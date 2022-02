Le forage intercalaire d'Osisko délimite l'échantillon en vrac Lynx 600





TORONTO, 08 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (OSK : TSX, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir de publier une mise à jour à propos du programme d'exploration en cours sur le projet aurifère Windfall, entièrement détenu par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, dans le canton d'Urban, Eeyou Istchee Baie-James, Québec.

Les nouveaux résultats d'analyse des travaux de forage intercalaire selon un espacement de 12,5 mètres ciblant le secteur de l'échantillon en vrac du niveau 600 dans la zone Lynx (l'échantillon en vrac « Triple Lynx ») sont présentés ci-dessous. Le programme intercalaire a été réalisé afin d'étayer un bloc modèle révisé pour l'échantillon, prédisant environ 5 000 tonnes à une teneur coupée moyenne de 36.7 g/t Au dans le secteur ciblé pour l'échantillonnage. Cette teneur coupée est 350 % plus élevée que la teneur moyenne des ressources mesurées et indiquées de l'estimation des ressources minérales (« ERM ») récemment publiée pour Windfall (voir le communiqué d'Osisko publié le 10 janvier 2022), qui est de 10,5?g/t Au, et démontre le potentiel que certains secteurs du gîte puissent renfermer un nombre important d'onces supplémentaires.

Les intersections intercalaires sont situées à l'intérieur des blocs définis dans le cadre de l'ERM de janvier 2022 mais n'ont pas été incluses dans l'ERM (puisqu'elles ont été reçues après la date de clôture de la base de données). Les résultats comprennent 25 intervalles dans 22 sondages (1 à partir de la surface, 21 sous terre) et 3 déviations.

Le chef de la direction d'Osisko, John Burzynski, a déclaré : « C'est extrêmement encourageant de voir ces premiers résultats en provenance du secteur de l'échantillon en vrac Lynx 600 planifié. Nous nous attendons à extraire l'échantillon au cours du prochain mois et à le traiter au cours du deuxième trimestre. Ces résultats intercalaires s'inscrivent dans la tendance générale que nous avons observée à Windfall, où des travaux détaillés dans certains secteurs à haute teneur résultent en une excellente confirmation, souvent positive, des zones à haute teneur. Nos attentes sont que nous pourrions, encore une fois, voir une réconciliation positive lorsque l'échantillon aura été traité, si l'on se fie aux résultats des deux premiers échantillons en vrac à Windfall qui se sont soldés par des réconciliations positives de 126 % et de 189?% (voir les communiqués d'Osisko publiés le 18 décembre 2018 et le 11 décembre 2019 respectivement).?»

L'échantillon en vrac est situé dans le modèle fil-de-fer 3161 de l'ERM de janvier 2022. Le bloc modèle révisé (informé par les résultats du programme de forage intercalaire selon un espacement de 12,5?mètres) a été préparé en utilisant les mêmes paramètres que l'ERM de janvier 2022, y compris les mêmes méthodes de coupure des teneurs. Le bloc modèle révisé prédit 4 977 tonnes à une teneur moyenne de 36.7 g/t Au et estime 5 872 onces d'or dans le secteur ciblé pour l'échantillonnage.

L'échantillon planifié est situé à 600 mètres sous la surface (niveau 0600). L'accès se fera via les niveaux 0580 et 0600, lesquels sont accessibles par la rampe d'exploration. L'extraction minière commencera avec 65 mètres de développement longitudinal (4 mètres de hauteur par 4 à 6 mètres de largeur) le long du couloir minéralisé sur chaque niveau. Le chantier long trou de 20 mètres de hauteur (d'un plancher à l'autre) entre les niveaux est estimé à 13 mètres de longueur par 6 mètres de largeur. Le volume proposé d'environ 4 959 tonnes à extraire inclut le chantier et le segment correspondant de dégagement de 13?mètres de développement conventionnel à partir du niveau 0600.

La minéralisation dans le secteur de l'échantillon est caractérisée par une zone d'altération de 2 à 7?mètres de large contenant des traces à 10 % de pyrite en filonnets, de la séricite et de la silice ± fuchsite, qui recoupe un gabbro et des dykes felsiques. Des veines de quartz gris avec des veinules de pyrite, des traces de sphalérite et de l'or visible localement sont associées aux secteurs à haute teneur.

Les résultats d'analyse nouveaux et annoncés précédemment sont présentés au tableau 1 et les coordonnées des sondages au tableau 2. Des cartes montrant l'emplacement des sondages et les résultats d'analyse complets sont disponibles à l'adresse : www.miniereosisko.com.

