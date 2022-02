Parallel Wireless présentera une technologie Open RAN de pointe à l'occasion du MWC 2022 de Barcelone





L'avenir des RAN est grand ouvert grâce aux premières solutions Open RAN toutes G novatrices au monde qui visent la réduction du coût total élevé de possession, l'optimisation et l'autonomisation tout en améliorant l'expérience utilisateur

NASHUA, New Hampshire, 8 février 2022 /CNW/ - Parallel Wireless, Inc., la plus importante entreprise étatsunienne spécialisée dans les réseaux d'accès radioélectriques ouverts (ou « Open RAN ») pour l'omniréseau G (2G, 3G, 4G et 5G) et conforme à la norme O-RAN, présentera les innovations de la prochaine génération en matière d'Open RAN à l'occasion du MWC 2022 à Barcelone (hall 5, kiosque 5C61).

L'Open RAN, le mouvement dans les télécommunications sans fil qui vise à désagréger le matériel et les logiciels, à ouvrir les interfaces et à réduire les coûts, prend de l'ampleur. Selon le Dell'Oro Group, les revenus cumulatifs générés par l'Open RAN entre 2020 et 2025 pourraient atteindre 15 milliards de dollars, avec une part de plus de 10 % du marché global des RAN d'ici 2025.

Le thème de cette année est « L'avenir des RAN est grand ouvert ». Parallel Wireless est heureuse de présenter les innovations suivantes en matière de réseaux Open RAN avec son écosystème de partenaires de premier plan. Voici les premières démonstrations de technologie de pointe au monde que nous présenterons :

All G Open RAN: Reimagine Networks - (Open RAN toutes G : réinventer les réseaux) - Visitez cette démonstration pour voir une présentation en direct et interactive de notre solution d'origine infonuagique Open RAN de calibre mondial qui prend en charge les technologies d'accès radio multiples sur les réseaux 2G, 3G, 4G et 5G. Notre solution de pointe Open RAN toutes G avec interfaces ouvertes prend en charge un écosystème de partenaires de premier ordre comme Supermicro, HPE et Dell, qui utilisent tous la puissance de traitement et les radios de la plateforme Intel x86 de Comba Telecom et de GigaTera Communications, ce qui permet aux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) de réinventer leurs réseaux et de réduire leur coût total élevé de possession global tout en créant une voie de migration transparente vers la 5G.

5G Open RAN : Scale & Innovate (Open RAN 5G : croître et innover) - Ne manquez pas cette démonstration interactive et en direct de l'Open RAN 5G qui se connecte au réseau autonome 5G, ce qui permet aux ORM de migrer efficacement à partir des réseaux 4G grâce à un réseau évolutif, peu coûteux, résistant au vieillissement, flexible et fondé sur des normes permettant le contenu vidéo en continu en 8K, l'industrie 4.0, la conduite autonome et d'autres applications 5G novatrices. Le réseau autonome 5G est la meilleure option pour les réseaux Open RAN, car il ne dépend pas de l'équipement 4G et peut fournir la capacité nécessaire. Avec l'Open RAN 5G, le réseau est simplifié avec des radios 5G complétées par les solutions de réseau ouvert de base de nouvelle génération de nos partenaires comme Athonet et Microsoft. Grâce à l'Open RAN 5G, les ORM ont accès à de nouvelles capacités, à de nouveaux marchés et à de nouvelles possibilités de revenus.

Open RAN RIC: Enhance User Experiences (contrôleur intelligent pour RAN - Open RAN : améliorer l'expérience utilisateur) - Assurez-vous de visiter notre démonstration de la solution Open RAN infonuagique qui prend en charge le cadre de contrôleurs intelligents pour RAN de pointe et conforme à la norme O-RAN Alliance. Notre solution Open RAN fonctionnant avec le cadre de contrôleurs intelligents pour RAN de pointe de notre partenaire Juniper Networks illustrera comment les ORM peuvent accroître les nouvelles possibilités de revenus, renforcer la fidélisation des utilisateurs finaux grâce à une meilleure qualité du service et réduire à la fois les dépenses en capital et les dépenses d'exploitation tout en permettant d'offrir des services 4G et 5G. Les réseaux deviennent de plus en plus complexes, et le contrôleur intelligent pour RAN met en valeur l'auto-optimisation prédictive et permet aux réseaux d'opérateurs de prendre des décisions éclairées fondées sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Le contrôleur intelligent pour RAN place les ORM aux commandes grâce à de nouvelles capacités, y compris le contrôle des admissions, l'orientation du trafic, et bien plus, ce qui leur permet de gérer et d'optimiser intelligemment les ressources.

