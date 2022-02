Pershimex annonce la signature d'une lettre d'intention d'usinage pour l'échantillonnage en vrac de 5 000 tonnes provenant du site Pershing-Manitou avec l'usine Géant-Dormant de Mines Abcourt inc.





VAL-D'OR, Québec, 08 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse d'annoncer la signature d'une lettre d'intention d'usinage (signé le 28 janvier 2022) pour l'échantillonnage en vrac de 5 000 tonnes provenant du site Pershing-Manitou, propriété Courville, avec l'usine Géant-Dormant de Mines Abcourt inc.. L'obtention de cette lettre d'intention était le dernier document requis pour finaliser les demandes d'autorisation d'échantillonnage en vrac et de restauration du site auprès du gouvernement. La demande d'échantillonnage en vrac prévoit l'extraction de 5 000 tonnes de matériel minéralisé provenant du pilier de surface de l'ancienne mine Pershing-Manitou. Ce volume de matériel sera prélevé à même le volume préalablement défini par la récente Estimation de Ressources Minérales (ERM).

En effet, le rapport de l'Estimation de Ressources Minérales (ERM) déposé sur SEDAR le 24 janvier 2022 (NI 43-101 Technical Report and Mineral Resources Estimate for the Pershing-Manitou Project, Abitibi, Québec, K. Williamson, 3DGeo Solution Inc.) confirme la présence de 9 200 tonnes titrant à 7,2 g/t Au, pour un total de 2 100 onces d'or de catégorie mesurée. Rappelons que pour définir cette catégorie de ressources, Pershimex a investi moins de 1 million de dollars sur le terrain et réalisé environ 3 000 mètres de forage.

L'extraction du vrac va permettre à Pershimex de confirmer son modèle d'exploration tout en générant un éventuel profit sur cette opération. Les données techniques recueillies vont être utilisées afin de maximiser les futurs travaux de développement et ainsi augmenter la valeur de chaque once d'or du gîte Pershing-Manitou.

Commentaire du président

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : « La signature de cette lettre d'intention d'usinage avec Mines Abcourt inc., est l'aboutissement de plus de 3 ans d'efforts soutenus. Rappelons que tout a commencé avec la découverte de quelques paillettes d'or natif dans un empilement de 2 000 tonnes de matériel jugé stérile. La pile recouvrait l'entièreté de la minéralisation contenue dans le pilier de surface de l'ancienne mine Pershing-Manitou. Il aura fallu l'enlever et la faire traiter dans une usine de la région, afin de pouvoir constater l'ampleur du système minéralisé exposé en surface. »

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel et président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

Robert Gagnon, Président Jacques Brunelle, VP dév. Corporatif Tél.: (819) 825-2303 Tél : (819) 856-1387

