Le Groupe Velan Media renforce sa direction des ventes





MONTRÉAL, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Velan Media (GVM), propriétaire du site de nouvelles juridiques Droit-inc et de plusieurs sites d'emplois de référence au Québec, ainsi que de services complets de recrutement, de chasse de têtes et de marketing digital, assoit sa croissance en nommant Marie-Hélène Talbot au poste de directrice des ventes et service client.

Arrivée au sein de GVM en 2019 après une première carrière dans le domaine de la gestion et des ventes alimentaires, dont un passage au sein de l'entreprise Sobey's, Marie-Hélène Talbot a accompagné pas à pas l'essor du groupe depuis trois ans. Tout d'abord coordonnatrice du service à la clientèle au sein d'une petite équipe de cinq personnes, elle a rapidement élargi son rôle aux ventes et au recrutement face à l'explosion des demandes depuis le début de la pandémie de Covid-19. Elle accède au poste de gestionnaire des ventes et du service à la clientèle en 2021 et vient d'être nommée directrice de ce même secteur, fort à présent d'une quinzaine d'employés.

Profondément attachée aux valeurs humaines qui définissent GVM, aussi bien à l'interne qu'auprès de sa clientèle, Marie-Hélène Talbot mise aussi sur la flexibilité de l'entreprise, qui s'est adaptée avec beaucoup d'agilité aux changements rapides du monde du travail et de l'emploi au Québec, pour avoir un impact positif dans la société.

« Nous faisons chez GVM chaque jour la différence pour des employeurs comme pour des candidats, dit-elle. Nous conseillons et soutenons nos clients, tout en améliorant la qualité de vie des travailleurs. J'en suis très fière. »

Avec Marie-Hélène Talbot à la tête de son équipe de ventes et de service à la clientèle, le groupe GVM dispose d'une base solide pour poursuivre sa croissance et faire face à la concurrence.

« Madame Talbot a toute notre confiance pour accompagner notre groupe dans sa prochaine phase de développement, indique René Lewandowski, PDG du Groupe Velan Média Inc. Elle lui insufflera l'énergie et la réactivité propices à son succès, tout en lui assurant la structure et l'encadrement nécessaires à son équilibre. »

Présentation du Groupe Velan Media

Le Groupe Velan Média est la société mère du site d'informations juridiques Droit-Inc, spécialisé dans le domaine juridique au Québec, ainsi que des sites d'emplois Auto-jobs.ca, Espresso-jobs, Secrétaire-inc et Génie-inc. Il offre également une gamme complète de services de recrutement, de chasse de têtes et de marketing digital en lien avec ses différentes plateformes.

Groupe Velan Média sur le web

https://groupevelanmedia.com/

https://www.linkedin.com/company/groupe-v%C3%A9lan-m%C3%A9dia/mycompany/