Tableau 1 : Résultats de forage intercalaire à 12,5 m dans l'échantillon en vrac Lynx 600

Sondage De

(m) À



(m) Intervalle (m) Au (g/t) non coupé Au (g/t) coupé à 100 g/t OSK-W-19-2133* 796,3 798,8 2,5 37,0 OSK-W-20-2133-W3* 791,2 793,5 2,3 193 41,7 OSK-W-20-2133-W4* 798,8 802,4 3,6 40,4 OSK-W-19-2197-W1* 784,5 789,6 5,1 72,0 23,6 WST-20-0613* 237,8 240,3 2,5 696 43,4 WST-21-0614* 233,1 236,8 3,7 39,5 29,6 WST-21-0619A* 214,0 216,0 2,0 20,0 WST-21-0750* 232,6 234,8 2,2 248 55,6 WST-21-0751* 222,7 225,7 3,0 7,04 WST-21-0770 rns WST-21-0811A* 209,0 211,0 2,0 73,4 55,0 WST-21-0950A 54,1 56,1 2,0 50,0 39,3 WST-21-0951 61,0 63,0 2,0 180 75,2 WST-21-0952 53,5 55,7 2,2 153 63,3 WST-21-0953B 52,6 54,8 2,2 2,99 WST-21-0954 47,1 53,8 6,7 50,1 26,2 WST-21-0955 47,1 51,0 3,9 61,6 23,6 WST-21-0972 46,5 49,7 3,2 82,3 23,3 WST-21-0973 45,9 48,0 2,1 36,8 WST-21-0976 43,6 48,6 5,0 5,24 WST-21-0977 42,8 45,8 3,0 64,4 26,4 WST-21-0984 41,8 46,7 4,9 45,3 38,3 WST-21-0985 33,8 36,6 2,8 11,2 WST-21-0986 45,8 47,8 2,0 362 34,8 WST-21-0995 37.1 41.1 4.0 22.7 21.5

Remarques : L'épaisseur réelle est estimée à 77-100 % des longueurs présentées dans l'axe de forage. Voir la section « Contrôle de la qualité et protocoles de présentation » ci-dessous. rns = résultats non significatifs.

* Indique des résultats publiés dans un communiqué antérieur

Tableau 2 : Coordonnées des trous de forage intercalaire à 12,5 m dans l'échantillon en vrac Lynx 600

Sondage Azimut

(°) Pendage (°) Longueur (m) UTM E UTM N Élévation Section OSK-W-19-2133 118 -49 1055 453080 5435531 417 3525 OSK-W-20-2133-W3 118 -49 965 453080 5435531 417 3525 OSK-W-20-2133-W4 118 -49 987 453080 5435531 417 3525 OSK-W-19-2197-W1 122 -48 1104 453087 5435526 417 3550 WST-20-0613 123 -55 442 453358 5435273 16 3650 WST-21-0614 131 -59 427 453357 5435273 16 3650 WST-21-0619A 174 -61 249 453507 5435327 -7 3800 WST-21-0750 124 -54 280 453357 5435273 16 3650 WST-21-0751 133 -56 331 453357 5435272 16 3650 WST-21-0770 129 -43 835 453374 5435296 -26 3675 WST-21-0811A 125 -44 708 453375 5435296 -26 3675 WST-21-0950A 107 -40 82 453442 5435225 -158 3700 WST-21-0951 106 -24 79 453442 5435224 -158 3700 WST-21-0952 114 -32 75 453442 5435224 -157 3700 WST-21-0953B 118 -23 73 453442 5435224 -157 3700 WST-21-0954 117 -43 76 453441 5435224 -158 3700 WST-21-0955 128 -36 73 453442 5435224 -158 3700 WST-21-0972 129 -48 67 453441 5435224 -158 3700 WST-21-0973 134 -19 67 453441 5435223 -157 3700 WST-21-0976 145 -54 103 453440 5435224 -159 3700 WST-21-0977 164 -49 61 453441 5435223 -158 3700 WST-21-0984 186 -49 72 453440 5435223 -158 3700 WST-21-0985 161 -34 64 453440 5435223 -158 3700 WST-21-0986 160 -17 73 453439 5435223 -158 3700 WST-21-0995 149 -39 148 453440 5435223 -159 3700

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé, préparé et approuvé par Judith St-Laurent, géo. (OGQ 1023), B. Sc., directrice de l'estimation des ressources d'Osisko et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). Le bloc modèle intercalaire révisé du secteur ciblé pour l'échantillonnage en vrac dans le secteur 3161 de la zone Lynx du gîte aurifère Windfall, avec une date d'effet au 3 février 2022, a été préparé par Judith St-Laurent, géo. (OGQ 1023), B. Sc., directrice de l'estimation des ressources d'Osisko, qui est une personne qualifiée au sens attribué à ce terme dans le Règlement 43-101. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Mathieu Savard, géo. (OGQ 510), président d'Osisko, qui est une personne qualifiée au sens attribué à ce terme dans le Règlement 43-101.

