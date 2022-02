Volta poursuit son expansion européenne avec de nouveaux contrats et de nouvelles installations en Suisse, en Allemagne et en France





Volta Inc. (NYSE : VLTA), leader américain des solutions de recharge pour véhicules électriques (« VE »), a communiqué aujourd'hui à propos de ses premiers contrats mais aussi au sujet de l'inauguration de ses premières stations de recharge AC 22kW sur le marché européen.

Volta a signé un accord avec l'enseigne retail d'articles de sports Décathlon présente à Saint-Gallen, en Suisse, ainsi qu'un accord de partenariat avec l'ensemble des cinémas du groupe Cineplex, en Allemagne. Volta vient en outre d'inaugurer l'installation de ses premières bornes de recharge en France, destinées pour les clients du restaurant Key West, à Epagny, près d'Annecy (74). Au cours des prochains mois, la Société va poursuivre son développement auprès d'acteurs commerciaux, avec pour objectif de déployer ses bornes de recharge sur d'autres sites en Europe.

« L'Europe reste une priorité absolue dans notre stratégie d'expansion, et il est encourageant de constater une réponse aussi positive de la part du marché, à l'heure où nous renforçons la connexion entre kilomètres propres et commerce, en aidant nos partenaires à atteindre leurs objectifs commerciaux et climatiques », a déclaré Chris Wendel, cofondateur et président de Volta. « Notre réseau intelligent de recharge s'appuie sur la compréhension des évolutions comportementales des consommateurs et des conducteurs de véhicules électriques. Nos solutions se traduisent par une croissance d'activité pour nos partenaires commerciaux mais aussi pour les conducteurs de VE. Nous sommes impatients de continuer à développer notre présence européenne tout en cultivant des partenariats mutuellement bénéfiques pour les retailers, les acteurs commerciaux locaux et les annonceurs. »

Grâce à des écrans digitaux grand format situés sur les cheminements d'accès aux points de vente les plus fréquentés, les bornes de Volta permettent simultanément de stimuler l'adoption des VE, en générant plus de fidélité auprès des sites partenaires et en permettant aux marques de toucher les cibles des annonceurs juste avant l'acte d'achat. La construction du réseau Volta s'appuie sur les meilleures technologies en matière de science comportementale et de machine learning, permettant ainsi à l'entreprise de déployer ses infrastructures de manière intelligente et efficace.

« La clientèle du restaurant s'est très vite appropriée les 3 bornes de recharge », a commenté Grégory Sabatier, propriétaire de Key West. « Dès leur mise en service les clients se sont montrés intéressés et satisfaits des bornes, alors que le modèle publicitaire suscite un véritable intérêt en matière de communication locale. Nous sommes très fières d'être le premier site français déployé avec la solution Volta.»

L'expansion européenne de Volta est menée par des équipes locales expérimentées, basées à Berlin et à Paris. Elles sont composées d'ingénieurs spécialisés en matériels et logiciels de recharge des VE, d'experts en SaaS ainsi que d'équipes commerciales chargées de déployer des solutions de recharge et de communication extérieure.

À propos de Volta

Volta Inc. (NYSE : VLTA) fait office de leader dans le secteur des bornes de recharge pour VE, centrées sur le commerce. La vision de Volta est de bâtir des réseaux de recharge qui exploitent et stimulent la transition vers la mobilité électrique, en plaçant des bornes là où les consommateurs vivent, travaillent, font leurs achats, et se divertissent. Misant sur les données pour mieux comprendre le comportement des conducteurs et ainsi proposer des solutions de recharge parfaitement adaptées à leur quotidien, la vocation de Volta consiste à satisfaire les consommateurs, les marques et les parcs immobiliers tout en contribuant à construire les infrastructures d'avenir. Dans le cadre de son offre unique de recharge de VE, les bornes de Volta permettent à l'entreprise de renforcer les principaux intérêts commerciaux, aussi bien de ses hébergeurs de sites, que de ses partenaires stratégiques, en leur offrant un nouveau moyen de bénéficier de la transition transformatrice vers la mobilité électrique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.voltacharging.com.

Déclarations prévisionnelles

