Le Canada s'emploie à mieux faire connaître les véhicules à émission zéro à Terre-Neuve-et-Labrador

ST. JOHN'S, NL, le 8 févr. 2022 /CNW/ - Pour atteindre nos objectifs climatiques et maintenir une bonne qualité de l'air au Canada, il est essentiel de réduire les émissions du secteur des transports. C'est pourquoi notre gouvernement fait en sorte que les Canadiens puissent acheter et conduire en toute confiance des véhicules électriques à émission zéro (VEZ) en Ontario et ailleurs au pays.

Le ministre du Travail et député de St. John's-Sud-Mount Pearl, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi d'un montant cumulé de 495 000 $ à deux organisations situées à Terre-Neuve-et-Labrador pour soutenir des projets de sensibilisation aux véhicules à émission zéro. Ces projets permettront de renseigner les Canadiens sur les options vertes qui s'offrent à eux au moment de choisir leur prochain véhicule.

Drive Electric NL recevra 295 000 $ pour mettre sur pied un centre de ressources sur les véhicules électriques qui encouragera l'adoption de VEZ dans la province. Les visiteurs du centre auront la possibilité de faire l'essai d'un véhicule électrique et d'en apprendre plus sur les VEZ grâce à des séances d'information. Le centre servira également de port d'attache pour une exposition itinérante qui offrira, dans différentes régions de la province, des séances d'information en personne, animées par des ambassadeurs des véhicules électriques (VE).

De même, un projet réalisé dans le cadre de takeCHARGE - programme d'efficacité énergétique conjoint de Newfoundland Power Inc. et d'Hydro Terre-Neuve-et-Labrador - recevra une somme de 200 000 $ pour accroître la sensibilisation et les connaissances des gens en matière de VE et pour renforcer leur confiance à l'égard de ces véhicules grâce à des campagnes de mobilisation et d'éducation dans la province. Le projet permettra également la tenue d'activités de démonstration de VE pour fournir des renseignements aux conducteurs intéressés concernant notamment l'autonomie, les infrastructures de recharge et le coût total de possession d'un VE.

Les fonds fédéraux versés aux deux projets proviennent du programme de Ressources naturelles Canada intitulé Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro, qui soutient des projets destinés à renforcer la confiance des gens à l'égard des VEZ et des infrastructures publiques de recharge et de ravitaillement, de même qu'à accroître leur sensibilisation et leurs connaissances à ce sujet.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les bornes de recharge plus accessibles au pays. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de recharge rapide et d'installer des bornes de recharge locales près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens, en plus d'aider ces derniers à acheter des VE en leur offrant des remises pouvant aller jusqu'à 5 000 $.

Ces investissements sont un autre pas vers l'atteinte de la cible du Canada : faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules de promenade vendus au pays soient des VEZ. Et, à l'instar de n'importe quel autre investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus vert, plus sain et abordable pour tous les Canadiens.

Citations

« Grâce à des investissements comme ceux que nous avons annoncés aujourd'hui, nous sensibilisons et renseignons les Canadiens pour qu'ils puissent choisir en toute confiance d'opter pour un véhicule à émission zéro. Faciliter l'accès aux VEZ à l'échelle du pays fait partie intégrante de notre plan pour réduire les émissions et atteindre nos objectifs climatiques internationaux. En faisant ces investissements et d'autres investissements du genre, nous permettons à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« La transition vers les véhicules à émission zéro est en bonne voie. En investissant dans les infrastructures et les connaissances relatives aux VEZ, nous permettrons aux habitants de Terre-Neuve-et-Labrador d'avoir accès à des options plus vertes pour effectuer leurs déplacements. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre du Travail

« Drive Electric NL est ravi de pouvoir aider plus de conducteurs à passer à l'électrique. Le centre de ressources sur les véhicules électriques favorisera l'adoption de VE à Terre-Neuve-et-Labrador en guidant les gens et en les encourageant à opter pour un VE lors de l'achat de leur prochain véhicule. »

Jon Seary

Copropriétaire, Drive Electric NL

« Les véhicules électriques suscitent de plus en plus d'intérêt à Terre-Neuve-et-Labrador, et nous voulons contribuer à réduire les obstacles dans ce secteur afin qu'il soit plus facile pour les clients d'opter pour ce genre de véhicule. Nous espérons aider les clients à mieux comprendre les nombreux avantages que recèlent les VE en leur fournissant, par des campagnes d'éducation et de sensibilisation, toute l'information dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées. En outre, nous attendons avec impatience la tenue d'activités de démonstration, qui permettront aux clients de voir comment se conduisent les VE et de poser des questions à des experts sur l'autonomie, la recharge et la disponibilité de ces véhicules. »

Byron Chubbs

Vice-président, Ingénierie et approvisionnement énergétique, Newfoundland Power

« Terre-Neuve-et-Labrador est un excellent endroit pour conduire un véhicule électrique. Hydro est fière de générer plus de 80 % de l'électricité de notre province à partir de sources renouvelables propres. Comme l'intérêt pour les VE ne cesse de croître dans notre province, des projets comme celui-ci permettent de fournir aux clients l'information dont ils ont besoin lorsqu'ils décident de prendre le virage en devenant propriétaires d'un VE. »

Jennifer Williams

Présidente-directrice générale, Hydro Terre-Neuve-et-Labrador

En bref

Les transports sont à l'origine de 25 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans des infrastructures de recharge, plus de 25 200 nouvelles stations de recharge seront accessibles à la population canadienne.

À ce jour, plus de 125 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un véhicule électrique.

