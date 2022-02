Air Canada dévoile sa livrée inspirée d'Alerte rouge célébrant ce tout nouveau film de DisneyMD et PixarMD qui se déroule à Toronto





Film réalisé par la Canadienne Domee Shi, gagnante d'un Oscar MD

Air Canada dévoile sa première livrée inspirée d'un film, apposée sur un A220

Concours dont le prix est un voyage à Toronto pour la première canadienne

La thématique Alerte rouge enrichit l'expérience client, notamment dans les divertissements à bord et le magazine Air Canada enRoute

À l'attention des rédacteurs en chef : Visionnez la bande-annonce d'Alerte Rouge ici et la vidéo des personnages qui prennent forme sur notre appareil ici

MONTRÉAL, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a dévoilé aujourd'hui un appareil doté d'une livrée thématique et d'autres surprises pour ses clients afin de célébrer la sortie très attendue du film d'animation Alerte rouge, présenté par DisneyMD et PixarMD, qui se déroule à Toronto et a été réalisé par la Canadienne Domee Shi, gagnante d'un Oscar.

« Air Canada est le transporteur national et la plus importante société aérienne du pays : sa collaboration avec Disney et Pixar pour le film Alerte rouge, réalisé par la Canadienne Domee Shi, gagnante d'un Oscar, est une occasion formidable de promouvoir les talents canadiens et de présenter le meilleur du Canada au monde entier, a affirmé Andy Shibata, vice-président - Marques, d'Air Canada. Nous tenions à ce que les clients de tous âges découvrent la livrée spéciale et prennent part à l'enthousiasme suscité par ce moment unique pour le Canada. »

« Je suis ravie par cette collaboration avec Air Canada, a déclaré Domee Shi. J'ai fait d'Alerte rouge une lettre d'amour pour Toronto et pour tout ce qui est canadien. Constater que ce film est célébré par la société aérienne même qui m'a amenée ici de Chine avec mes parents, quand j'étais petite, est particulièrement significatif pour moi. Je suis impatiente que le public canadien et les gens du monde entier regardent le film - j'espère qu'ils tomberont amoureux du Canada, comme moi! »

« Nous sommes très fiers de cette collaboration unique avec Air Canada, qui montre bien toute l'importance de ce film pour le pays », a expliqué Quincy Kelman, vice-président, Marketing, des studios Walt Disney au Canada. « Ensemble, nous avons pu faire en sorte que le film transcende l'écran. Alerte rouge a été tourné au Canada, a été réalisé par une Canadienne et sera chéri par les Canadiens pendant des années. »

Alerte rouge, de Disney et Pixar, présente Meilin Lee, une adolescente de 13 ans ringarde et sûre d'elle-même, tiraillée entre son envie de rester la jeune fille obéissante de sa mère et les chaos de la puberté. Ming, sa mère protectrice, voire légèrement envahissante, n'est jamais bien loin d'elle, au grand désespoir de l'adolescente. Et comme si les changements qui s'opèrent, émotionnels et physiques, ne suffisaient pas, dès qu'elle s'excite un peu trop (autant dire TOUT LE TEMPS!), Meilin se transforme soudain en panda roux géant! La première d'Alerte rouge sera présentée en exclusivité sur Disney+ le 11 mars 2022.

Air Canada fera la promotion du film par une livrée qui en est inspirée et qui traversera le pays sur un A220 construit au Canada.

Visionnez la vidéo des personnages qui prennent forme sur notre appareil ici.

La société aérienne lance également le Concours d'Air Canada pour célébrer la sortie du film Alerte rouge de DisneyMD et PixarMD. Cinq forfaits sont offerts en prix, chacun comportant un voyage pour quatre personnes à Toronto pour assister à la première canadienne, le 8 mars. Le concours commence aujourd'hui et se déroulera jusqu'au 20 février pour les résidents du Canada. Pour participer au concours, rendez-vous au https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/book/special-offers/disneypixar.html.

Dès ce mois-ci, les passagers à bord des appareils d'Air Canada pourront visionner une vidéo spéciale Alerte rouge, inspirée de la bande-annonce du film. À bord de certains appareils, les clients pourront découvrir les lieux favoris de la réalisatrice Domee Shi à Toronto, en feuilletant le guide voyage d'Air Canada dans la pochette de siège. À bord des appareils à destination de Toronto, un paysage animé de la ville défilera sur les écrans intégrés au dossier pendant que les passagers montent à bord.

Le mois prochain, le numéro de mars du magazine Air Canada enRoute comportera une illustration originale de Toronto et de Meilin Lee sous forme de panda qui contemple la ville; on pourra aussi y lire un entretien avec la réalisatrice Domee Shi.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

À propos de Disney+

Disney+ est la plateforme consacrée à la diffusion en continu de films et de séries de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, de même que de Star, le généraliste du divertissement au Canada et dans certains marchés internationaux. Disney+, qui fait partie de la division Media and Entertainment Distribution de Disney, est accessible sur la plupart des appareils connectés à Internet et offre une programmation sans publicité de longs métrages originaux, de documentaires, de séries en prises de vue réelles, de séries d'animation et de courts métrages. En plus de donner un accès sans précédent à l'incroyable bibliothèque de divertissement cinématographique et télévisuel de Disney, le service est aussi la plateforme exclusive de diffusion en continu des plus récentes productions des studios Walt Disney. Pour vous renseigner plus en détail, visitez disneyplus.com ou recherchez l'application Disney+ sur la plupart des appareils mobiles et des téléviseurs connectés à Internet.

