution, des successions patrimoniales des particuliers HNW.

Site Web www.trianglelife.bm LinkedIn : linkedin.com/company/triangle-life/

