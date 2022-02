Les radars Inxpect offrent le parfait équilibre ente sécurité et productivité sur les chaînes de production hautement automatisées





A la fin de l'année dernière, une nouvelle ligne de soudure, équipée du nouveau système de radar de sécurité d'Inxpect, a été commandée pour l'usine du Groupe BMW à Munich.

Les capteurs fabriqués par Inxpect utilisent une technologie radar exclusive qui permet de détecter les personnes en toute sécurité: elle permet de mettre en route les machines uniquement lorsque les ouvriers se trouvent hors de l'espace de travail, assurant ainsi leur sécurité.

Le radar de sécurité de série Inxpect 200 utilisé par l'usine du Groupe BMW à Munich est le premier capteur radar au monde à être certifié SIL2/Pld/Cat3. Capable de détecter les moindres mouvements de respiration, il permet, en toute sécurité, aux robots industriels de percevoir la présence des personnes dans leur zone de travail. Cette caractéristique unique des capteurs des radars Inxpect contribue à prévenir les accidents au travail. Simultanément, le bref temps de réponse des capteurs permet de retrouver une vitesse de fonctionnement complète, dès l'espace de travail libéré. Le résultat: une ligne de production intelligente fonctionnant à pleine capacité, qui permet aux opérateurs d'être présents en toute sécurité.

"Répondre aux exigences du nouveau système de soudure de l'usine du Groupe BMW à Munich fut un défi de taille que nous avons été heureux de relever", explique Luca Salgarelli, PDG d'Inxpect. "Toute l'équipe d'Inxpect, ainsi que moi-même, souhaitons remercier l'usine principale du Groupe BWM d'avoir adopté notre technologie: c'est pour nous un honneur de faire partie d'une solution de fabrication si novatrice."

Inxpect S.p.A.

Fondée fin 2015 par Luca Salgarelli en tant que spin-off des activités de R&D de TSec Srl et de Superpartes SpA, Inxpect SpA est une entreprise qui conçoit et fabrique des capteurs radars intelligents. La société a développé le premier - et unique à ce jour - système radar au monde à être certifié pour des applications de sécurité industrielle. Les capteurs d'Inxpect sont capables de détecter avec une sécurité certifiée la présence d'opérateurs dans la zone de travail de n'importe quelle machine ou robot industriel, ce qui permet d'accroître de façon significative la sécurité des opérateurs et la productivité des machines. Ce système est désormais proposé sur le marché par des dizaines de distributeurs et d'intégrateurs spécialisés dans le monde entier. Il figure au sein du portefeuille produit, comme label de marque, de grandes entreprises spécialisées dans l'automatisation et la sécurité industrielle. La société emploie actuellement environ 60 personnes (y compris 18 collaborateurs titulaires d'un Doctorat). Elle a son siège, sa R&D et son site de production en Italie (Brescia et Florence), une partie de sa R&D en Israël (Haïfa), ainsi que deux filiales en Espagne et en Allemagne. En 2020, Inxpect SpA a enregistré un chiffre d'affaires de 2,1 millions d'euros.