Predictive AI/ML: Automate & Optimize (intelligence artificielle et apprentissage automatique prédictifs : automatiser et optimiser) - Assurez-vous de visiter cette démonstration pour en apprendre davantage sur la puissance des opérations automatisées, en particulier dans les scénarios de réseaux dans les milieux urbains denses, ce qui favorise la baisse de la consommation d'énergie et, en conséquence, réduit les dépenses d'exploitation. Grâce à des outils d'automatisation comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, les ORM disposent de l'agilité et de la puissance nécessaires pour répondre aux exigences souples et en constante évolution du réseau, facilement. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont des outils d'automatisation infonuagique indispensables pour assurer une gestion et des opérations intelligentes en vue de répondre aux exigences du réseau d'aujourd'hui et de demain.

Ne manquez pas de visiter Parallel Wireless au kiosque 5C61 du hall 5, pour assister à ces démonstrations emballantes et interactives.

De plus, assistez à l'allocution d'Eugina Jordan, vice-présidente du marketing chez Parallel Wireless et conférencière de marque au MWC 2022 lors d'uneséance intitulée « Open RAN: The Next Step », qui aura lieu le mercredi 2 mars.

Zahid Ghadialy, directeur principal, Stratégie des technologies et de l'innovation chez Parallel Wireless participera à une table ronde le lundi 28 février intitulée « Open RAN : A Vision of 5G and The Future of 6G ».

Joignez-vous à nous le mercredi 2 mars pour la table ronde « Open RAN Innovation » avec les dirigeantes d'Open RAN et Eugina Jordan comme modératrice.

Et joignez-vous dans le cadre de notre webinaire virtuel sur les tendances et les attentes du MWC 2022 à Barcelone le 16 février à 9 h (HE) pour obtenir les points saillants de la séance et un aperçu de ce qui sera présenté au kiosque de Parallel Wireless. Si vous avez aussi hâte que nous d'assister au MWC 2022, cette séance de clavardage vous donnera des renseignements amusants et intéressants avant la conférence. Cliquez ici pour vous inscrire.

Nous avons hâte de vous voir bientôt à Barcelone!

Keith Johnson, président de Parallel Wireless, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire la démonstration des solutions technologiques Open RAN les plus déployées et les plus avant-gardistes du monde avec notre meilleur écosystème de partenaires à l'occasion du MWC 2022 à Barcelone de cette année, dont le thème est « L'avenir des RAN est grand ouvert ». Parallel Wireless est fière de mener la charge avec ses solutions Open RAN toutes G de pointe, rentables et conformes à la norme O-RAN. Nous avons déployé des solutions Open RAN avec de nombreux ORM de premier plan dans le monde, notamment BTEE, Millicom, Axiata Group, Telefonica/IpT, Etisalat, Vodafone en Asie et en Afrique, et nous sommes emballés à l'idée de déployer de nombreux autres réseaux Open RAN à l'échelle mondiale, en fournissant une connectivité à large bande et en améliorant la qualité de vie. »

À propos de Parallel Wireless

Conforme à la norme O-RAN, la plateforme logicielle ominiréseau G (2G, 3G, 4G et 5G) de Parallel Wireless est utilisée par une diversité d'opérateurs de réseaux mobiles sur six continents et présente une architecture ouverte, sécurisée et intelligente, pour une connectivité sans fil permettant à tous d'être branchés, n'importe où, n'importe quand et comme ils le souhaitent. Pour en savoir plus, consultez le site www.parallelwireless.com. Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1004727/PW_FullColor_CMYK_Logo.jpg

SOURCE Parallel Wireless

Communiqué envoyé le 8 février 2022 à 07:00 et diffusé par :