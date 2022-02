Toshiba fait le point sur sa réorganisation stratégique en vue d'améliorer la valeur actionnariale





Dans le cadre de sa Journée des relations avec les investisseurs (Toshiba IR Day), Toshiba Corporation (TOKYO : 6502) (« Toshiba » ou la « Société »), a apporté une mise à jour aujourd'hui concernant son annonce de réorganisation stratégique du 12 novembre 2021. Toshiba a annoncé son intention de scinder la Société en deux sociétés autonomes, au lieu de trois, comme annoncé précédemment :

Toshiba/Infrastructure Service Co. , comprenant les segments Systèmes et solutions énergétiques, Systèmes et solutions d'infrastructure, Solutions numériques et Batteries de Toshiba, en plus de la participation capitalistique de Toshiba dans Kioxia Holdings Corporation (« KHC ») ; et

, comprenant les segments Systèmes et solutions énergétiques, Systèmes et solutions d'infrastructure, Solutions numériques et Batteries de Toshiba, en plus de la participation capitalistique de Toshiba dans Kioxia Holdings Corporation (« KHC ») ; et Device Co.1, comprenant le segment Appareils électroniques et Solutions de stockage de Toshiba.

La décision de créer deux sociétés indépendantes cotées en bourse est le résultat d'un examen continu et approfondi du plan et du processus de réorganisation stratégique par le conseil d'administration de Toshiba, ainsi que de l'engagement approfondi de la Société avec les actionnaires, les régulateurs et les autres parties prenantes. Toshiba a déterminé que le moyen le plus rapide, le plus efficace et le plus efficient d'assurer une croissance rentable durable, une valeur accrue pour les actionnaires et des avantages attrayants pour les clients, les partenaires commerciaux et les employés était de procéder à la scission en deux sociétés autonomes.

Satoshi Tsunakawa, président par intérim, chef de la direction et PDG de Toshiba, a déclaré : « Après avoir continué à échanger avec les principales parties prenantes et procédé à des analyses supplémentaires, nous avons déterminé que la scission de Toshiba en deux sociétés autonomes et la cession de certains actifs non essentiels sont dans le meilleur intérêt, à long terme, de notre Société et de ses actionnaires, clients, partenaires commerciaux et employés. Le plan de réorganisation stratégique aménagé crée deux sociétés distinctes qui sont bien positionnées pour tirer parti de leurs forces uniques et des cycles économiques. Nous allons être en mesure d'offrir ces avantages tout en offrant une voie plus claire vers l'achèvement, ce qui va nous permettre de réduire les coûts associés, de maintenir le statut d'exonération fiscale et de respecter notre calendrier prévoyant l'achèvement de la scission au cours du second semestre de l'exercice 2023. »

Paul J. Brough, administrateur indépendant, président du comité d'examen stratégique de Toshiba, a ajouté : « Dans tout processus stratégique, les retours des parties prenantes sont importants. Le peaufinage du plan de séparation reflète les conversations ouvertes et approfondies que nous avons eues avec les actionnaires et les autres parties concernées. Alors que le conseil d'administration et l'équipe de direction vont de l'avant avec le plan de scission, nous restons concentrés sur l'amélioration de la valeur pour les actionnaires, y compris la restitution du capital excédentaire aux actionnaires, ainsi que sur l'externalisation des activités non essentielles pour rationaliser et focaliser nos deux sociétés autonomes. »

1 Le nom officiel sera annoncé à la fin de la procédure de scission.

Présentation des deux sociétés

Toshiba/Infrastructure Service Co.

Infrastructure Service Co. regroupera les segments Systèmes et solutions énergétiques, Systèmes et solutions d'infrastructure, Solutions numériques, et Batteries de Toshiba, en plus de la participation de Toshiba dans KHC. Ses produits et services comprendront la production, la transmission et la distribution d'électricité, les énergies renouvelables, la gestion de l'énergie, les solutions systèmes pour les infrastructures publiques, les chemins de fer et l'industrie, ainsi que les solutions informatiques pour les agences gouvernementales et les entreprises privées. La focalisation accrue de la Société, combinée à ses solutions technologiques innovantes, lui permettra de jouer un rôle de premier plan dans la transition vers les énergies renouvelables, afin d'atteindre d'ambitieux objectifs mondiaux de neutralité carbone, et d'améliorer la résilience des infrastructures.

Toshiba/Infrastructure Service Co. devrait réaliser un chiffre d'affaires net de 1,52 billions JPY au cours de l'exercice 2021, et croître à un taux de croissance annuel composé (« TCAC ») de 5,3 %, pour atteindre 1,87 billions JPY d'ici l'exercice 2025. On s'attend également à une amélioration des marges opérationnelles, qui devraient passer de 3,6 % à 6,4 % au cours de la même période.

