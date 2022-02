Région métropolitaine de Montréal - Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de 878 000 $ pour le lancement du projet pilote Compétences PME





MONTRÉAL, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 878 000 $ à Aéro Montréal pour le lancement du projet pilote Compétences PME, visant une meilleure gestion des talents et une utilisation optimale des compétences des employés pour favoriser l'augmentation de la compétitivité de 60 petites et moyennes entreprises (PME) participantes de la région métropolitaine de Montréal.

Le projet, qui bénéficie de l'aide financière du Conseil emploi métropole (CEM), est réalisé en collaboration avec Montréal InVivo et Propulsion Québec, avec l'appui de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Cette initiative a pour objectif de répondre aux problématiques du marché du travail en offrant des solutions aux PME pour notamment favoriser l'adéquation formation-compétences-emploi ainsi que la mise en place d'une relève professionnelle dans des secteurs stratégiques comme l'aérospatiale, les sciences de la vie et le transport électrique et intelligent. D'une durée de 30 mois, ce projet pilote visera à diagnostiquer l'écart entre les compétences disponibles dans les entreprises et leur utilisation pour proposer des moyens visant à optimiser la gestion des talents. À terme, l'objectif est de décrire cette approche afin d'en mesurer les effets et de la valoriser auprès d'entreprises d'autres secteurs.

Citations :

« Dans le contexte actuel de la relance de notre économie, il est primordial d'encourager le rehaussement des compétences et la qualification de la main-d'oeuvre. Les PME jouent un rôle essentiel en tant qu'employeurs clés au Québec. Ce projet pilote aidera les entreprises du Grand Montréal à accroître leur compétitivité par l'intégration d'étudiants dans leur milieu de travail. Cela favorisera aussi la mise en place d'une relève forte et qualifiée dans des domaines qui contribueront à maintenir et à accroître le rayonnement de l'expertise métropolitaine. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La relance économique est bien en marche dans la grande région métropolitaine, mais des défis doivent encore être relevés, notamment en matière de pénurie de main-d'oeuvre. Le projet pilote Compétences PME permettra aux entreprises de développer de nouveaux talents et de faire des gains de productivité. Il contribuera aussi à améliorer la qualité des emplois offerts et, ainsi, à faciliter l'attraction de travailleurs et travailleuses, qui est un des enjeux importants ciblés dans le cadre des travaux de réalisation du Plan métropolitain de développement économique 2022-2031 de la CMM, qui fera bientôt l'objet d'une consultation. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

« Les PME sont au coeur de l'économie du Québec et, alors que nos entreprises commencent à se relever de la pandémie, elles doivent du même coup composer avec une importante pénurie de main-d'oeuvre. C'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers de collaborer avec nos partenaires à ce projet intergrappe, qui contribuera à cibler les occasions de gains de productivité, à assurer une utilisation plus optimale de nos précieux talents en milieu de travail et à redonner de la vigueur à l'économie du Québec. »

Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal

« Propulsion Québec est fière de faire partie de ce projet multisectoriel pour accompagner les entreprises du Québec dans la valorisation et le développement des talents d'ici. Notre industrie du transport électrique et intelligent, qui est en pleine émergence, entend favoriser la productivité et les compétences de ses travailleurs pour qu'ils participent pleinement à l'effort de relance économique et à l'atteinte des objectifs du Québec en matière de réduction des gaz à effet de serre. »

Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec

« Dans un contexte de pression sur la disponibilité des talents, il est primordial que nos entreprises des sciences de la vie, petites et grandes, utilisent au mieux les compétences de leur employées et employés actuels. Le projet portera non seulement sur un diagnostic établi au sein de nos entreprises, mais aussi sur la mise en place d'actions concrètes dans les entreprises pour optimiser l'utilisation de leurs talents. C'est exactement ce dont elles ont besoin! »

Frank Béraud, président-directeur général de Montréal InVivo

« Le CEM est fier d'appuyer cette initiative innovante, qui aidera les PME du Grand Montréal à être plus compétitives en leur permettant de miser sur le talent et le rehaussement des compétences. Par cette approche intersectorielle et concertée, ces secteurs d'activité névralgiques et d'excellence de la métropole seront à même de relever les défis importants de main-d'oeuvre auxquels ils font face. Ils contribueront ainsi à renforcer la productivité des entreprises, gage de la vitalité économique du Québec. »

Audrey Murray, présidente de la Commission des partenaires du marché du travail et présidente du Conseil emploi métropole

Faits saillants :

Ce projet pilote s'inscrit dans la foulée des consensus établis lors du Forum virtuel sur la requalification de la main-d'oeuvre et sur l'emploi, qui s'est tenu en octobre 2020, qui a fait ressortir le rehaussement des compétences comme étant l'un des leviers incontournables pour accélérer le retour en emploi, développer l'employabilité et accroître la productivité des entreprises.





Le CEM constitue le plus grand regroupement de représentants du marché du travail de la région métropolitaine de recensement de Montréal. Il conseille la Commission des partenaires du marché du travail et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale sur les grands enjeux métropolitains de l'emploi. Il vise notamment à favoriser une meilleure adéquation formation-compétences-emploi pour la métropole, en appui à ses secteurs d'excellence et son contexte socioéconomique spécifique.





L'aide financière est attribuée dans le cadre du Fonds de développement du marché du travail, piloté par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.





Le soutien en matière de gestion des ressources humaines répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques.

