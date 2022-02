Le gouvernement du Canada publie les résultats d'une consultation publique sur l'avenir des technologies quantiques au Canada





Le rapport présente des constats intéressants qui orienteront la stratégie quantique nationale

OTTAWA, ON, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Les technologies quantiques sont à la fine pointe de la recherche de solutions à certains problèmes parmi les plus épineux dans les domaines des communications, de l'informatique, des soins de santé, de la navigation et d'autres secteurs clés. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de soutenir la croissance du secteur des technologies quantiques et de faire preuve de leadership dans ce secteur émergent. C'est pourquoi il s'est engagé, dans le budget de 2021, à élaborer une stratégie quantique nationale.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui la publication d'un rapport sur une consultation publique menée l'an dernier en vue d'aider à définir l'orientation de la stratégie quantique nationale. Le rapport met en lumière l'opinion générale des intervenants, selon laquelle il faut agir tous azimuts, notamment au niveau de la recherche, des talents, de la commercialisation, de la sécurité et des enjeux internationaux. Le rapport met également en relief la nécessité de la collaboration au pays et sur la scène mondiale, l'importance d'améliorer la communication et la mobilisation, le besoin de recruter et de retenir les meilleurs talents, l'urgence de jeter les bases de la sécurité quantique, et présente d'autres conclusions clés.

Le rapport se fonde sur les résultats d'une série de tables rondes virtuelles tenues de juillet à octobre 2021 par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Lors de ces rencontres, des parties prenantes des milieux de la recherche quantique et des affaires ont fourni des renseignements clés au sujet des possibilités et des défis dans le secteur. Dans le but de joindre le plus grand nombre possible de Canadiens, ISDE a également recueilli de l'information par l'entremise d'un sondage en ligne hébergé sur le site Web de la stratégie quantique nationale.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer étroitement avec la communauté canadienne de la recherche quantique afin de peaufiner la stratégie quantique nationale.

Citations

«?Nous reconnaissons qu'il faut consolider notre position de leader mondial dans le domaine quantique, et la consultation nous a permis de déterminer des avenues pour y arriver. La stratégie quantique nationale aidera les entreprises et les chercheurs canadiens à devenir des chefs de file de la recherche, de l'informatique et des logiciels quantiques. Je suis impatient de collaborer avec eux pour bâtir l'avenir quantique du Canada et profiter des avantages transformateurs qu'il offrira à nos collectivités et à nos partenaires de l'industrie.?»

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Les faits en bref

Le budget de 2021 prévoit 360 millions de dollars pour lancer une stratégie quantique nationale et permettre au gouvernement du Canada de faire fond sur les investissements précédents dans le secteur pour promouvoir le domaine émergent des technologies quantiques.

de faire fond sur les investissements précédents dans le secteur pour promouvoir le domaine émergent des technologies quantiques. La mise au point des technologies quantiques ouvre des possibilités d'emploi dans la recherche et les sciences, l'ingénierie et le développement de logiciels et de matériel, la fabrication, le soutien technique, la vente et le marketing, les opérations commerciales, ainsi que dans d'autres domaines.

De 2009 à 2020, le gouvernement du Canada a investi plus de 1 milliard de dollars dans la recherche et la science quantiques, principalement par l'entremise de programmes concurrentiels d'organismes subventionnaires, dont le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada , dans le but de faire du pays un chef de file mondial dans le domaine de la science quantique.

a investi plus de 1 milliard de dollars dans la recherche et la science quantiques, principalement par l'entremise de programmes concurrentiels d'organismes subventionnaires, dont le recherches en sciences naturelles et en génie du et le Fonds d'excellence en recherche Apogée , dans le but de faire du pays un chef de file mondial dans le domaine de la science quantique. Le gouvernement a en outre investi dans la mise en marché de nouvelles technologies quantiques, notamment par l'intermédiaire des agences de développement régional, du Fonds stratégique pour l'innovation et du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches Canada .

. Les travaux touchant la stratégie quantique nationale sont coordonnés par un secrétariat récemment établi à Innovation, Sciences et Développement économique Canada .

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : @innovationcanadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 8 février 2022 à 08:00 et diffusé par :