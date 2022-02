Le député Blois souligne des investissements de près de 810 000 $ pour soutenir les pratiques agricoles durables au Canada atlantique





WOLFVILLE, NS, le 8 févr. 2022 /CNW/ - Partout au pays, les producteurs canadiens sont aux premières lignes de la crise climatique. Grâce à des investissements dans les technologies propres, le gouvernement du Canada travaille à soutenir les producteurs dans la lutte contre les défis actuels, notamment les sécheresses et les conditions météorologiques extrêmes, en prenant des mesures liées au climat afin de bâtir un avenir sain pour les générations futures.

Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings Hants, a souligné un appui approchant les 810 000 $ pour huit projets approuvés qui seront menés partout en Atlantique, dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture (TPA). Cela aidera les producteurs à s'adapter aux changements climatiques et à accroître leur compétitivité à long terme, et ce, tout en réduisant les émissions. Ce financement vise trois domaines prioritaires : l'énergie verte et l'efficacité énergétique; l'agriculture de précision et la bioéconomie.

Aujourd'hui, le député Blois a visité virtuellement Bokma Farms Ltd., de la bande de Shubenacadie, qui lui a présenté son nouveau projet d'énergie solaire de 100 kilowatts. Ce projet, possible grâce à un financement maximal de 93 000 $ dans le cadre du volet Adoption du Programme des TPA, prévoit l'installation de nouveaux panneaux solaires sur le toit d'une étable à vaches laitières. Ces panneaux devraient produire environ 170 000 kilowatts d'énergie solaire par année pour alimenter l'exploitation.

Le volet Adoption du Programme des TPA appuie l'achat et la mise en oeuvre de procédés et de technologies propres commercialement viables, en accordant la priorité à ceux qui démontrent une réduction des émissions de GES et autres avantages environnementaux connexes. Pour sa part, le volet Recherche et développement soutient les activités liées à : l'innovation précédant la commercialisation; la recherche; le développement; la démonstration; la commercialisation. Ces activités ont pour but de développer des technologies propres transformatrices et de permettre l'expansion des technologies existantes.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute aux travaux en cours visant à aider les producteurs à réduire les émissions et à développer la technologie pour s'adapter aux changements climatiques. Le Programme de technologies propres en agriculture (TPA) fait partie du plan climatique renforcé du gouvernement, Un environnement sain et une économie saine.

Citations

« Le gouvernement du Canada fait front commun avec les productrices et producteurs agricoles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce programme les aide à acquérir des équipements plus écoénergétiques et à adopter des solutions novatrices pour rendre leurs pratiques de plus en plus durables. Ces investissements augmentent la résilience face aux changements climatiques et répondent aux attentes des consommateurs. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Ici, au Canada atlantique, nous travaillons en étroite collaboration avec les agriculteurs pour élaborer et mettre en oeuvre des pratiques agricoles permettant de lutter contre le changement climatique et de s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre. En investissant dans des projets locaux, comme le projet d'énergie solaire de Bokma Farms, nous continuons à aider nos agriculteurs à faire la transition vers une économie à faible émission de carbone. »

- Kody Blois, député de Kings-Hants

« Le programme TPA nous a permis de franchir une nouvelle étape dans notre quête pour devenir une exploitation agricole plus durable au sein de notre communauté. Nous sommes impatients de rendre notre entreprise agricole plus efficace et plus respectueuse de l'environnement, grâce aux fonds fournis par notre gouvernement fédéral. Notre projet solaire permettra d'atténuer d'importantes émissions de gaz à effet de serre, alors que nous nous efforçons de réduire notre empreinte carbone dans notre secteur. »

- Nick Bokma, Copropriétaire, Bokma Farms Ltd.

Faits en bref

Le Programme des technologies propres en agriculture (TPA) fait partie du plan climatique renforcé du gouvernement. Le plan climatique prévoit 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements qui s'ajoutent aux 6 milliards de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada pour les infrastructures propres annoncés dans le cadre de son plan de croissance.

pour les infrastructures propres annoncés dans le cadre de son plan de croissance. Le Programme des TPA peut offrir un ratio de partage des coûts plus favorable (60:40) lorsque la majorité de l'entreprise (plus de 50 %) est détenue ou dirigée par un ou plusieurs groupes sous-représentés, notamment les femmes, les jeunes de 35 ans ou moins, les groupes autochtones, les minorités visibles et les personnes handicapées.

Les projets et le financement final sont assujettis à la négociation d'une entente de contribution.

Agriculture et Agroalimentaire Canada a annoncé des investissements fédéraux de plus de 550 millions de dollars pour soutenir le développement et l'adoption de technologies propres et de pratiques de gestion bénéfiques. En plus du Programme des TPA, d'autres programmes ont été lancés récemment pour résoudre les problèmes environnementaux, notamment le programme des Laboratoires vivants de 185 millions de dollars de Solutions agricoles pour le climat (SAC) afin de contribuer à la séquestration du carbone et à la réduction des émissions de GES et le Fonds d'action à la ferme pour le climat de 200 millions de dollars de SAC pour favoriser l'adoption immédiate à la ferme de pratiques de gestion bénéfiques (gestion de l'azote, pâturage en rotation et cultures de couverture).