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

Les résultats d'analyse de carottes de forage de calibre NQ ont été obtenus soit par pyroanalyse avec tamisage métallique sur des fractions de 1 kilogramme ou par pyroanalyse standard avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique sur des fractions de 50 grammes soit (i) aux laboratoires d'ALS à Val-d'Or (Québec), à Vancouver (Colombie-Britannique), à Lima (Pérou) ou à Vientiane (Laos), soit (ii) aux laboratoires de Bureau Veritas à Timmins (Ontario). La méthode d'analyse par tamisage métallique sur une fraction de 1 kilogramme est privilégiée par le géologue lorsque l'échantillon contient de l'or grossier ou présente un pourcentage plus élevé de pyrite que les sections avoisinantes. Quelques échantillons ont aussi été analysés pour plusieurs éléments incluant l'argent, par la méthode de dissolution à quatre acides et ICP-MS d'ALS Laboratories. La conception du programme de forage, le programme d'assurance-qualité/contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d'AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Des échantillons de référence et des blancs sont insérés à tous les 20 échantillons dans le cadre du programme d'AQ/CQ par la Société et par le laboratoire. Environ 5 % des pulpes d'échantillons sont expédiés à d'autres laboratoires pour des analyses de vérification.

À propos du gîte aurifère Windfall

Le gîte aurifère Windfall est situé entre Val-d'Or et Chibougamau, dans la région de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi au Québec (Canada). L'estimation de ressources minérales (l' « ERM ») définie par Osisko, telle que divulguée dans le communiqué de presse du 10 janvier 2022, et en supposant une teneur de coupure de 3,50 g/t Au, comprend 565 000 tonnes à une teneur de 11,6 g/t Au (210 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales mesurées, 8 907 000 tonnes à une teneur de 10,5?g/t Au (2 994 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales indiquées et 13?035?000?tonnes à une teneur de 8,6 g/t Au (3?585 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales présumées. Les principales hypothèses et les paramètres et méthodes employés pour préparer l'estimation des ressources minérales présentée dans le communiqué de presse du 10 janvier 2022, dont certains sont décrits dans le communiqué du 10 janvier 2022, seront décrits plus en détail dans le rapport technique complet en préparation pour cette mise à jour de l'estimation des ressources minérales conformément au Règlement 43-101, lequel sera disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de la Société dans les 45 jours suivant le 10 janvier 2022. Le gîte aurifère Windfall est actuellement l'un des projets à l'étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial. La minéralisation se trouve dans trois zones principales : Lynx, Main et Underdog. La minéralisation se compose généralement de zones subverticales qui suivent les contacts d'intrusifs porphyriques plongeant au nord-est. Les ressources sont définies de la surface jusqu'à une profondeur de 1 600 mètres puisqu'elles englobent désormais la zone Triple 8 (T8). Les ressources excluant T8 sont définies de la surface jusqu'à une profondeur de 1 200?mètres. Le gîte demeure ouvert latéralement et en profondeur. De la minéralisation a été identifiée en surface dans certains secteurs et jusqu'à 2?625 mètres de profondeur dans d'autres secteurs; il existe donc un grand potentiel d'étendre la zone de minéralisation connue en profondeur et dans l'axe de plongée.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources aurifères au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d'Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu'une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d'Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 500 kilomètres carrés).

Mise en garde à l'égard des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des «?renseignements prospectifs?» au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme «?s'attend?» ou «?ne s'attend pas?», «?est prévu?», «?interprété?», «?de l'avis de la direction?», «?anticipe?» ou «?n'anticipe pas?», «?planifie?», «?budget?», «?échéancier?», «?prévisions?», «?estime?», « potentiel », « faisabilité », «?est d'avis?», «?a l'intention?», ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats «?pourraient?» ou «?devraient?» se produire, «?se produiront?» ou «?seront atteints?») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d'identifier des renseignements prospectifs. Le présent communiqué contient des renseignements prospectifs portant notamment sur le fait que le gîte aurifère Windfall est actuellement l'un des projets à l'étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial; les principales hypothèses et les paramètres et les méthodes employés pour préparer l'estimation des ressources minérales dont il est question dans le présent communiqué; les perspectives, le cas échéant, du gîte aurifère Windfall; les délais et la capacité d'Osisko de déposer un rapport technique portant sur l'estimation des ressources minérales dont il est question dans le présent communiqué; les délais et la capacité d'Osisko, le cas échéant, de publier une étude de faisabilité pour le gîte aurifère Windfall; la quantité et le type de forage à réaliser et les délais requis pour mener à terme ces travaux de forage; la cible du forage intercalaire résiduel; la tendance à la hausse des teneurs; le fait que la zone Lynx reste ouverte à l'expansion dans l'axe de plongée; la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales de catégorie mesurée ou indiquée; les futurs travaux de forage au gîte aurifère Windfall; l'importance des activités et des résultats d'exploration historiques. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d'exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d'Osisko de réaliser d'autres activités d'exploration incluant du forage (intercalaire); les droits de propriété et de redevances à l'égard du gîte aurifère Windfall; la capacité de la Société d'obtenir les autorisations requises; les résultats des activités d'exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Osisko n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou tout renseignement prospectif contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

