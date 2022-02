Engagement des 100 premiers jours - Montréal élargit son aide aux nouveaux acheteurs et aux familles pour l'achat d'une propriété





MONTRÉAL, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Pour aider les nouveaux acheteurs et les familles à acquérir une propriété à Montréal, la Ville bonifie son Programme d'appui à l'acquisition résidentielle (PAAR). Dans l'objectif de doubler le nombre de ménages admissibles et d'encourager encore plus de familles à choisir Montréal, le prix d'achat maximal des propriétés admissibles au programme est augmenté de 15 %, pour les propriétés existantes, et de 35 %, pour les propriétés neuves.

Ces bonifications aideront les ménages à faire face aux nouvelles réalités du marché immobilier. Voici les nouveaux prix maximum qui entreront en vigueur le 16 février 2022, en fonction des différents types de demandeurs :

Clientèle Prix maximal actuel Nouveau prix maximal Neuf - personne seule 225 000 $ 305 000 $ Neuf - couple 280 000 $ 380 000 $ Neuf - Famille hors centre-ville 400 000 $ 540 000 $ Neuf - Famille centre-ville 450 000 $ 610 000 $ Existant - famille 630 000 $ 725 000 $

« Ce programme a déjà permis d'aider plus de 6 000 familles à faire l'acquisition d'une propriété à Montréal dans notre premier mandat, soit 90 % des ménages subventionnés. Nous respectons ainsi notre engagement de mettre à jour, dans les 100 premiers jours, notre programme afin de doubler le nombre de ménages admissibles. Ce programme contribue au développement d'une ville plus juste, plus inclusive, mais aussi plus résiliente économiquement », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le Programme d'appui à l'acquisition résidentielle vise à inciter les ménages montréalais à devenir propriétaires sur le territoire de la métropole. Le programme aide les locataires montréalais à accéder à la propriété et encourage les familles à demeurer à Montréal au moment d'acquérir leur première ou leur deuxième propriété. Le soutien est par ailleurs bonifié pour les familles désireuses de s'établir au centre-ville. Depuis son adoption en 2018, le PAAR a permis d'aider 6 808 ménages, dont 6 391 familles, à accéder à la propriété.

« Après quelques années d'application, il était nécessaire d'adapter notre programme à l'évolution du marché immobilier, le contexte actuel ayant rendu les projets d'acquisition dans la métropole plus difficiles. Le PAAR fait partie des mesures innovantes et ambitieuses que nous avons développées au cours de notre premier mandat afin d'assurer l'abordabilité de la ville et soutenir celles et ceux qui veulent s'installer à Montréal ou y rester. Il s'agit d'une priorité que nous partageons avec la population montréalaise, qui peut être assurée que nous continuerons de travailler, avec l'aide de nos précieux partenaires, à multiplier et bonifier les outils disponibles pour faciliter l'accès à des logements sains et abordables », a expliqué Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

Le Programme d'appui à l'acquisition résidentielle est financé conjointement par la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville de Montréal, en vertu de l'Entente Réflexe Montréal, reconnaissant le statut particulier de la métropole, notamment en matière d'habitation.

Pour connaître tous les détails du Programme d'appui à l'acquisition résidentielle : https://montreal.ca/programmes/programme-dappui-lacquisition-residentielle

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

