AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE IMPORTANTE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À GUELPH





GUELPH, ON, le 8 févr. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion ainsi que Lloyd Longfield, député pour Guelph, Kelly Linton, préfet du comté de Wellington et Cam Guthrie, maire de la ville de Guelph pour l'annonce.

Date : Le 9 février 2022



Heure : 9h 00 HE



Lieu : L'annonce sera diffusée en direct au : https://vimeo.com/event/1805558

Remarques :

Les représentants des médias pourront aussi participer à la séance de questions et réponses par téléconférence : (+1) 888 886 7786

ID de conférence : 56331205

SOURCE Gouvernement du Canada

Communiqué envoyé le 8 février 2022 à 12:36 et diffusé par :