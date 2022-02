QUANTUM LIFECYCLE PARTNERS LP ACQUIERT TECHRESET ET REFFICIENT





Quantum Lifecycle Partners LP, le plus grand fournisseur canadien de services de disposition d'actifs informatiques (ITAD) et de recyclage électronique, a annoncé l'acquisition de REfficient et TechReset. REfficient, dont le siège social est à Hamilton, en Ontario, se spécialise dans le réemploi de l'équipement dans le secteur des télécommunications et dessert des clients au Canada et dans 14 autres pays. TechReset, dont le siège social est à Mississauga, ON, est une entreprise offrant les services d'ITAD avec une forte présence au Canada et aux États-Unis. Quantum Lifecycle Partners LP a acquis les actifs de GEEP Costa Rica, en février 2021. Ces acquisitions renforcent les ambitions de Quantum de fournir la solution complète à une clientèle plus large à travers l'Amérique du Nord et l'Amérique latine par le réemploi et le recyclage durables des appareils électroniques en fin de vie.

En plus des acquisitions, Quantum renforce son équipe avec des ajouts récents. En novembre 2021, Quantum a accueilli Susan Murray dans son équipe en tant que directrice des services de réparation. Susan apporte plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de la réparation, en particulier dans le domaine de l'électronique grand public, des appareils électroménagers et des ordinateurs. Gary Kasper, Ph.D., MBA, a rejoint l'entreprise en tant que directeur des opérations clients, afin de renforcer les capacités d'analyse financière et de données de l'équipe de développement commercial. David Borins a rejoint l'entreprise en tant que directeur du développement commercial, avec 9 ans d'expérience dans le domaine de la durabilité et des énergies renouvelables.

Gary Diamond, président de Quantum, a déclaré : "Notre objectif est d'être le partenaire le plus fiable de nos clients. En ajoutant REfficient et TechReset sous la bannière de Quantum, nous sommes positionnés pour offrir une plus grande valeur à nos parties prenantes en préservant notre planète encore plus grâce au réemploi et recyclage supplémentaires des technologies de l'information, en servant mieux nos clients et en constituant une équipe solide de super-héros de la durabilité."

Quantum conserve tout le personnel à temps plein de REfficient, y compris la fondatrice et PDG de REfficient, Stephanie McLarty. Mme McLarty, qui rejoint l'équipe de direction de Quantum en tant que responsable du développement durable, a déclaré : "Depuis la création de l'entreprise il y a 11 ans, je suis vraiment fière de ce que mon équipe a accompli. Ces dernières années, nous avons veillé à ce que plus de 150 000 actifs soient réutilisés chaque année et nous avons été des leaders en matière de durabilité. Les clients en sont venus à faire confiance à nos rapports sur la durabilité, ainsi qu'à nos pratiques de marketing novatrices et écologiques et à nos initiatives opérationnelles. Je suis impatiente de développer ces initiatives avec Quantum".

Jack McSorley, fondateur et PDG de TechReset, continuera à travailler pour Quantum en tant que membre de l'équipe de direction. "Nous sommes enthousiastes à l'idée de rejoindre l'équipe de Quantum et nous avons hâte de faire croître ensemble une organisation véritablement de classe mondiale", a déclaré McSorley. "Depuis la fondation de TechReset en 2001, j'ai travaillé sans relâche pour constituer une équipe solide qui aide les entreprises à monétiser leurs actifs informatiques en fin de premier cycle de vie. Je pense qu'en unissant nos forces à celles de Quantum, nous préparons les employés et les clients de TechReset à un succès continu."

À propos de Quantum Lifecycle Partners LP

Quantum est à la fois une entreprise de disposition d'actifs informatiques et un fournisseur de services de recyclage des déchets électroniques. Grâce à cette association stratégique de services, nous couvrons chaque étape du processus d'élimination des technologies de l'information, de la destruction des données à la remise à neuf, la revente et le recyclage. Nous nous appuyons sur plus de 30 ans d'histoire d'entreprise, une présence nationale, un engagement en faveur de l'environnement et des systèmes et processus solides pour développer des solutions personnalisées pour nos clients dans tous les secteurs.

À propos de REfficient Inc.

REfficient est une entreprise de services de réemploi dans le secteur des télécommunications. Fondée en 2010, REfficient est basée à Hamilton, en Ontario, et a servi des clients à travers le Canada et dans 14 autres pays. REfficient est une entreprise certifiée B Corp depuis 2012, et a été nommée six fois sur la liste "Best for the World" comme entreprise ayant l'impact le plus positif sur l'environnement.

À propos de TechReset

TechReset, fondée en 2001, est une compagnie de récupération d'actifs informatiques basée à Mississauga, ON, spécialisée dans la disposition de déchets électroniques pour des clients clés à travers l'Amérique du Nord dans une grande variété d'industries, y compris la finance, la santé, l'éducation et le gouvernement. TechReset est très présente dans le secteur du réemploi et de la commercialisation des produits électroniques, donnant une seconde vie aux appareils électroniques usagés.

