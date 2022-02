La Société canadienne d'ophtalmologie souligne les nouveaux traitements possibles pour les maladies oculaires pendant le Mois de la sensibilisation à la DMLA





Essais cliniques en cours pour de nouvelles thérapies prometteuses visant à améliorer le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge

TORONTO, le 8 févr. 2022 /CNW/ - La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est l'une des principales causes de cécité au Canada, touchant près de 2 millions de Canadiens aujourd'hui. Alors que le mois de février marque le Mois de la sensibilisation à la DMLA, la Société canadienne d'ophtalmologie contribue à la sensibilisation en soulignant le travail des ophtalmologistes canadiens qui participent à la recherche de nouvelles thérapies prometteuses visant à améliorer le traitement de la DMLA « humide », qui est le type le plus grave de maladie oculaire.

« Au début, vous ne remarquerez peut-être pas de changements dans votre vision, mais à mesure que la DMLA progresse vers des stades avancés, vous pourriez avoir une vision floue qui pourrait commencer à apparaître comme une grande tache sombre, tandis que les lignes droites pourraient sembler ondulées ou déformées. » déclare le Dr Colin Mann, président de la Société canadienne d'ophtalmologie. « Bien qu'il n'y ait pas de remède, la bonne nouvelle est que les examens complets de la vue peuvent montrer si vous êtes à risque de DMLA et fournir une détection et un traitement précoces au besoin. »

Des recherches prometteuses sur la DMLA sont menées sur de nombreux fronts et des essais cliniques sont en cours. Un certain nombre d'essais cliniques mondiaux de phase 3 évalue de nouvelles thérapies dans le but d'accroître la durabilité, de réduire le fardeau du traitement et d'améliorer l'efficacité et l'innocuité. Plus d'options signifient que les patients peuvent avoir accès à des traitements "individualisés", car certaines thérapies peuvent mieux fonctionner pour différents patients. Des demandes pour certains de ces produits thérapeutiques ont déjà été soumises à Santé Canada aux fins d'examen et d'approbation.

« Bien qu'ils soient très efficaces, de nombreux patients ont besoin de surveillance et de traitements fréquents, ce qui devient un défi pour les soins de longue durée de la DMLA », déclare le Dr Varun Chaudhary, chef de l'ophtalmologie et professeur de chirurgie à l'Université McMaster. « Si elles sont approuvées, les thérapies révolutionnaires mises à l'essai dans le cadre des essais de phase 3 pourraient améliorer les résultats pour les patients en offrant des options durables qui peuvent réduire considérablement le fardeau du traitement pour les patients. »

D'autres nouvelles intéressantes pour la DMLA comprennent des essais cliniques pour l'atrophie géographique, une forme de DMLA actuellement incurable qui entraîne une perte de vision importante. Ces essais mettent en évidence certains signaux positifs précoces et des données à long terme sont recueillies. De plus, les progrès rapides des technologies d'imagerie permettent aux spécialistes des soins oculovisuels de diagnostiquer les patients présentant des membranes précoces de DMLA humide avant que les patients développent des symptômes. Ces patients courent un risque beaucoup plus élevé de nécessiter un traitement au cours de l'année qui suit et les calendriers de surveillance peuvent être ajustés pour assurer un suivi rapproché et un traitement précoce qui est essentiel pour préserver la vision à long terme.

Il y a aussi d'importants progrès technologiques qui pourraient permettre aux patients qui suivent un traitement d'utiliser de l'équipement à domicile et de transmettre les données directement à leur professionnel de la vue. De plus, les progrès de l'intelligence artificielle permettent de mettre au point des modèles qui peuvent prédire comment les différents patients réagiront au traitement, ce qui pourrait permettre d'offrir des options de traitement plus personnalisées à l'avenir.

La DMLA affecte la vision centrale et se produit lorsque les cellules de la macula, une petite zone de la rétine située à l'arrière de l'oeil, se décomposent ou se détériorent. Bien que la vision périphérique ne soit pas affectée, on perd la vision nette et directe nécessaire pour conduire, lire, reconnaître les visages et observer les moindres détails. Selon la Société canadienne d'ophtalmologie, la DMLA représente 90 % des nouveaux cas de cécité juridique au pays.

Bien que l'âge soit le facteur de risque le plus important pour le développement de la DMLA, vous pourriez être plus susceptible de développer la DMLA si vous avez un ou plusieurs des facteurs suivants :

Yeux bleus

Hypertension artérielle

Maladie cardiaque

Cholestérol élevé

Fumeur

Surpoids

Manger fréquemment des aliments riches en gras saturés (p. ex., beurre, fromage)

Antécédents familiaux de AMD

Vérifiez votre vision à l'aide de la grille Amsler et apprenez-en davantage sur la DMLA, ou l'une des quatre autres maladies oculaires graves, en visitant le site seethepossibilities.ca.

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculovisuels et de la vue au Canada. En tant que ophtalmologistes et chirurgiens, nous sommes déterminés à assurer la prestation de soins oculovisuels médicaux et chirurgicaux optimaux à tous les Canadiens en faisant la promotion de l'excellence en ophtalmologie et en offrant des services pour soutenir nos membres dans la pratique. Nous comptons parmi nos membres plus de 900 ophtalmologistes et 200 résidents en ophtalmologie. Nous travaillons en collaboration avec le gouvernement, d'autres sociétés nationales et internationales de spécialistes, nos milieux universitaires (ACUPO), nos partenaires provinciaux et affiliés et d'autres professionnels des soins oculovisuels et groupes de patients pour promouvoir les politiques en matière de santé au Canada dans le domaine de la santé oculovisuelle et visuelle. COS est un fournisseur accrédité et primé en développement professionnel continu (DPC) par l'entremise du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) et est affilié à l'Association médicale canadienne (AMC). Pour en savoir plus, visitez cos-sco.ça.

SOURCE Société canadienne d'ophtalmologie

Communiqué envoyé le 8 février 2022 à 08:27 et diffusé par :