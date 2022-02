Mise en valeur de la rue Ontario : l'arrondissement va de l'avant avec la Zone de rencontre Simon-Valois et la piétonnisation





MONTRÉAL, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Bonne nouvelle pour la rue Ontario! L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve confirme la réalisation en 2022 de deux projets visant sa mise en valeur : soit l'aménagement de la Zone de rencontre Simon-Valois à partir du printemps, et le retour de la piétonnisation de l'artère commerciale à l'été.

La Zone de rencontre Simon-Valois

C'est confirmé : l'opération de redéveloppement du secteur Ontario/Valois, amorcée au début des années 2000, se poursuivra en 2022 avec la construction de la Zone de rencontre Simon-Valois. Fonctionnant sur le principe de la rue partagée (voir les détails plus bas), cette dernière s'étendra de l'avenue Bourbonnière à la rue Nicolet, de même que sur une portion de l'avenue Valois. Rappelons que le concept lauréat « Aiguillage urbain », conçu par le consortium constitué des firmes Civiliti, FNX-INNOV, François Courville et UDO design, a été retenu au terme d'un important concours de design lancé en 2017 avec la collaboration du Bureau du design de la Ville de Montréal.

À la séance du conseil d'arrondissement du lundi 7 février 2022, les élu-es de l'arrondissement de MHM ont approuvé l'octroi d'un contrat d'une valeur de 11,5 M$ pour la réalisation de travaux d'infrastructure et d'aménagement du projet. Ces travaux comprennent notamment le remplacement d'infrastructures souterraines vétustes, la reconstruction de la structure de chaussée et des trottoirs en pavés de béton, l'aménagement de fosses de plantations et l'installation de mobilier urbain. D'une durée de 250 jours, les travaux devraient débuter au printemps et se terminer à la fin de l'automne 2022.

Soulignons que ce projet, retenu dans le cadre du Programme d'implantation de rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal, bénéficie d'un soutien financier du Service de l'urbanisme et de la mobilité couvrant un peu plus de 86% des sommes encourues.

« Grâce à un investissement concerté avec nos partenaires, nous serons en mesure d'effectuer l'ensemble des travaux en 2022. Avec un échéancier aussi condensé, nous sommes sensibles aux inconvénients que les travaux occasionneront aux commerçants, et surtout à ceux localisés dans la zone du chantier. Nous collaborons avec eux afin de trouver des solutions adaptées pouvant pallier ces enjeux. À la fin des travaux, ils bénéficieront toutefois d'un aménagement durable et rassembleur, avec une signature visuelle unique, qui viendra assurément solidifier le noyau de cette promenade commerciale fort appréciée », a ajouté le conseiller d'Hochelaga, M. Éric Alan Caldwell.

Piétonnisation de la promenade Ontario

Par la même occasion, l'arrondissement se positionne en faveur de la piétonnisation sur la rue Ontario cet été, de la rue Darling au boulevard Pie-IX. MHM travaillera dans le but d'étendre la zone visée vers l'ouest afin d'assurer une expérience estivale festive et agréable, et ce, sur l'ensemble de la promenade. Cette volonté de l'arrondissement découle des suggestions reçues des nombreux résidents qui auraient souhaité une piétonnisation complète de l'artère à l'été 2021.

« C'est important pour moi d'offrir aux citoyen.nes et aux client.es de la Promenade Ontario une expérience enrichie pendant la période estivale. On sait combien les aménagements verdis et le mobilier avaient plu l'an dernier et que leur présence contribue à l'achalandage de l'artère et à son dynamisme. On veut étendre cette zone animée pour l'été 2022, pour favoriser aussi les commerces plus à l'ouest sur la Promenade », précise M. Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement.

Le concept de la piétonnisation estivale reste à développer, et l'arrondissement a la ferme intention de travailler sur un projet collectif et rassembleur avec la participation de la SDC-HM, pour s'inscrire dans le programme de soutien aux projets de piétonnisation de la Ville de Montréal. L'édition 2022 du projet sera inévitablement adaptée à l'impératif d'une bonne cohabitation du chantier et de la piétonnisation, qui est une priorité de l'arrondissement. Afin d'offrir une expérience agréable et sécuritaire aux visiteurs, des corridors piétons seront maintenus et de la signalisation adaptée sera mise en place. Une foire aux questions évolutive sera aussi mise en ligne.

Qu'est-ce qu'une zone de rencontre?

La « zone de rencontre » est une voie affectée à la circulation de tous les usagers où ceux dits « plus vulnérables » ont priorité sur les autres. Au Québec, c'est plutôt la dénomination de rue partagée qui est utilisée pour référer à ce concept, dont la réglementation est inscrite au Code de la sécurité routière depuis 2018. Précisons par ailleurs que d'autres rues partagées ont été aménagées par le passé à Montréal, par exemple la rue Emery dans le Quartier latin ou la rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal.

L'aménagement de cette zone de rencontre vise un ensemble d'objectifs, dont l'amélioration des conditions de circulation et de sécurité des déplacements (particulièrement pour les piétons et les cyclistes), la revitalisation urbaine et la mise en valeur d'un lieu stratégique. Ces projets présentent des aménagements et matériaux de qualité : revêtements de chaussée différents, plateaux surélevés, mobilier urbain et végétaux. Les piétons bénéficient de la priorité sur l'ensemble de la chaussée, où la limite de vitesse est fixée à 20 km/h.

