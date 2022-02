Les aînés à faible revenu du Québec peuvent obtenir Internet haute vitesse de TELUS à partir de 9,95 $ par mois





RIMOUSKI, Québec, 08 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS au Québec est fière de lancer son programme Internet pour l'avenir destiné aux aînés qui offre aux prestataires du Supplément de revenu garanti (SRG) un accès à Internet haute vitesse à partir de 9,95 $ par mois. Le programme est offert dans les communautés admissibles de la grande région de Québec, de l'Est de la province et de la Mauricie, et permet à un nombre accru d'aînés de garder contact avec leurs proches, de prendre en main leur mieux-être et d'accéder à d'importantes ressources en santé, information et divertissement.

« Nos aînés ont été durement impactés par la crise sanitaire et les mesures d'isolement. En effet, 33 pour cent des personnes âgées au pays ont déclaré que leur santé mentale s'est détériorée depuis le début de la pandémie, indique Marie-Christine D'Amours, vice-présidente, Solutions résidentielles et Expérience client de TELUS au Québec. Grâce au programme Internet pour l'avenir, nos aînés, qui ont aidé à façonner le Québec que nous connaissons aujourd'hui, pourront tous rester virtuellement en contact avec leur réseau de soutien et les personnes qui leur sont chères, tout en protégeant leur santé. Notre connectivité fiable et rapide leur permettra de poursuivre leurs activités quotidiennes, d'apprendre à distance, d'accéder à des soins de santé virtuel et de rester en contact avec leur famille et leurs amis. »

Deux forfaits à prix réduits sont disponibles dans le cadre du programme Internet pour l'avenir destiné aux aînés:

Internet 25 à des vitesses allant jusqu'à 25 Mbit/s offert à 9,95 $ par mois et

Internet 50 à des vitesses allant jusqu'à 50 Mbit/s offert à 19,95 $ par mois

« Les Petits Frères saluent ce lancement de TELUS puisqu'il contribue à combler le fossé numérique vécu par un trop grand nombre de personnes âgées vivant dans la solitude. Le prix mensuel abordable du service Internet résidentiel pour nos aînés à faible revenu permettra entre autres de bâtir des ponts de connexion entre des grands-parents et leurs petits-enfants et entre des patients et les professionnels de la santé. Ceci est d'autant plus important en temps de pandémie alors que l'on sait que les impacts de l'isolement sur la santé physique et mentale des personnes du grand âge sont encore plus critiques que pour la population en général » souligne Caroline Sauriol, directrice générale de la Fondation des Petits Frères.

Lancé en 2018 au Québec, Internet pour l'avenir est accessible à près de 45 000 familles à faible revenu et personnes vivant avec un handicap. Le nouveau volet du programme offre maintenant à plus de 30 000 personnes âgées à faible revenu admissibles de la Grande région de Québec, l'Est de la province et la Mauricie, la possibilité d'obtenir un service Internet haute vitesse à moindre coût. TELUS offre également aux personnes âgées des programmes complémentaires comme Mobilité pour l'avenir destiné aux aînés, qui leur permet de rester en contact avec leurs réseaux de soutien même en déplacement, à l'aide d'un téléphone intelligent à prix réduit jumelé à un forfait subventionné de services mobiles.

Les aînés admissibles peuvent soumettre en ligne leur demande d'inscription à Internet pour l'avenir à telus.com/Internetpourlavenir . Ils doivent fournir une copie de leur relevé T4A de la Sécurité de la vieillesse afin de prouver qu'ils reçoivent le SRG. Si la personne n'a pas d'accès Internet ni d'adresse de courriel, elle peut faire sa demande par la poste ou demander l'aide d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un intervenant, qui peut faire la demande en son nom. La personne dont l'admissibilité est confirmée recevra de TELUS un code unique à utiliser pour s'inscrire à Internet pour l'avenir.

Pour tout savoir sur les programmes Connectés pour l'avenir, rendez-vous à telus.com/connecting-canada .

