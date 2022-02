"L'amour ne doit pas avoir de prix" Le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes commémore la Journée nationale de sensibilisation à la traite des êtres humains en soulignant l'importance des relations saines





Plus de la moitié (52 %) des Canadiens ne savent pas que les victimes de la traite sexuelle sont souvent leurrées par quelqu'un de familier.

MONTRÉAL, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Au mois de février, les notions idylliques d'amour et de romance sont célébrées mais une semaine seulement après la Saint-Valentin, nous marquons une date qui révèle le côté toxique des relations humaines.

Le 22 février est la Journée nationale de sensibilisation à la traite des personnes. Cette année, le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes (le Centre) - un organisme de bienfaisance national qui se consacre à l'élimination de la traite des personnes - sensibilise les Canadiens à la question de la traite sexuelle et leur explique comment ils peuvent faire une différence en misant sur des relations saines et en abordant le sujet avec leurs proches. Le Centre fait également connaître sa ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes, un service confidentiel qui offre de l'information et du soutien au 1-833-900-1010. Étant donné que la plupart des appels reçus par la ligne d'urgence concernent le trafic sexuel, le Centre met l'accent sur cet aspect du problème qui touche principalement les jeunes.

Une étude récente du Centre révèle que si plus des deux tiers des Canadiens (69 %) estiment que les Canadiens ne comprennent pas la problématique de la traite des personnes à des fins sexuelles*, 93 % d'entre eux sont convaincus de l'importance de sensibiliser et d'éduquer d'avantage*. Pour mieux comprendre le problème, il faut s'attaquer aux perceptions selon lesquelles la traite se limite à la contrebande transfrontalière ou à l'enlèvement, alors qu'en réalité, la traite sexuelle se produit ici même au niveau local.

Le trafic sexuel est souvent initié par une personne connue et aimée de la victime, et en qui elle a confiance. Les trafiquants peuvent être un intérêt amoureux ou un ami qui a maîtrisé le processus de leurre, de préparation et d'exploitation. Ils exploitent les vulnérabilités en comblant les manques dans la vie de leur cible, souvent d'amour, d'argent ou de logement. Mais ces cadeaux ont toujours un prix et le prix à payer est inhumain et traumatisant.

Le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes opère

la ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes, un service confidentiel et

multilingue disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Si vous soupçonnez que vous ou quelqu'un que vous connaissez est exploité,

si vous avez besoin de soutien, ou si vous voulez en savoir plus, composez le

1-833-900-1010 ou communiquez avec nous par tchat à l'adresse

www.canadianhumantraffickinghotline.ca/fr/

"Les relations saines sont au coeur de la lutte contre la traite des personnes, et malheureusement, beaucoup de gens, en particulier les jeunes, ne savent pas à quoi ressemble une relation saine", déclare Julia Drydyk, directrice exécutive du Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes. " Cela peut sembler élémentaire, mais il faut comprendre que si quelqu'un se soucie vraiment de nous, il ne nous mettra pas dans une situation dangereuse et que l'amour ne doit pas avoir de prix. "

Est-ce de l'amour ou un leurre ?

Des relations saines avec la famille et les amis sont vitales car les proches jouent un rôle essentiel dans la prévention de la traite des êtres humains. Il est essentiel que les canaux de communications soient maintenus ouvert avec les personnes qui vous sont chères, de discuter de ce à quoi ressemblent des relations saines et de surveiller les relations malsaines qui peuvent être un signe précurseur de la traite des personnes. Bien que chaque relation soit unique, le Centre a simplifié certains signes courants - tant positifs que négatifs - à prendre en considération :

5 signes d'une relation saine :

Respect - respect de toutes les facettes de la relation et des limites personnelles. Consentement - avoir pleinement conscience et accepter tous les aspects de la relation. Bonne communication - avoir la liberté de discuter ouvertement des propres pensées, idées et sentiments, avoir la possibilité de changer d'avis quand on le souhaite et la capacité de résoudre les conflits de manière positive. Soutien - personne ne doit être rabaissé ou exploité, mais au contraire, soutenue de manière inconditionnelle. Liberté - Avoir la liberté d'être qui on est, avoir ses propres intérêts et amis et pouvoir faire ses propres choix.

