HDI Seguros retient Akur8 pour renforcer son processus de tarification au Chili





HDI Seguros et Akur8 annoncent une collaboration visant à optimiser le processus de tarification de HDI au Chili. Ce contrat renforce la présence d'Akur8 en Amérique latine et marque son entrée sur le marché chilien de l'assurance.

En s'appuyant sur une technologie d'IA transparente, la solution Akur8, hébergée sur le cloud, optimise les capacités de tarification des compagnies d'assurance en automatisant la modélisation des risques. Les assureurs obtiennent ainsi des avantages majeurs, notamment une performance prédictive et une rapidité d'exécution accrues pour une meilleure réactivité sur le marché et un impact business immédiat, tout en conservant une transparence et un contrôle absolu sur les modèles créés.

"Cette alliance avec Akur8 est une nouvelle preuve de notre ADN technologique et numérique. Adopter une technologie de pointe pour garantir un processus tarifaire plus rapide, plus précis et totalement transparent est un différenciateur clé, et HDI Seguros est ravi d'être précurseur dans ce domaine", déclare Felipe Feres, Directeur Général de HDI Seguros au Chili.

Faisant partie de Talanx Group, un groupe international multimarque actif dans les services financiers et assurantiels dans plus de 150 pays, HDI Seguros est un pionnier de l'assurance au Chili, reconnu pour la qualité de ses services et pour ses produits innovants bénéficiant des dernières technologies. HDI Seguros s'appuiera sur les modules Risk et Demand d'Akur8 pour ses lignes IARD et commerciales. Avec Akur8, HDI Seguros optimisera la précision de sa modélisation et accélérera sa réactivité sur le marché, se positionnant ainsi à l'avant-garde en termes de tarification dans l'écosystème assurantiel.

"Nous sommes fiers d'annoncer notre collaboration avec HDI Seguros au Chili, pionnier de la numérisation et de la sophistication de l'activité assurantielle. Akur8 est fier de faire partie de la plateforme tarifaire retenue par HDI Seguros et d'apporter une rapidité et une performance inégalées à ses équipes de tarification, tout en conservant la vérifiabilité complète du processus, déclare Samuel Falmagne, CEO d'Akur8.

"Notre entrée sur le marché chilien est une merveilleuse nouvelle. Nous disposons d'une solide équipe hispanophone dédiée au marché d'Amérique latine, et sommes ravis de renforcer notre présence dans cette région. La mise en oeuvre de cette collaboration avec HDI Seguros constitue une avancée considérable, qui témoigne une nouvelle fois de l'attractivité de la solution d'Akur8 aux quatre coins du monde", explique Brune de Linares, Chief Customer Officer chez Akur8.

"Nos équipes de tarification se réjouissent à l'idée d'utiliser au quotidien les capacités d'Akur8 après les résultats du projet pilote, qui leur a permis de mesurer pleinement le potentiel de la plateforme Akur8. Akur8 offrira les outils nécessaires pour améliorer notre processus de tarification, construire de nouvelles capacités et générer une valeur commerciale accrue pour HDI Seguros", ajoute Camilo Torres Valenzuela, Responsable adjoint de la tarification chez HDI Seguros au Chili.

À propos d'Akur8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à une IA transparente. Akur8 a développé une solution de tarification assurantielle unique, basée sur l'IA, qui automatise la modélisation pour les assureurs, tout en garantissant une transparence et un contrôle total sur les modèles créés, comme l'exigent les régulateurs internationaux. Akur8 est la seule solution du marché qui réconcilie l'univers actuariel et l'apprentissage machine.

À propos de HDI Seguros - Chili

HDI Seguros est une des compagnies d'assurance les plus importantes du Chili, connue pour son excellence en termes de service client, de produits et services innovants, de proposition de valeur intégrant la numérisation des produits et des processus, l'échange des meilleures pratiques et le développement de nouvelles technologies. La société fait partie de Talanx Group, troisième holding d'assurance en Allemagne et septième en Europe, et gestionnaire de Hannover RE, une des principales compagnies de réassurance à l'échelle mondiale.

