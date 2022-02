Travaux d'accessibilité universelle de 1,7 M$ au centre Henri-Lemieux





LASALLE, QC, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - À leur séance ordinaire du lundi 7 février, les élus de LaSalle ont donné le feu vert à d'importants travaux visant l'amélioration de l'accessibilité universelle au centre culturel et communautaire Henri-Lemieux.

Le conseil d'arrondissement de LaSalle réitère par cette annonce sa volonté et son engagement à mettre en oeuvre les moyens qui favorisent l'intégration et la participation sociale des citoyens à mobilité réduite. Il s'agit également de reconnaître l'importance du centre Henri-Lemieux dans la vie communautaire, de loisirs et artistique de LaSalle.

« Nous avons à coeur de créer une communauté plus inclusive. L'accessibilité universelle se résume à offrir un milieu de vie sans obstacles aux citoyens qui ont des limitations fonctionnelles. Cet investissement s'inscrit dans la continuité des efforts déjà déployés par l'arrondissement pour améliorer l'accessibilité aux édifices et aux services municipaux » a déclaré la mairesse Nancy Blanchet.

À la suite d'un appel d'offres public, le conseil d'arrondissement a octroyé le contrat de 1,7 M$ à la compagnie Afcor Construction Inc. Ces travaux sont financés à hauteur de 1,5 M$ par le Service de la gestion et de la planification immobilière de la Ville de Montréal, dans le cadre du Programme d'accessibilité universelle. La participation de l'arrondissement de LaSalle est de 200 000 $.

Ces travaux consistent principalement en la réalisation des améliorations suivantes :

Aménagement d'une allée pour accès universel jusqu'à l'entrée principale

Remplacement des mains courantes des rampes et des escaliers existants

Ajout d'une issue sans obstacles à la salle de spectacle

Réaménagement des toilettes du rez-de-chaussée et celles du 1er et du 2e étage

Réaménagements au rez-de-chaussée (accueil, bar, cuisinette et vestiaire)

Ajout d'un comptoir dans le corridor du 2e étage

Les travaux seront réalisés entre mars et décembre 2022.