5 signes d'une relation malsaine :

Sentiment d'être sous pression - ressentir le besoin de faire quelque chose qu'on ne veux pas faire, surtout en ce qui concerne la vie sexuelle. Être menacé - Etre ou se sentir menacé soit pendant la relation, soit lorsqu'on essaie d'y mettre fin. Violence - qu'elle soit réelle ou perçue, personne ne devrait avoir peur de l'autre dans une relation amoureuse. Isolement - être isolé de sa famille et de ses amis ; être obligé de passer tout son temps avec un nouvel intérêt amoureux ou un nouvel ami. Perte de contrôle - lorsque quelqu'un essaie de contrôler tous les aspects de la vie d'une autre personne, c'est-à-dire ses amis, ses activités, son téléphone portable et ses comptes sociaux.

Signes potentiels de la traite de la personne à surveiller :

Changement soudain de comportement - agir de manière craintive, anxieuse, soumise ou nerveuse ; être excessivement préoccupé par le fait de déplaire à un partenaire ; avoir l'air d'être contrôlé par quelqu'un d'autre ; s'isoler de ses amis et de sa famille ; répondre rarement aux appels téléphoniques.

agir de manière craintive, anxieuse, soumise ou nerveuse ; être excessivement préoccupé par le fait de déplaire à un partenaire ; avoir l'air d'être contrôlé par quelqu'un d'autre ; s'isoler de ses amis et de sa famille ; répondre rarement aux appels téléphoniques. Tenue ou apparence déplacée - vêtements inappropriés pour son âge ; coupures ou ecchymoses ; marques ou tatouages.

vêtements inappropriés pour son âge ; coupures ou ecchymoses ; marques ou tatouages. Biens étranges - recevoir des cadeaux coûteux inexpliqués, avoir plusieurs téléphones portables, aucun accès à une pièce d'identité, un excès d'argent liquide ; style de vie au-delà de ses propres moyens financiers.

Il est essentiel de reconnaitre ces signes de façon précoce pour contribuer à alimenter des relations positives et contribuer à mettre fin à la traite des personnes. Faites confiance à votre instinct et tendez la main si quelque chose dans votre relation, ou celle d'un proche, vous semble anormal. Appelez la Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes au 1-833-900-1010 ou connectez-vous en ligne via www.canadianhumantraffickinghotline.ca.

La ligne d'urgence la plus compréhensive du monde

Le Centre lance une campagne de sensibilisation autour de la Journée nationale de sensibilisation à la traite des personnes afin d'attirer l'attention sur ce problème et d'aider les personnes les plus vulnérables. La campagne "La ligne d'urgence la plus compréhensive du monde" fera connaître la ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes et encouragera les personnes dans le besoin à appeler. Les affiches de la campagne sont disponibles sur le site web du Centre. Les enseignants, professeurs, médecins et autres professionnels peuvent les télécharger et les afficher sur leur lieu de travail. Le Centre encourage également les Canadiens à participer à la conversation en ligne en utilisant #EndHumanTrafficking.

"Nous comprenons les problèmes difficiles auxquels les victimes sont confrontées et l'équipe de la ligne d'urgence est là pour les écouter et les aider, pas pour juger", ajoute Mme Drydyk. Nous partageons le message "On t'aime" car les trafiquants établissent un lien traumatisant, ce qui rend très difficile pour beaucoup de victimes d'échapper à leur situation. Nous voulons qu'elles sachent qu'elles ont des options."

À propos du Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes

Le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes est un organisme de bienfaisance national qui se consacre à mettre fin à tous les types de traite des personnes au Canada. En 2019, l'organisation a lancé la ligne d'assistance canadienne contre la traite des personnes, un service multilingue accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par téléphone, clavardage ou formulaire web et courriel. Le Centre fonctionne également en tant que première organisation nationale travaillant sur cette question, en collaborant avec les gouvernements, les entreprises et les fournisseurs de services pour faciliter la collaboration, identifier les meilleures pratiques et faire progresser le changement en vue de mettre fin à la traite des personnes au pays. Pour de plus amples informations sur le Centre, veuillez consulter le site Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes.

* Méthodologie du sondage Angus Reid : Enquête auprès d'adultes canadiens (n=1 514). Sur le terrain : Du 15 au 17 novembre 2021. Marge d'erreur : +/- 2,5 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95 %. L'échantillon a été équilibré et pondéré en fonction de l'âge, du sexe, de la région et de l'éducation.