Tout en maximisant la valeur pour les actionnaires, Toshiba monétisera immédiatement ses actions dans KHC dans toute la mesure du possible, et restituera l'intégralité du produit net aux actionnaires, dans les limites stipulées par les lois et réglementations applicables. La Société prévoit de présenter une résolution d'actionnaires décrivant ses plans pour ses participations dans KHC lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire (« AGE ») des actionnaires, qui aura lieu en mars 2022.

Device Co.

La structure de Device Co. demeure inchangée par rapport à celle précédemment annoncée le 12 novembre 2021. Elle regroupera les segments Appareils électroniques et Solutions de stockage de Toshiba. Ses produits incluront les semi-conducteurs de puissance (silicium, composés), les semi-conducteurs optiques, les circuits intégrés analogiques, les disques durs (hard disk drives, « HDD ») haute capacité pour centres de données (disques durs de stockage de proximité), et les équipements de fabrication de semi-conducteurs. L'entreprise deviendra un leader en matière de gestion de l'évolution des infrastructures sociales et informatiques.

Device Co. devrait réaliser un chiffre d'affaires net de 860 milliards JPY au cours de l'exercice 2021 et, en excluant la partie revente de mémoire, croître à un TCAC de 4,1 %, pour atteindre 1,01 billion JPY d'ici l'exercice 2025. On prévoit que ses marges opérationnelles passeront de 6,4 % pour l'exercice 2021 à 7,9 % d'ici l'exercice 2025.

Calendrier de la scission

Device Co. deviendra une société dérivée de Toshiba, et les actions de Device Co. seront distribuées aux actionnaires de Toshiba au moment de la date d'enregistrement de la scission. Toshiba travaille actuellement avec les autorités compétentes et des conseillers pour déterminer le moyen le plus efficace et efficient d'effectuer la procédure de scission de l'activité pour en faire une structure de scission fiscalement qualifiée via la récente législation de réforme fiscale au Japon.

La réorganisation devrait toujours être achevée au cours du second semestre de l'exercice 2023, sous réserve de l'achèvement des procédures nécessaires, notamment l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de Toshiba, et dans le respect de toutes les exigences d'examen des autorités compétentes. Les résultats financiers de Device Co. devront être audités pendant une période de deux ans, à compter des résultats de l'exercice 2021, avant que les scissions puissent être achevées.

Actifs non-essentiels

Dans le cadre du processus de réorganisation stratégique, Toshiba a annoncé séparément aujourd'hui avoir conclu un accord pour vendre sa participation dans la coentreprise Toshiba Carrier Corporation au Groupe Carrier pour la somme d'environ 100 milliards JPY. La société poursuit également ses plans de cession pour Toshiba Elevator and Building Systems Corporation et pour Toshiba Lighting & Technology Corporation. Dans le cadre de l'élaboration de son plan stratégique, Toshiba a désigné Toshiba Tec Corporation (TOKYO : 6588) comme activité non-essentielle. Dans toute la mesure du possible, Toshiba prévoit de travailler avec Toshiba Tec sur le court terme, pour faciliter le plan d'affaires à moyen et long terme de Toshiba Tec à la suite de cette désignation.

Retours aux actionnaires.

Comme Toshiba l'a annoncé en novembre 2021, tout capital dépassant le niveau de capital approprié sera utilisé pour financer les retours aux actionnaires, notamment sous la forme de rachats d'actions au cours des exercices 2022 et 2023, dans la mesure où cela n'interfèrera pas avec la bonne exécution de la séparation des activités.

Après avoir examiné les exigences capitalistiques telles qu'elles ont été mises à jour pour soutenir les plans de croissance de Toshiba, il est prévu que le capital dépassera d'environ 300 milliards JPY le niveau de capital approprié au cours des deux prochaines années, en supposant la bonne exécution du plan d'affaires divulgué aujourd'hui. Ce capital excédentaire sera utilisé pour les retours aux actionnaires dans la mesure où cela n'interfèrera pas avec le bon déroulement de la scission. La Société a dévoilé un plan de 100 milliards JPY en novembre 2021 et a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoyait d'en augmenter le montant de 200 milliards JPY.

Journée des relations avec les investisseurs de Toshiba

Toshiba organisera sa Journée des relations avec les investisseurs (IR Day) les 7 et 8 février en vue d'une analyse et d'une explication des stratégies commerciales de Toshiba/ Infrastructure Services Co. et Device Co. La diffusion en direct en anglais devrait commencer à 13h00, heure normale du Japon, les deux jours. Des informations supplémentaires sur l'IR Day de Toshiba sont disponibles sur la page des Relations avec les investisseurs de la Société.

