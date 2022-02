Le réseau Health First révolutionne la santé et le bien-être individuels grâce à la plateforme d'analyse de l'ADN MyHealthyLife(MC)





Le nouvel outil permet aux Canadiens et Canadiennes de prendre des décisions éclairées en lien avec leur santé

TORONTO, le 8 févr. 2022 /CNW/ - La plateforme novatrice d'analyse de l'ADN et du bien-être MyHealthyLifeMC du réseau Health First permet aux Canadiens et Canadiennes de prendre de meilleures décisions en lien avec leur santé.

Premier en son genre au Canada et offert exclusivement chez les détaillants indépendants de produits de santé et de bien-être membres du réseau Health First, l'outil hybride en magasin/en ligne effectue une analyse du mode de vie et de l'ADN pour aider les Canadiens et Canadiennes à optimiser leur bien-être général. MyHealthyLifeMC a été développé par le réseau Health First en tandem avec LifeDNA, une entreprise d'envergure mondiale oeuvrant en technologie génomique.

Le réseau Health First est un organisme à but non lucratif rassemblant des détaillants qui se trouvent au coeur des communautés de santé et de bien-être naturels partout au Canada.

« Les Canadiens et Canadiennes pensent beaucoup à leur santé, et leur magasin local membre de Health First est un carrefour d'éducation et d'orientation », dit Davide Viola, PDG du réseau Health First. « MyHealthyLifeMC procure à la clientèle une nouvelle approche plus personnalisée envers la santé et le bien-être. La plateforme se sert de données ADN pour faire des recommandations uniques relatives aux produits et au mode de vie - il s'agit de l'avenir du bien-être personnalisé, offert par le détaillant du quartier qui connaît déjà bien ses clients. »

Les utilisateurs de la plateforme MyHealthyLifeMC reçoivent six rapports de bien-être personnalisés remplis d'informations révélatrices au sujet des meilleurs (et pires) aliments, entraînements, routines de soins de la peau et stratégies générales de santé et de bien-être pour eux selon leur ADN. Les rapports démontrent la connexion entre l'ADN et les traits de personnalité comme le fait d'être lève-tôt ou oiseau de nuit, introverti ou extraverti, la tolérance au risque, l'ouverture aux nouvelles expériences et la résilience lors des moments difficiles.

Grâce à ses algorithmes IA, la plateforme MyHealthyLifeMC devient plus intelligente avec le temps et fournit des mises à jour santé et bien-être continues au fur et à mesure que les recherches permettent de développer nos connaissances en lien avec les séquences génomiques.

Apporter des solutions personnalisées aux clients est ce que les magasins membres du réseau Health First font le mieux. « Les détaillants du réseau Health First sont les pionniers du mouvement de santé et de bien-être naturels au Canada », dit M. Viola. « Notre vision a toujours été de soutenir les Canadiens et les Canadiennes en tant que partenaires dans leur parcours de santé personnel. »

MyHealthyLifeMC est la dernière proposition au sein de la collection de produits Health First, en vente exclusivement dans les magasins membres. Les produits Health First procurent aux Canadiens et Canadiennes des produits de santé naturels et des suppléments de grande qualité libres d'OGM, de gluten et d'autres allergènes communs, ainsi que de colorants et d'arômes artificiels. Les produits sont faits au Canada et formulés en collaboration avec un panel d'experts membres du réseau Health First.

Le réseau Health First agit aussi à titre de voix de confiance, mettant à profit les perspectives d'experts du réseau pour créer une bibliothèque de connaissances et de conseils portant sur une multitude de sujets, dont la santé cardiaque, la gestion du stress, ou encore, comment passer à travers la saison du rhume et de la grippe ou développer une stratégie de « self-care » optimale.

« Les Canadiens et Canadiennes comptent sur nos membres pour obtenir des informations, des conseils et des solutions naturelles, sécuritaires et efficaces; nous ne prenons pas cette responsabilité à la légère », dit M. Viola. « Nous croyons fermement qu'ensemble, il est possible de faire une différence au niveau de la santé des communautés canadiennes. »

SOURCE Health First Network

Communiqué envoyé le 8 février 2022 à 07:00 et diffusé par :