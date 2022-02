Eutelsat en soutien du Programme alimentaire mondial pour accompagner l'aide humanitaire déployée à Madagascar





Suite au passage du cyclone Batsirai qui a touché l'île de Madagascar dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 février, Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) a mis à disposition auprès de Gulfsat Madagascar des équipements satellitaires ainsi que des ressources en orbite opérées sur son satellite EUTELSAT KONNECT, afin d'accompagner le Programme alimentaire mondial (PAM) dans sa coordination des secours d'urgence.

Le cyclone a causé de fortes inondations à travers le pays ainsi que d'importantes destructions d'infrastructures. Placées sous l'égide du PAM, les ressources satellitaires d'Eutelsat associées à l'expertise de Gulfsat Madagascar, opérateur télécom pionnier sur la Grande Ile, permettent une coordination des premières missions de secours présentes sur place, en apportant des moyens de télécommunications là où les liaisons terrestres sont impactées, saturées, voire détruites suite au passage du cyclone.

Philippe Oliva, Directeur commercial d'Eutelsat, a déclaré : « Nous sommes fiers de pouvoir apporter au cours de cette crise les équipements et ressources adéquats au Programme alimentaire mondial, dont nous sommes par ailleurs partenaires depuis 2015. Eutelsat se mobilise quotidiennement pour faire du satellite l'infrastructure privilégiée de l'inclusion numérique. Notre Groupe participe ainsi activement à l'aide humanitaire dans le monde, car notre technologie est naturellement amenée à jouer un rôle de premier choix dans le cadre d'interventions humanitaires, en permettant de rétablir les communications partout où elles sont essentielles. »

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d'établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu'ils se trouvent.

