oXya, une entreprise du groupe Hitachi, a obtenu la spécialisation avancée SAP sur Microsoft Azure

PARIS, 8 février 2022 /PRNewswire/ --?oXya, une entreprise du Groupe Hitachi, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la spécialisation avancée SAP sur Microsoft Azure. En tant que partenaire Microsoft, oXya a su faire preuve d'une connaissance approfondie, d'une grande expérience et de succès reconnus dans la mise en oeuvre de solutions SAP sur Azure.

La maintenance de SAP ECC prenant fin en 2027 et la plupart des produits SAP étant optimisés pour la base de données SAP HANA, de nombreuses entreprises recherchent un partenaire doté de solides compétences afin de migrer et de moderniser leur environnement SAP dans le Cloud.

« Nous sommes très heureux d'avoir obtenu la spécialisation avancée SAP sur Microsoft Azure. C'est avant tout la reconnaissance de notre expertise SAP et de notre engagement à assurer la gestion et la migration de nos clients sur Microsoft Azure. Cette spécialisation a été certifiée par un cabinet d'audit externe indépendant qui a confirmé la conformité de tous nos processus aux normes très strictes de Microsoft Azure. Depuis sa création, la mission d'oXya est d'aider les entreprises à accroître leur efficacité et leur flexibilité en leur proposant un ensemble de services techniques, de services managés et de solutions cloud SAP. Nos clients, dont le taux de satisfaction atteint 99 %, considèrent qu'oXya les rend plus agiles pour s'adapter aux changements du marché » déclare Geert Vandendorpe, CEO d'oXya.

« Au-delà de l'agilité et de la flexibilité, Microsoft Azure offre une véritable valeur ajoutée à ses clients SAP en intégrant les systèmes informatiques de l'entreprise, notamment Microsoft Office 365 et Active Directory », déclare Matthieu Petitprez, CTO adjoint chez oXya. « C'est la raison pour laquelle les entreprises sont toujours plus nombreuses à choisir Azure pour concrétiser leur vision de l'avenir. oXya a déjà accompagné la migration de nombreux clients, issus de secteurs tels que l'industrie, le retail, la gestion de l'eau et des déchets, les services, et bien plus encore. »

Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Channel Sales and Channel Chief chez Microsoft ajoute : « La spécialisation avancée SAP sur Microsoft Azure met l'accent sur les partenaires qui peuvent être considérés comme les plus compétents pour migrer les applications SAP des entreprises vers Azure. La société oXya a clairement démontré qu'elle possédait les compétences et l'expérience pour proposer à ses clients un service "SAP to Cloud" à la fois complet et professionnel ».??

En plus de la spécialisation avancée SAP sur Microsoft Azure, oXya est partenaire Microsoft Gold Cloud Platform et Gold Application Development.

Plus de détails sur l'offre via Microsoft Azure Marketplace oXya | Microsoft Azure Marketplace

À propos d'oXya

oXya, une entreprise du groupe Hitachi, est un leader mondial des services techniques, des services managés et des solutions cloud pour les applications critiques SAP. oXya assure la conception, la migration et la gestion des infrastructures et des opérations de support pour des centaines d'entreprises internationales et d'organisations de toute taille. Dans un mode cloud privé, public ou hybride, les experts d'oXya prennent en charge les systèmes SAP et orchestrent les différents clouds pour offrir le meilleur rapport SLA/prix. Avec un modèle de support client unique et une facturation sur un mode forfaitaire, 99% des clients oXya sont pleinement satisfaits des services oXya. Pour plus d'informations : www.oXya.com.

