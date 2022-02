MURAL accompagne la croissance de ses clients en Europe et en Asie-Pacifique grâce à la présence d'un Centre régional de stockage des données





Les clients du plan Enterprise peuvent désormais choisir l'endroit où leurs données de collaboration visuelle seront stockées sans supplémentaire

SAN FRANCISCO, 8 février 2022 /PRNewswire/ -- MURAL, principal fournisseur d'espaces de travail numériques de collaboration visuelle, offre désormais des capacités de stockage de données en Europe et en Asie-Pacifique (APAC) à tous ses clients du plan Enterprise. Ces capacités permettent aux nouveaux clients et aux clients existants du plan Enterprise de choisir la région dans laquelle leurs données de collaboration visuelle stockées pour chaque espace de travail. aux des régions Europe et APAC, notamment ceux des secteurs hautement réglementés tels que les services financiers, le gouvernement et, de stocker en toute sécurité leurs données de collaboration visuelle localement tout en profitant avantages de la plateforme MURAL à l'échelle mondiale.

MURAL est un espace de travail numérique partagé conçu pour permettre la collaboration visuelle créative. La plateforme révolutionne le travail d'équipe en transformant les réunions et les ateliers en expériences interactives en personne, à distance ou, que le travail se déroule simultanément ou de manière asynchrone. La société accompagne actuellement plus de 95 % des entreprises du classement Fortune 100 et certains des secteurs les plus sensibles à la sécurité. Le stockage régional des données est la dernière offre de produits Enterprise de MURAL et offre aux équipes internationales un meilleur contrôle sur l'endroit où leurs données sont stockées.

« Les équipes du monde entier ayant adopté des formules de travail à distance, il est devenu essentiel de permettre un accès rapide et sécurisé aux données, aux outils et aux autres membres de l'équipe sans compromettre la sécurité et la conformité, ainsi que de savoir où sont stockées les données de collaboration visuelle », a déclaré Colton Ericksen, Directeur de la sécurité des systèmes d'information chez MURAL.« Nous investissons massivement dans l'amélioration de nos capacités de stockage des données pour répondre aux besoins de nos clients, où qu'ils se trouvent, afin que leurs équipes puissent stimuler l'innovation en toute confiance grâce à une collaboration sécurisée. »

Dans un premier temps, MURAL offrira à ses clients des régions Europe et APAC, ainsi qu'aux multinationales américaines pour les nouveaux espaces de travail. La société continuera à faire évoluer son offre pour répondre aux besoins des autres clients, comme la prise en charge de nouvelles régions.

Le choix de stockage des données est offert sans investissement supplémentaires aux clients du plan Enterprise et peut être facilement configuré lors de la création d'un nouvel espace de travail avec l'aide du service client MURAL. MURAL maintient des certifications SOC2 Type 2 et ISO 9001 valides et est conforme au RGPD. Pour plus d'informations sur les offres et les fonctionnalités de sécurité de niveau Entreprise de MURAL, consultez: mural.co/enterprise.

